Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
9 сентября 2018г в единый день голосования:
Губернаторов выбирают в 22 регионах России: республиках Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях, а также в Москве (выборы мэра) и Чукотском автономном округе.
В этот день пройдут дополнительные выборы в Государственную Думу РФ (будут выбраны 4 депутата в связи со смертью и переназначения предыдущих: два от Саратовской области и по одному от Тверской и Нижегородской).
В 16 регионах пройдут выборы в Парламент (в каждом регионе свое название) а в 12 субьектах пройдут местные выборы в органы представительной власти (городские думы).
Губернаторов выбирают в 22 регионах России: республиках Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях, а также в Москве (выборы мэра) и Чукотском автономном округе.
В этот день пройдут дополнительные выборы в Государственную Думу РФ (будут выбраны 4 депутата в связи со смертью и переназначения предыдущих: два от Саратовской области и по одному от Тверской и Нижегородской).
В 16 регионах пройдут выборы в Парламент (в каждом регионе свое название) а в 12 субьектах пройдут местные выборы в органы представительной власти (городские думы).
Re: Что творится в нашей стране
Министерство промышленности и торговли за день до введения нового пакета санкций США заявило о выработке целого комплекса ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий санкций США. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/08/2018/ ... 5226bbeda8
Не проще ли закрыть из США импорт всей продукции Apple, Motorola,GE,GM.
Cледует использовать опыт Социалистической Республики Вьетнам во времена американских санкции. СРВ через третьи страны получала узлы американской электроники и собирала из них электронные устройства. Позже она воспроизвела узлы с использованием электронных элементов,полученных от третьих стран. Потом занялась "обходом" действия американских патентов и успешно проведена работа.
А России это сделать слабо? Столько талантливых ученых и специалистов. Запросто,если захотеть. более 1000 академических и столько же отраслевых НИИ. АКПП не может создать? Можем. Но лучше закупать,Столько командировок за рубеж. Скажете такого не было.Кожзавод к примеру не захотел переводить комплектацию автоматики на советскую элементную базу. Открыто сказали,что тогда не нужно будет летать в Швейцарию и Италию.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/08/2018/ ... 5226bbeda8
Не проще ли закрыть из США импорт всей продукции Apple, Motorola,GE,GM.
Cледует использовать опыт Социалистической Республики Вьетнам во времена американских санкции. СРВ через третьи страны получала узлы американской электроники и собирала из них электронные устройства. Позже она воспроизвела узлы с использованием электронных элементов,полученных от третьих стран. Потом занялась "обходом" действия американских патентов и успешно проведена работа.
А России это сделать слабо? Столько талантливых ученых и специалистов. Запросто,если захотеть. более 1000 академических и столько же отраслевых НИИ. АКПП не может создать? Можем. Но лучше закупать,Столько командировок за рубеж. Скажете такого не было.Кожзавод к примеру не захотел переводить комплектацию автоматики на советскую элементную базу. Открыто сказали,что тогда не нужно будет летать в Швейцарию и Италию.
Re: Что творится в нашей стране
С 58 до 67% выросла доля респондентов, считающих, что правительство должно ограничивать приток мигрантов.
Больше всех респонденты не хотели бы видеть в России цыган. Если в 2017 году так ответили 17% опрошенных, то в 2018 году — 32%. Негативное отношение выросло и к китайцам: 31% респондентов назвали их «нежелательными (в 2017 году так отвечало лишь 15%). Кроме того, 26% россияне не хотели бы видеть в стране вьетнамцев, хотя в 2017 году таких было только 12%.
Исследователи обнаружили, что негативное отношение выросло к выходцам из бывших среднеазиатских республик СССР на шесть пунктов, на один пункт — к жителям Кавказа, на девять — к украинцам и на восемь — к евреям.
Левада-центр.https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... ksenofobii
Общероссийское репрезентативное исследование населения РФ в возрасте от 18 лет и старше (N=1600 чел.) проводилось методом личного интервью 19–25 июля 2018 года.
https://www.levada.ru/2018/08/27/monito ... astroenij/
Польша,Италия,Венгрия,Прибалтика не хотят видеть у себя беженцев и требуют изменить миграционную политику Евросоюза. Есть понятие в Европе экономические беженцы. Ищут деньги,а не работу. В России бизнес ищет прибыль от мигрантов. Около две трети мигрантов нелегалы. Кроме того,в России оппозиционеры с экраном ТВ говорят о засилие китайцев на Дальнем Востоке.Как ведут себя выходцы с Кавказа? Свадьба со стрельбой. Славяне обязаны на Кавказе соблюдать местные обычаи и традиции.Они эти обычаи и традиции приносят в среднюю полосу России.
Больше всех респонденты не хотели бы видеть в России цыган. Если в 2017 году так ответили 17% опрошенных, то в 2018 году — 32%. Негативное отношение выросло и к китайцам: 31% респондентов назвали их «нежелательными (в 2017 году так отвечало лишь 15%). Кроме того, 26% россияне не хотели бы видеть в стране вьетнамцев, хотя в 2017 году таких было только 12%.
Исследователи обнаружили, что негативное отношение выросло к выходцам из бывших среднеазиатских республик СССР на шесть пунктов, на один пункт — к жителям Кавказа, на девять — к украинцам и на восемь — к евреям.
