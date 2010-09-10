Сообщение ivanes » 22 авг 2018, 11:50

Министерство промышленности и торговли за день до введения нового пакета санкций США заявило о выработке целого комплекса ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий санкций США. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.Подробнее на РБК:Не проще ли закрыть из США импорт всей продукции Apple, Motorola,GE,GM.Cледует использовать опыт Социалистической Республики Вьетнам во времена американских санкции. СРВ через третьи страны получала узлы американской электроники и собирала из них электронные устройства. Позже она воспроизвела узлы с использованием электронных элементов,полученных от третьих стран. Потом занялась "обходом" действия американских патентов и успешно проведена работа.А России это сделать слабо? Столько талантливых ученых и специалистов. Запросто,если захотеть. более 1000 академических и столько же отраслевых НИИ. АКПП не может создать? Можем. Но лучше закупать,Столько командировок за рубеж. Скажете такого не было.Кожзавод к примеру не захотел переводить комплектацию автоматики на советскую элементную базу. Открыто сказали,что тогда не нужно будет летать в Швейцарию и Италию.