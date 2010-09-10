Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6779
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:12

9 сентября 2018г в единый день голосования:
Губернаторов выбирают в 22 регионах России: республиках Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях, а также в Москве (выборы мэра) и Чукотском автономном округе.
В этот день пройдут дополнительные выборы в Государственную Думу РФ (будут выбраны 4 депутата в связи со смертью и переназначения предыдущих: два от Саратовской области и по одному от Тверской и Нижегородской).
В 16 регионах пройдут выборы в Парламент (в каждом регионе свое название) а в 12 субьектах пройдут местные выборы в органы представительной власти (городские думы).
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