Сообщение ivanes » Сегодня, 17:12

9 сентября 2018г в единый день голосования:

Губернаторов выбирают в 22 регионах России: республиках Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях, а также в Москве (выборы мэра) и Чукотском автономном округе.

В этот день пройдут дополнительные выборы в Государственную Думу РФ (будут выбраны 4 депутата в связи со смертью и переназначения предыдущих: два от Саратовской области и по одному от Тверской и Нижегородской).

В 16 регионах пройдут выборы в Парламент (в каждом регионе свое название) а в 12 субьектах пройдут местные выборы в органы представительной власти (городские думы).