Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
9 сентября 2018г в единый день голосования:
Губернаторов выбирают в 22 регионах России: республиках Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях, а также в Москве (выборы мэра) и Чукотском автономном округе.
В этот день пройдут дополнительные выборы в Государственную Думу РФ (будут выбраны 4 депутата в связи со смертью и переназначения предыдущих: два от Саратовской области и по одному от Тверской и Нижегородской).
В 16 регионах пройдут выборы в Парламент (в каждом регионе свое название) а в 12 субьектах пройдут местные выборы в органы представительной власти (городские думы).
Губернаторов выбирают в 22 регионах России: республиках Саха (Якутия), Хакасия, Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областях, а также в Москве (выборы мэра) и Чукотском автономном округе.
В этот день пройдут дополнительные выборы в Государственную Думу РФ (будут выбраны 4 депутата в связи со смертью и переназначения предыдущих: два от Саратовской области и по одному от Тверской и Нижегородской).
В 16 регионах пройдут выборы в Парламент (в каждом регионе свое название) а в 12 субьектах пройдут местные выборы в органы представительной власти (городские думы).
Re: Что творится в нашей стране
Министерство промышленности и торговли за день до введения нового пакета санкций США заявило о выработке целого комплекса ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий санкций США. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/08/2018/ ... 5226bbeda8
Не проще ли закрыть из США импорт всей продукции Apple, Motorola,GE,GM.
Cледует использовать опыт Социалистической Республики Вьетнам во времена американских санкции. СРВ через третьи страны получала узлы американской электроники и собирала из них электронные устройства. Позже она воспроизвела узлы с использованием электронных элементов,полученных от третьих стран. Потом занялась "обходом" действия американских патентов и успешно проведена работа.
А России это сделать слабо? Столько талантливых ученых и специалистов. Запросто,если захотеть. более 1000 академических и столько же отраслевых НИИ. АКПП не может создать? Можем. Но лучше закупать,Столько командировок за рубеж. Скажете такого не было.Кожзавод к примеру не захотел переводить комплектацию автоматики на советскую элементную базу. Открыто сказали,что тогда не нужно будет летать в Швейцарию и Италию.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/22/08/2018/ ... 5226bbeda8
Не проще ли закрыть из США импорт всей продукции Apple, Motorola,GE,GM.
Cледует использовать опыт Социалистической Республики Вьетнам во времена американских санкции. СРВ через третьи страны получала узлы американской электроники и собирала из них электронные устройства. Позже она воспроизвела узлы с использованием электронных элементов,полученных от третьих стран. Потом занялась "обходом" действия американских патентов и успешно проведена работа.
А России это сделать слабо? Столько талантливых ученых и специалистов. Запросто,если захотеть. более 1000 академических и столько же отраслевых НИИ. АКПП не может создать? Можем. Но лучше закупать,Столько командировок за рубеж. Скажете такого не было.Кожзавод к примеру не захотел переводить комплектацию автоматики на советскую элементную базу. Открыто сказали,что тогда не нужно будет летать в Швейцарию и Италию.
Re: Что творится в нашей стране
С 58 до 67% выросла доля респондентов, считающих, что правительство должно ограничивать приток мигрантов.
Больше всех респонденты не хотели бы видеть в России цыган. Если в 2017 году так ответили 17% опрошенных, то в 2018 году — 32%. Негативное отношение выросло и к китайцам: 31% респондентов назвали их «нежелательными (в 2017 году так отвечало лишь 15%). Кроме того, 26% россияне не хотели бы видеть в стране вьетнамцев, хотя в 2017 году таких было только 12%.
Исследователи обнаружили, что негативное отношение выросло к выходцам из бывших среднеазиатских республик СССР на шесть пунктов, на один пункт — к жителям Кавказа, на девять — к украинцам и на восемь — к евреям.
