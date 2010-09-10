Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
5,7 млрд рублей-примерный бюджет бизнеса вокруг "ДОМА-2".
4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.
Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,
Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.
4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.
Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,
Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.
Re: Что творится в нашей стране
The Wall Street Journal сообщала, что из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские двигатели вплоть до 2025 года.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/31/07/2018/ ... 11b0e83bd8
Новый контракт на поставку 6 двигателей РД-180 эксперт назвал взаимовыгодным. Надо помогать НАСА и Пентагону.
А США в ответ новые санкции для компаний,строивших мост в Крым.
Разведка Сирии доложила методы поставок БПЛА боевикам из США и Европы. Им выгодно. Сбивают,значит наносят вред ВКС.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/31/07/2018/ ... 11b0e83bd8
Новый контракт на поставку 6 двигателей РД-180 эксперт назвал взаимовыгодным. Надо помогать НАСА и Пентагону.
А США в ответ новые санкции для компаний,строивших мост в Крым.
Разведка Сирии доложила методы поставок БПЛА боевикам из США и Европы. Им выгодно. Сбивают,значит наносят вред ВКС.
Re: Что творится в нашей стране
Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи, реализация которой, по предварительным данным, обойдется в 1,2 трлн руб.
Предполагается, что длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/01/08/2018 ... 5ee581d9f6
Стоимость строительства Крымского моста меркнет перед стоимостью этой дороги.
Меркнет расчетная стоимость моста на Сахалин и Ж\дорожные подъездные пути на Сахалине и континенте.
Строительство моста на Сахалин обойдется в 540,3 млрд руб. — в 3,5 раза дороже Крымского, открытого накануне. В проекте Сахалинского железнодорожного перехода отмечается, что еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию путей на острове.
Строительство ж/дороги от Комсомольска на Амуре до мыса Лазарева длина 452 км стоимость -204 млрд руб
Стоимость моста длина 5,9 км -252 млрд руб
Стоимость ж/дороги от мыса Погибли до ст.Ныш на Сахалине длина 127 км стоимость 82,7 млрд руб.
Предполагается, что длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/01/08/2018 ... 5ee581d9f6
Стоимость строительства Крымского моста меркнет перед стоимостью этой дороги.
Меркнет расчетная стоимость моста на Сахалин и Ж\дорожные подъездные пути на Сахалине и континенте.
Строительство моста на Сахалин обойдется в 540,3 млрд руб. — в 3,5 раза дороже Крымского, открытого накануне. В проекте Сахалинского железнодорожного перехода отмечается, что еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию путей на острове.
Строительство ж/дороги от Комсомольска на Амуре до мыса Лазарева длина 452 км стоимость -204 млрд руб
Стоимость моста длина 5,9 км -252 млрд руб
Стоимость ж/дороги от мыса Погибли до ст.Ныш на Сахалине длина 127 км стоимость 82,7 млрд руб.
Re: Что творится в нашей стране
А угадай с трех раз, какому олигарху достанется стройка дороги на Сочи, причем без конкурса?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Юрист Илья Ремесло.
На данным сетевого ресурса FLB юрист Алексей Навальный в 2017г побывал за границей 4 раза,в этом- уже 7 раз. Навальный утверждает,что деньги на заграничные поездки он зарабатывает в качестве юриста.
Но по данным FLB его фонд за 1,5 года собрал373 млн руб пожертвований. Он за границей зарплата ему идет,он за границей пожертвования в фонд идут.
Что то тут не чисто? Зарубежные пожертвования идут через счета других. Другим доллары или евро,в фонд рубли.
И не только Навальный часто совершает зарубежное турне. Есть и другие лица,которые зачастили в США. Михаил Касьянов замечен частенько в США. Спецпрокурор конгресса США Мюллер пытается найти связь вмешательства России в выборы.Допрашивают всех.Владельцев сетей,участников администрации.
Ксения Собчак посетила молебный завтрак у президента Трампа в качестве кандидата в президента России.
