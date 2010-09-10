По своим навыкам они не шпионы, а диверсанты, на что обратил внимание Ходорковский, отвечая Кашину. Их учили в условиях войны и ведущихся боевых действий проникать в тыл противника, добираться до цели, взрывать, убивать, уничтожать и с минимальными потерями возвращаться обратно. Так почему они дебилы? Они проникли, доставили, применили и вернулись обратно. Они вообще не должны «париться» по поводу того, будет ли акт диверсии идентифицирован как российский или нет, это не их работа, в условиях войны это никого не интересует; если Россия воюет с Германией и кто-то взрывает мост у немцев в глубоком тылу, то никто в любом случае не подумает, что это сделали марсиане.



Они действовали в Англии, как привыкли действовать в Чечне. А вот почему они действовали в Англии, как в Чечне, — вопрос не к ним, и это как раз и есть тот главный вопрос, ответа на который ждут от Президента России, пока он рассуждает «про подонков и людей». Дело не в том, что покушались на Скрипалей, а в том, что для их устранения провели классическую диверсионную атаку с применением оружия массового поражения, к тому же запрещенного международными конвенциями, рассматривая территорию Великобритании, в отношении которой никто формально не объявлял войны, как театр военных действий. И это не та тема, которую можно «перетереть» между пацанами по понятиям и без серьезных последствий.