Левада-центр.https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... ksenofobii
Общероссийское репрезентативное исследование населения РФ в возрасте от 18 лет и старше (N=1600 чел.) проводилось методом личного интервью 19–25 июля 2018 года.
https://www.levada.ru/2018/08/27/monito ... astroenij/
Польша,Италия,Венгрия,Прибалтика не хотят видеть у себя беженцев и требуют изменить миграционную политику Евросоюза. Есть понятие в Европе экономические беженцы. Ищут деньги,а не работу. В России бизнес ищет прибыль от мигрантов. Около две трети мигрантов нелегалы. Кроме того,в России оппозиционеры с экраном ТВ говорят о засилие китайцев на Дальнем Востоке.Как ведут себя выходцы с Кавказа? Свадьба со стрельбой. Славяне обязаны на Кавказе соблюдать местные обычаи и традиции.Они эти обычаи и традиции приносят в среднюю полосу России.
Re: Что творится в нашей стране
По словам Грефа, комиссия — это серьезный доход и большие деньги, лишиться которых банк пока не может.
Кроме комиссии по переводам,СБ имеет большой разрыв по ставке депозита и кредита. Надо же содержать персонал.
Кроме комиссии по переводам,СБ имеет большой разрыв по ставке депозита и кредита. Надо же содержать персонал.
Re: Что творится в нашей стране
Как показывает ведомственная статистика, в первом полугодии текущего года в российское гражданство принято около 126,5 тыс. человек, в прошлом году эта цифра составила 125,2 тыс. человек. В основном гражданство получили выходцы из бывших союзных республик — это Украина, Казахстан, Узбекистан.Сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.
https://tass.ru/obschestvo/5570973
За 2014-2017 гг. и первое полугодие 2018 г. гражданство РФ приобрели более 312 тыс граждан Украины. По состоянию на 1 августа 2018 г. на территории Российской Федерации находилось 8,5 млн граждан СНГ. От продажи патентов трудовым мигрантам в первом полугодии 2018 года государство получило порядка 29 млрд рублей. На сегодняшний день на территории РФ их находится порядка 2 млн. граждан Украины.
https://tass.ru/obschestvo/5570973
За 2014-2017 гг. и первое полугодие 2018 г. гражданство РФ приобрели более 312 тыс граждан Украины. По состоянию на 1 августа 2018 г. на территории Российской Федерации находилось 8,5 млн граждан СНГ. От продажи патентов трудовым мигрантам в первом полугодии 2018 года государство получило порядка 29 млрд рублей. На сегодняшний день на территории РФ их находится порядка 2 млн. граждан Украины.
Re: Что творится в нашей стране
"14,4 млн человек, которые «непонятно, чем занимаются». При этом «никто не знает, что с ними делать». Глава Счетной палаты.
Около 30 млн россиян, имея официальных доход, учитывающий налоги, примерно раз в год получают различные суммы, которые не видят соответствующие органы. А 21 млн получают неофициальный доход 1-2 раза в месяц.
А в Минфине подсчитали, что бюджеты всех уровней теряют до 5 трлн рублей из-за недополучения налогов.
http://rusvesna.su/economy/1488864807
Около 30 млн россиян, имея официальных доход, учитывающий налоги, примерно раз в год получают различные суммы, которые не видят соответствующие органы. А 21 млн получают неофициальный доход 1-2 раза в месяц.
А в Минфине подсчитали, что бюджеты всех уровней теряют до 5 трлн рублей из-за недополучения налогов.
http://rusvesna.su/economy/1488864807
Re: Что творится в нашей стране
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайший месяц уйдет с поста главы Центра стратегических разработок.
"Я возглавлял совет Центра стратегических разработок. Точнее еще возглавляю, но в ближайший месяц уйду и дам другому дорогу на этой позиции", - сказал Кудрин, выступая на российском бизнес-форуме "Атланты".
https://tass.ru/ekonomika/5607946?utm_m ... nt=6702184
В Центре можно только критиковать, а в Счетной палате надо трудится и отвечать за свои дела.
"Я возглавлял совет Центра стратегических разработок. Точнее еще возглавляю, но в ближайший месяц уйду и дам другому дорогу на этой позиции", - сказал Кудрин, выступая на российском бизнес-форуме "Атланты".
https://tass.ru/ekonomika/5607946?utm_m ... nt=6702184
В Центре можно только критиковать, а в Счетной палате надо трудится и отвечать за свои дела.
Re: Что творится в нашей стране
В пятницу, 28 сентября, в России стартовали продажи новых смартфонов от Apple. Стоимость iPhone XS начинается от 87 990 руб., а «старшей» версии XS Max — от 96 990 руб.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bae149b ... um=desktop
Сколько нищих оказалось в очереди. У 247 нашлись деньги для покупки нового смартфона.все впереди стоявшие ждали продажи места в очереди.
"Первым покупателем нового iPhone в магазине re:Store на Тверской улице в Москве оказался Анатолий Дорощенко, который занимал 247-е место в очереди.Телефон обошелся ему около 125 тыс. руб. с учетом скидки, которую сделали по бонусной программе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bae149b ... ium=deskto
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bae149b ... um=desktop
Сколько нищих оказалось в очереди. У 247 нашлись деньги для покупки нового смартфона.все впереди стоявшие ждали продажи места в очереди.
"Первым покупателем нового iPhone в магазине re:Store на Тверской улице в Москве оказался Анатолий Дорощенко, который занимал 247-е место в очереди.Телефон обошелся ему около 125 тыс. руб. с учетом скидки, которую сделали по бонусной программе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bae149b ... ium=deskto
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