оппозиционеры частенько посещают посла США в Москве. Один из администрации президента США поговорил с российским послом- на допрос.
На данным сетевого ресурса FLB юрист Алексей Навальный в 2017г побывал за границей 4 раза,в этом- уже 7 раз. Навальный утверждает,что деньги на заграничные поездки он зарабатывает в качестве юриста.
Но по данным FLB его фонд за 1,5 года собрал373 млн руб пожертвований. Он за границей зарплата ему идет,он за границей пожертвования в фонд идут.
Что то тут не чисто? Зарубежные пожертвования идут через счета других. Другим доллары или евро,в фонд рубли.
И не только Навальный часто совершает зарубежное турне. Есть и другие лица,которые зачастили в США. Михаил Касьянов замечен частенько в США. Спецпрокурор конгресса США Мюллер пытается найти связь вмешательства России в выборы.Допрашивают всех.Владельцев сетей,участников администрации.
Ксения Собчак посетила молебный завтрак у президента Трампа в качестве кандидата в президента России.
оппозиционеры частенько посещают посла США в Москве. Один из администрации президента США поговорил с российским послом- на допрос.
Re: Что творится в нашей стране
Как сообщил в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» сопредседатель РПР-Парнас Михаил Касьянов, 23 апреля американским конгрессменам был передан список, в котором фигурируют восемь представителей российских федеральных СМИ, на которых российская оппозиция предлагает распространить действие «Закона Магнитского», предусматривающего визовые и финансовые санкции.
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-congr ... 5.html?s=1
"В четверг (2015г апрель) я буду в Вашингтоне, мы будем обсуждать с конгрессом США "список Немцова", - людей, которые, на наш взгляд, являются пропагандистами и через средства массовой информации разжигали ненависть в обществе. В частности, они разжигали ненависть к Борису Немцову, де-факто травили его и подстрекали к расправе над ним", - цитирует Касьянова РБК
Читайте больше на https://www.pravda.ru/politics/parties/ ... vspisok-0/
На сайте Change.org появилась петиция, подписавшиеся под которой люди требуют от Барака Обамы и конгресса США незамедлительно рассмотреть вопрос о предоставлении Михаилу Касьянову американского гражданства «за неоценимый вклад в развитие демократии». Петицию за два дня подписали уже более 10 тысяч человек.
За:
-Во-первых, это «образцовая работа по продвижению демократических ценностей».
-Во-вторых, - поддержка поставок вооружений на Украину для решения мирного вопроса для Украины.
Так, на информационную поддержку Михаила Касьянова в российских СМИ в феврале 2005 года по ходатайству отдела Восточной Европы и России Госдепартамента США было выделено $6 млн. Причем, это бюджет только на 2005 год, сообщал еженедельник «Версия» в августе 2005 года.
https://www.infox.ru/news/229/social/so ... o-kasanovu
Михаил Касьянов подготовил список журналистов, против которых США должны ввести санкции. Туда вошли восемь человек, в том числе Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Андрей Караулов и Константин Семин. Кроме того, в перечне фигурируют руководители телеканалов Владимир Кулистиков и Олег Добродеев, а также депутат Алексей Пушков. 21 апреля 2015г
https://www.bfm.ru/news/291254
А в России не назначен спецпрокурор из-за пропаганды вышеназванных журналистов.
Бывший министр финансов и премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что функция Дмитрия Медведева для Владимира Путина состоит в том, чтобы в течение двух лет принять несколько непопулярных решений и уйти в отставку. Такое мнение он высказал в эфире RTVI заместителю главного редактора Тихону Дзядко.
https://rtvi.com/opinions/mikhail-kasya ... rnye-mery/
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-congr ... 5.html?s=1
"В четверг (2015г апрель) я буду в Вашингтоне, мы будем обсуждать с конгрессом США "список Немцова", - людей, которые, на наш взгляд, являются пропагандистами и через средства массовой информации разжигали ненависть в обществе. В частности, они разжигали ненависть к Борису Немцову, де-факто травили его и подстрекали к расправе над ним", - цитирует Касьянова РБК
Читайте больше на https://www.pravda.ru/politics/parties/ ... vspisok-0/
На сайте Change.org появилась петиция, подписавшиеся под которой люди требуют от Барака Обамы и конгресса США незамедлительно рассмотреть вопрос о предоставлении Михаилу Касьянову американского гражданства «за неоценимый вклад в развитие демократии». Петицию за два дня подписали уже более 10 тысяч человек.
