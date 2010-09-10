Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
9 сентября 2018г в единый день голосования:
Губернаторов выбирают в 22 регионах России: республиках Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях, а также в Москве (выборы мэра) и Чукотском автономном округе.
В этот день пройдут дополнительные выборы в Государственную Думу РФ (будут выбраны 4 депутата в связи со смертью и переназначения предыдущих: два от Саратовской области и по одному от Тверской и Нижегородской).
В 16 регионах пройдут выборы в Парламент (в каждом регионе свое название) а в 12 субьектах пройдут местные выборы в органы представительной власти (городские думы).
Губернаторов выбирают в 22 регионах России: республиках Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях, а также в Москве (выборы мэра) и Чукотском автономном округе.
В этот день пройдут дополнительные выборы в Государственную Думу РФ (будут выбраны 4 депутата в связи со смертью и переназначения предыдущих: два от Саратовской области и по одному от Тверской и Нижегородской).
В 16 регионах пройдут выборы в Парламент (в каждом регионе свое название) а в 12 субьектах пройдут местные выборы в органы представительной власти (городские думы).
Re: Что творится в нашей стране
Министерство промышленности и торговли за день до введения нового пакета санкций США заявило о выработке целого комплекса ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий санкций США. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/08/2018/ ... 5226bbeda8
Не проще ли закрыть из США импорт всей продукции Apple, Motorola,GE,GM.
Cледует использовать опыт Социалистической Республики Вьетнам во времена американских санкции. СРВ через третьи страны получала узлы американской электроники и собирала из них электронные устройства. Позже она воспроизвела узлы с использованием электронных элементов,полученных от третьих стран. Потом занялась "обходом" действия американских патентов и успешно проведена работа.
А России это сделать слабо? Столько талантливых ученых и специалистов. Запросто,если захотеть. более 1000 академических и столько же отраслевых НИИ. АКПП не может создать? Можем. Но лучше закупать,Столько командировок за рубеж. Скажете такого не было.Кожзавод к примеру не захотел переводить комплектацию автоматики на советскую элементную базу. Открыто сказали,что тогда не нужно будет летать в Швейцарию и Италию.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/08/2018/ ... 5226bbeda8
Не проще ли закрыть из США импорт всей продукции Apple, Motorola,GE,GM.
Cледует использовать опыт Социалистической Республики Вьетнам во времена американских санкции. СРВ через третьи страны получала узлы американской электроники и собирала из них электронные устройства. Позже она воспроизвела узлы с использованием электронных элементов,полученных от третьих стран. Потом занялась "обходом" действия американских патентов и успешно проведена работа.
А России это сделать слабо? Столько талантливых ученых и специалистов. Запросто,если захотеть. более 1000 академических и столько же отраслевых НИИ. АКПП не может создать? Можем. Но лучше закупать,Столько командировок за рубеж. Скажете такого не было.Кожзавод к примеру не захотел переводить комплектацию автоматики на советскую элементную базу. Открыто сказали,что тогда не нужно будет летать в Швейцарию и Италию.
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