За:
-Во-первых, это «образцовая работа по продвижению демократических ценностей».
-Во-вторых, - поддержка поставок вооружений на Украину для решения мирного вопроса для Украины.
Так, на информационную поддержку Михаила Касьянова в российских СМИ в феврале 2005 года по ходатайству отдела Восточной Европы и России Госдепартамента США было выделено $6 млн. Причем, это бюджет только на 2005 год, сообщал еженедельник «Версия» в августе 2005 года.
https://www.infox.ru/news/229/social/so ... o-kasanovu
Михаил Касьянов подготовил список журналистов, против которых США должны ввести санкции. Туда вошли восемь человек, в том числе Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Андрей Караулов и Константин Семин. Кроме того, в перечне фигурируют руководители телеканалов Владимир Кулистиков и Олег Добродеев, а также депутат Алексей Пушков. 21 апреля 2015г
https://www.bfm.ru/news/291254
А в России не назначен спецпрокурор из-за пропаганды вышеназванных журналистов.
Бывший министр финансов и премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что функция Дмитрия Медведева для Владимира Путина состоит в том, чтобы в течение двух лет принять несколько непопулярных решений и уйти в отставку. Такое мнение он высказал в эфире RTVI заместителю главного редактора Тихону Дзядко.
https://rtvi.com/opinions/mikhail-kasya ... rnye-mery/
Re: Что творится в нашей стране
18 марта состоятся выборы президента России, и сейчас все кандидаты, среди которых и Ксения Собчак, проводят свои избирательные кампании. Журналистка активно ездит по России, общаясь с избирателями. Также Собчак сделала несколько визитов за границу. Она побывала в Великобритании, где дала интервью на канале BBC и встретилась со студентами местных вузов.
Сейчас Ксения находится в США. В Америку она прилетела, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом на «молитвенном завтраке». Журналисты поджидали Собчак уже в аэропорту, но она отказалась отвечать на их вопросы.
У Ксении также запланированы встречи с членами администрации Трампа. Возможно, ей удастся встретиться и с самим президентом Америки — в четверг Собчак приглашена на ежегодный «молитвенный завтрак» с Трампом.
Я хочу стать первым „мостом“ между Россией и США», — высказалась Собчак.
Мост рухнул
Ксения Собчак продолжает свой визит в Соединенные Штаты, и в четверг она ожидается на так называемом Молитвенном завтраке у Дональда Трампа. Некоторые политологи уже проводят аналогии с визитом в 1989 году в Вашингтон Бориса Ельцина, которого благословило тогдашнее американское руководство. Как современная американская элита воспринимает Собчак?
Собчак, правда, назвала присоединение Крыма аннексией, но при этом оговорилась: «Там живут русские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма к России. Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь – международный референдум, в котором примут участие все люди, проживающие на Украине, и все люди, которые проживают в России – все вместе – о статусе Крыма».
Комментарии читателей на сайте Daily Mail:
An225: Что ж, вот и США вмешиваются в российские выборы. Но они могут делать это сколько угодно — эту ведьму всё равно никогда не выберут.
Pienso: Я бы подала в суд на любого, кто оскорбил бы меня, назвав «Пэрис Хилтон», которая совсем недалёкого ума, да ещё и в тюрьме побывала.
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2018-01-25 ... glasili-na
Сейчас Ксения находится в США. В Америку она прилетела, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом на «молитвенном завтраке». Журналисты поджидали Собчак уже в аэропорту, но она отказалась отвечать на их вопросы.
У Ксении также запланированы встречи с членами администрации Трампа. Возможно, ей удастся встретиться и с самим президентом Америки — в четверг Собчак приглашена на ежегодный «молитвенный завтрак» с Трампом.
Я хочу стать первым „мостом“ между Россией и США», — высказалась Собчак.
Мост рухнул
Ксения Собчак продолжает свой визит в Соединенные Штаты, и в четверг она ожидается на так называемом Молитвенном завтраке у Дональда Трампа. Некоторые политологи уже проводят аналогии с визитом в 1989 году в Вашингтон Бориса Ельцина, которого благословило тогдашнее американское руководство. Как современная американская элита воспринимает Собчак?
Собчак, правда, назвала присоединение Крыма аннексией, но при этом оговорилась: «Там живут русские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма к России. Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь – международный референдум, в котором примут участие все люди, проживающие на Украине, и все люди, которые проживают в России – все вместе – о статусе Крыма».
Комментарии читателей на сайте Daily Mail:
An225: Что ж, вот и США вмешиваются в российские выборы. Но они могут делать это сколько угодно — эту ведьму всё равно никогда не выберут.
Pienso: Я бы подала в суд на любого, кто оскорбил бы меня, назвав «Пэрис Хилтон», которая совсем недалёкого ума, да ещё и в тюрьме побывала.
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2018-01-25 ... glasili-na
Re: Что творится в нашей стране
«Вопрос о моей личной вовлеченности в проект «Российские наемники» – я дал на него деньги, – написал Ходорковский на своей странице в Facebook. – Я несомненно ощущаю тяжелый груз... Тяжелое время, трудная роль руководителя больших коллективов в опасной работе. Мне с этим жить. Мои глубокие соболезнования тем, кому еще тяжелее».
Спустя более чем сутки после того, как стало известно о гибели российских журналистов в Центрально-Африканской Республике, Михаил Ходорковский финансировавший их поездку, сделал заявление. В нем он максимально попытался сложить ответственность за произошедшее с себя.
https://tvrain.ru/news/hodorkovskij_tsar-468841/
Они поехали по туристической визе,не сообщили о своем прибытии в посольство РФ.
Хотя цель поездки,как проверка деятельности российских военных и гражданских инструкторов ,МИД РФ отрицает,но о деятельности частных военных компаний зарубежных, Ходорковский не финансировал бы поездку.Именно им надо было заснять материал о вооружении и деятельности российских военных в ЦАР.
Сам Ходорковский дал деньги на проект «Российские наемники», для которого журналисты собирали информацию о находящихся в ЦАР бойцах частной военной компании «Вагнера». «Относительно страховки. Средства, выделяемые на проект предусматривали страховку, однако если с этим возникнут проблемы, ЦУР возьмет на себя расходы», — добавил он.
https://tsargrad.tv/news/so-mnoj-takoe- ... car_150330
Спустя более чем сутки после того, как стало известно о гибели российских журналистов в Центрально-Африканской Республике, Михаил Ходорковский финансировавший их поездку, сделал заявление. В нем он максимально попытался сложить ответственность за произошедшее с себя.
https://tvrain.ru/news/hodorkovskij_tsar-468841/
Они поехали по туристической визе,не сообщили о своем прибытии в посольство РФ.
Хотя цель поездки,как проверка деятельности российских военных и гражданских инструкторов ,МИД РФ отрицает,но о деятельности частных военных компаний зарубежных, Ходорковский не финансировал бы поездку.Именно им надо было заснять материал о вооружении и деятельности российских военных в ЦАР.
Сам Ходорковский дал деньги на проект «Российские наемники», для которого журналисты собирали информацию о находящихся в ЦАР бойцах частной военной компании «Вагнера». «Относительно страховки. Средства, выделяемые на проект предусматривали страховку, однако если с этим возникнут проблемы, ЦУР возьмет на себя расходы», — добавил он.
https://tsargrad.tv/news/so-mnoj-takoe- ... car_150330
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Хотя цель поездки,как проверка деятельности российских военных и гражданских инструкторов ,МИД РФ отрицает,но о деятельности частных военных компаний зарубежных, Ходорковский не финансировал бы поездку.
Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения не твой конёк, дедушка
Требуется перевод
Re: Что творится в нашей стране
Читай ссылки. Хотели одного,получили другое. "Горячие пирожки" на Западе отлично продаются. Перевести?
Русофобия надоела в Европе и США. Что то новенького подавай.
Русофобия надоела в Европе и США. Что то новенького подавай.
Re: Что творится в нашей стране
Мысли свои запутанные формулируй правильно, а не через пень-колоду... политолог доморощенный
Re: Что творится в нашей стране
Осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов скончался в колонии, где отбывал наказание, сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат Роза Магомедова, знакомая с ситуацией.
В июле 2003 года полковник Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к десяти годам лишения свободы.
В середине января 2009 года Буданов был освобожден из колонии №3 Димитровграда Ульяновской области, а 10 июня 2011 года был застрелен недалеко от нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.
7 мая 2013 года Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Темерханова к 15 годам колонии строгого режима. Защита подала апелляционную жалобу, в которой просила приговор отменить.
http://www.interfax.ru/russia/623767
В июле 2003 года полковник Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к десяти годам лишения свободы.
В середине января 2009 года Буданов был освобожден из колонии №3 Димитровграда Ульяновской области, а 10 июня 2011 года был застрелен недалеко от нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.
7 мая 2013 года Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Темерханова к 15 годам колонии строгого режима. Защита подала апелляционную жалобу, в которой просила приговор отменить.
http://www.interfax.ru/russia/623767
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов скончался в колонии, где отбывал наказание, сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат Роза Магомедова, знакомая с ситуацией.
В июле 2003 года полковник Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к десяти годам лишения свободы.
В середине января 2009 года Буданов был освобожден из колонии №3 Димитровграда Ульяновской области, а 10 июня 2011 года был застрелен недалеко от нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.
7 мая 2013 года Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Темерханова к 15 годам колонии строгого режима. Защита подала апелляционную жалобу, в которой просила приговор отменить.
http://www.interfax.ru/russia/623767
Каков твой комментарий, Гибунидзе? Кто прав, кто виноват? Кого повесить?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
чеченцы до сих пор подают иски к РФ через ЕСПЧ.
Но никто не подал иски к чеченцам,которые взорвали дома в Москве и Каспийски,захватывали заложников В Москве,Буденовски. Буданов виновен за то,что под расдачу военного времени ему инкриминировали убийство.
ВСУ раздолбала Донбасс. Турчинов признался,что на АТО потратили весь запас боеприпасов. Как признаются сами военные, стреляли куда попало. США и Европа молчат. Им нужна Украина с войной.Меньше затрат. Дают кредит и помощь. Это мизер.
Теперь предоставляю ВАМ сделать вывод между Будановым и Министром ВСУ. В чем разница?
Пока никто не нашел разницы между сирийской оппозицией,вооруженной США и оппозицией украинской в лице населения ДЛНР.
Она есть. Сирийская раздолбала города в борьбе за власть без Асада. Ни один город Украины не разрушила украинская оппозиция.
В парке "Патриот" организована выставка трофейного оружия иностранного производства из Сирии. Меня сегодня туда не пустили ,даже с билетом на танковый биатлон. Говорят есть на сайте в Интернете.
Тут https://topwar.ru/123607-vystavka-trofe ... -2017.html
Но никто не подал иски к чеченцам,которые взорвали дома в Москве и Каспийски,захватывали заложников В Москве,Буденовски. Буданов виновен за то,что под расдачу военного времени ему инкриминировали убийство.
ВСУ раздолбала Донбасс. Турчинов признался,что на АТО потратили весь запас боеприпасов. Как признаются сами военные, стреляли куда попало. США и Европа молчат. Им нужна Украина с войной.Меньше затрат. Дают кредит и помощь. Это мизер.
Теперь предоставляю ВАМ сделать вывод между Будановым и Министром ВСУ. В чем разница?
Пока никто не нашел разницы между сирийской оппозицией,вооруженной США и оппозицией украинской в лице населения ДЛНР.
Она есть. Сирийская раздолбала города в борьбе за власть без Асада. Ни один город Украины не разрушила украинская оппозиция.
В парке "Патриот" организована выставка трофейного оружия иностранного производства из Сирии. Меня сегодня туда не пустили ,даже с билетом на танковый биатлон. Говорят есть на сайте в Интернете.
Тут https://topwar.ru/123607-vystavka-trofe ... -2017.html
Re: Что творится в нашей стране
Образцы трофеев можно посмотреть тут
https://colonelcassad.livejournal.com/4008701.html
https://colonelcassad.livejournal.com/4008701.html
Re: Что творится в нашей стране
Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев позже пояснил, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности".
В субботу Вайкуле на своей пресс-конференции перед концертом в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/culture/20180812/ ... html?inj=1
Пусть гастролирует в Украине,Латвии и там получает свои гонорары. Ей уготована судьба Новой волны в Юрмале. Там отличная сцена и город не плохой.Удовольствие получит Лайма Вайкуле.
В субботу Вайкуле на своей пресс-конференции перед концертом в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.
РИА Крым: https://crimea.ria.ru/culture/20180812/ ... html?inj=1
Пусть гастролирует в Украине,Латвии и там получает свои гонорары. Ей уготована судьба Новой волны в Юрмале. Там отличная сцена и город не плохой.Удовольствие получит Лайма Вайкуле.
Re: Что творится в нашей стране
В городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа — Югры кассир банка по ошибке выдала безработному клиенту 400 тыс. руб. вместо 400 руб.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/14/08/2018/5 ... 9b69167416
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/14/08/2018/5 ... 9b69167416
Re: Что творится в нашей стране
Доходы Пенсионного фонда на 40% формируются из трансферта, перечисляемого из федерального бюджета. Согласно предложенным поправкам, этот трансферт в 2018 году составит около 3,28 трлн руб. За его счет финансируются увеличение пенсий , а также дополнительные функции Пенсионного фонда — социальные выплаты и доплаты к пенсии, предоставление материнского капитала.
Правительство хочет объявить дефолт федерального бюджета и отказ от трансферта ПФР.Иными словами денег не хватит на выдачу пенсий нынешним пенсионерам. Фонд национального благосостояния хватит на покрытие дефицита бюджета ПР на два-три года.
Какова причина этого заявления Правительства?
-инициативные группы зарегистрированы для проведения референдума против повышения пенсионного возраста. Среди инициаторов есть действующие политические партии и оппозиционное объединение во главе с Навальным.Правительство уверено,что референдум скажет НЕТ повышению возраста выхода на пенсию.
Что предпримет правительство после референдума?
-отменит медицинскую помощь неплательщикам соцвзносов и предложит помощь на платной основе.
-заморозит компенсацию пенсий нынешним пенсионером.
-запретит торговлю валютой в большей части банков и выделит банки,которые будут оплачивать только проекты,по покупке технологий и оборудования. Курс доллара взлетит до 100 руб,евро-до 150 руб.
Подобные действия правительства Примакова уже были после дефолта 1998г. Курс доллара стабилизировался на уровне 18-20 руб . До дефолта курс был 6-8 руб за 1 $
Каковы итоги?
- на выборах 9 сентября 2018г,не дожидаясь дефолта бюджета, кандидаты в депутаты региональных заксобраний или губернаторов регионов от инициаторов референдума получат минимум голосов. Тем самым оппозиция совершит суицид. Политически активная часть избирателей сделает свой выбор.Но это действующие пенсионеры.
- возможна смена правительства ,но не курса в части пенсионного возраста.
-возможны волнения.Люди потребуют убрать с политической арены всю оппозицию.
Правительство хочет объявить дефолт федерального бюджета и отказ от трансферта ПФР.Иными словами денег не хватит на выдачу пенсий нынешним пенсионерам. Фонд национального благосостояния хватит на покрытие дефицита бюджета ПР на два-три года.
Какова причина этого заявления Правительства?
-инициативные группы зарегистрированы для проведения референдума против повышения пенсионного возраста. Среди инициаторов есть действующие политические партии и оппозиционное объединение во главе с Навальным.Правительство уверено,что референдум скажет НЕТ повышению возраста выхода на пенсию.
Что предпримет правительство после референдума?
-отменит медицинскую помощь неплательщикам соцвзносов и предложит помощь на платной основе.
-заморозит компенсацию пенсий нынешним пенсионером.
-запретит торговлю валютой в большей части банков и выделит банки,которые будут оплачивать только проекты,по покупке технологий и оборудования. Курс доллара взлетит до 100 руб,евро-до 150 руб.
Подобные действия правительства Примакова уже были после дефолта 1998г. Курс доллара стабилизировался на уровне 18-20 руб . До дефолта курс был 6-8 руб за 1 $
Каковы итоги?
- на выборах 9 сентября 2018г,не дожидаясь дефолта бюджета, кандидаты в депутаты региональных заксобраний или губернаторов регионов от инициаторов референдума получат минимум голосов. Тем самым оппозиция совершит суицид. Политически активная часть избирателей сделает свой выбор.Но это действующие пенсионеры.
- возможна смена правительства ,но не курса в части пенсионного возраста.
-возможны волнения.Люди потребуют убрать с политической арены всю оппозицию.
Re: Что творится в нашей стране
C 1999 г. норматив обязательной продажи валютной выручки увеличен до 75%, а срок продажи сокращен до 7 дней. В мае 1999 г. был принят Закон «О внесении дополнения в статью 28 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», который предоставил Банку России право определять порядок установления кредитным организациями корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными на территории оффшорных зон иностранных государств. Этот закон был призван помочь Центральному банку РФ перекрыть один из каналов «бегства» капитала из страны.
Правительство Примакова и ЦБ Геращенко сделали все наоборот – не стали поднимать процентные ставки, ввели валютные ограничения, зафиксировав валютные позиции коммерческих банков, не стали ограничивать кредиты… Были предприняты ЖЕСТОЧАЙШИЕ меры пресечения поднятия тарифов крупными монополиями.
Вашингтон рекомендовал не вводить никаких валютных ограничений, все отдать на стихию рынка в расчете на то, что все вернется в равновесие, и за счет притока иностранных инвестиций наша экономика опять пойдет вверх.
Источник: http://for-ua.info/viewtopic.php?f=2&t=26797
Сейчас ожидать инвестиций не стоит. Санкции со стороны США и Евросюза по ограничению инвестиций со стороны банков,промышленных групп и физических лиц.
В политике кабинета Примакова — Маслюкова,пишет Глазьев в то время,была одна серьезная и глубокая ошибка. Они не решились развернуть работу по дедолларизации нашей экономики. А сегодня в России три четверти сбережений уходит в наличный доллар.
Дополнительно.пишет он,следует стимулировать импорт технологий, а не импорт оборудования, и на государственном уровне помогать разным отраслям обновлять свою технологическую базу. Но для этого нужна программа развития, а также политическая воля в структурах власти, которая позволит добиться выполнения этой программы.
Так было сделано правительством Примакова. Валюта выделялась именно на подобные проекы.
Правительство Примакова и ЦБ Геращенко сделали все наоборот – не стали поднимать процентные ставки, ввели валютные ограничения, зафиксировав валютные позиции коммерческих банков, не стали ограничивать кредиты… Были предприняты ЖЕСТОЧАЙШИЕ меры пресечения поднятия тарифов крупными монополиями.
Вашингтон рекомендовал не вводить никаких валютных ограничений, все отдать на стихию рынка в расчете на то, что все вернется в равновесие, и за счет притока иностранных инвестиций наша экономика опять пойдет вверх.
Источник: http://for-ua.info/viewtopic.php?f=2&t=26797
Сейчас ожидать инвестиций не стоит. Санкции со стороны США и Евросюза по ограничению инвестиций со стороны банков,промышленных групп и физических лиц.
В политике кабинета Примакова — Маслюкова,пишет Глазьев в то время,была одна серьезная и глубокая ошибка. Они не решились развернуть работу по дедолларизации нашей экономики. А сегодня в России три четверти сбережений уходит в наличный доллар.
Дополнительно.пишет он,следует стимулировать импорт технологий, а не импорт оборудования, и на государственном уровне помогать разным отраслям обновлять свою технологическую базу. Но для этого нужна программа развития, а также политическая воля в структурах власти, которая позволит добиться выполнения этой программы.
Так было сделано правительством Примакова. Валюта выделялась именно на подобные проекы.
Re: Что творится в нашей стране
C 1999 г. норматив обязательной продажи валютной выручки увеличен до 75%, а срок продажи сокращен до 7 дней. В мае 1999 г. был принят Закон «О внесении дополнения в статью 28 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», который предоставил Банку России право определять порядок установления кредитным организациями корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными на территории оффшорных зон иностранных государств. Этот закон был призван помочь Центральному банку РФ перекрыть один из каналов «бегства» капитала из страны.
Правительство Примакова и ЦБ Геращенко сделали все наоборот – не стали поднимать процентные ставки, ввели валютные ограничения, зафиксировав валютные позиции коммерческих банков, не стали ограничивать кредиты… Были предприняты ЖЕСТОЧАЙШИЕ меры пресечения поднятия тарифов крупными монополиями.
Вашингтон рекомендовал не вводить никаких валютных ограничений, все отдать на стихию рынка в расчете на то, что все вернется в равновесие, и за счет притока иностранных инвестиций наша экономика опять пойдет вверх.
Источник: http://for-ua.info/viewtopic.php?f=2&t=26797
Сейчас ожидать инвестиций не стоит. Санкции со стороны США и Евросюза по ограничению инвестиций со стороны банков,промышленных групп и физических лиц.
В политике кабинета Примакова — Маслюкова,пишет Глазьев в то время,была одна серьезная и глубокая ошибка. Они не решились развернуть работу по дедолларизации нашей экономики. А сегодня в России три четверти сбережений уходит в наличный доллар.
Дополнительно.пишет он,следует стимулировать импорт технологий, а не импорт оборудования, и на государственном уровне помогать разным отраслям обновлять свою технологическую базу. Но для этого нужна программа развития, а также политическая воля в структурах власти, которая позволит добиться выполнения этой программы.
Так было сделано правительством Примакова. Валюта выделялась именно на подобные проекты.
Правительство Примакова и ЦБ Геращенко сделали все наоборот – не стали поднимать процентные ставки, ввели валютные ограничения, зафиксировав валютные позиции коммерческих банков, не стали ограничивать кредиты… Были предприняты ЖЕСТОЧАЙШИЕ меры пресечения поднятия тарифов крупными монополиями.
Вашингтон рекомендовал не вводить никаких валютных ограничений, все отдать на стихию рынка в расчете на то, что все вернется в равновесие, и за счет притока иностранных инвестиций наша экономика опять пойдет вверх.
Источник: http://for-ua.info/viewtopic.php?f=2&t=26797
Сейчас ожидать инвестиций не стоит. Санкции со стороны США и Евросюза по ограничению инвестиций со стороны банков,промышленных групп и физических лиц.
В политике кабинета Примакова — Маслюкова,пишет Глазьев в то время,была одна серьезная и глубокая ошибка. Они не решились развернуть работу по дедолларизации нашей экономики. А сегодня в России три четверти сбережений уходит в наличный доллар.
Дополнительно.пишет он,следует стимулировать импорт технологий, а не импорт оборудования, и на государственном уровне помогать разным отраслям обновлять свою технологическую базу. Но для этого нужна программа развития, а также политическая воля в структурах власти, которая позволит добиться выполнения этой программы.
Так было сделано правительством Примакова. Валюта выделялась именно на подобные проекты.
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