Левада-центр.https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... ksenofobii
Общероссийское репрезентативное исследование населения РФ в возрасте от 18 лет и старше (N=1600 чел.) проводилось методом личного интервью 19–25 июля 2018 года.
https://www.levada.ru/2018/08/27/monito ... astroenij/
Польша,Италия,Венгрия,Прибалтика не хотят видеть у себя беженцев и требуют изменить миграционную политику Евросоюза. Есть понятие в Европе экономические беженцы. Ищут деньги,а не работу. В России бизнес ищет прибыль от мигрантов. Около две трети мигрантов нелегалы. Кроме того,в России оппозиционеры с экраном ТВ говорят о засилие китайцев на Дальнем Востоке.Как ведут себя выходцы с Кавказа? Свадьба со стрельбой. Славяне обязаны на Кавказе соблюдать местные обычаи и традиции.Они эти обычаи и традиции приносят в среднюю полосу России.
Больше всех респонденты не хотели бы видеть в России цыган. Если в 2017 году так ответили 17% опрошенных, то в 2018 году — 32%. Негативное отношение выросло и к китайцам: 31% респондентов назвали их «нежелательными (в 2017 году так отвечало лишь 15%). Кроме того, 26% россияне не хотели бы видеть в стране вьетнамцев, хотя в 2017 году таких было только 12%.
Исследователи обнаружили, что негативное отношение выросло к выходцам из бывших среднеазиатских республик СССР на шесть пунктов, на один пункт — к жителям Кавказа, на девять — к украинцам и на восемь — к евреям.
Левада-центр.https://www.novayagazeta.ru/news/2018/0 ... ksenofobii
Общероссийское репрезентативное исследование населения РФ в возрасте от 18 лет и старше (N=1600 чел.) проводилось методом личного интервью 19–25 июля 2018 года.
https://www.levada.ru/2018/08/27/monito ... astroenij/
Польша,Италия,Венгрия,Прибалтика не хотят видеть у себя беженцев и требуют изменить миграционную политику Евросоюза. Есть понятие в Европе экономические беженцы. Ищут деньги,а не работу. В России бизнес ищет прибыль от мигрантов. Около две трети мигрантов нелегалы. Кроме того,в России оппозиционеры с экраном ТВ говорят о засилие китайцев на Дальнем Востоке.Как ведут себя выходцы с Кавказа? Свадьба со стрельбой. Славяне обязаны на Кавказе соблюдать местные обычаи и традиции.Они эти обычаи и традиции приносят в среднюю полосу России.
Re: Что творится в нашей стране
По словам Грефа, комиссия — это серьезный доход и большие деньги, лишиться которых банк пока не может.
Кроме комиссии по переводам,СБ имеет большой разрыв по ставке депозита и кредита. Надо же содержать персонал.
Кроме комиссии по переводам,СБ имеет большой разрыв по ставке депозита и кредита. Надо же содержать персонал.
Re: Что творится в нашей стране
Как показывает ведомственная статистика, в первом полугодии текущего года в российское гражданство принято около 126,5 тыс. человек, в прошлом году эта цифра составила 125,2 тыс. человек. В основном гражданство получили выходцы из бывших союзных республик — это Украина, Казахстан, Узбекистан.Сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.
https://tass.ru/obschestvo/5570973
За 2014-2017 гг. и первое полугодие 2018 г. гражданство РФ приобрели более 312 тыс граждан Украины. По состоянию на 1 августа 2018 г. на территории Российской Федерации находилось 8,5 млн граждан СНГ. От продажи патентов трудовым мигрантам в первом полугодии 2018 года государство получило порядка 29 млрд рублей. На сегодняшний день на территории РФ их находится порядка 2 млн. граждан Украины.
https://tass.ru/obschestvo/5570973
За 2014-2017 гг. и первое полугодие 2018 г. гражданство РФ приобрели более 312 тыс граждан Украины. По состоянию на 1 августа 2018 г. на территории Российской Федерации находилось 8,5 млн граждан СНГ. От продажи патентов трудовым мигрантам в первом полугодии 2018 года государство получило порядка 29 млрд рублей. На сегодняшний день на территории РФ их находится порядка 2 млн. граждан Украины.
Re: Что творится в нашей стране
"14,4 млн человек, которые «непонятно, чем занимаются». При этом «никто не знает, что с ними делать». Глава Счетной палаты.
Около 30 млн россиян, имея официальных доход, учитывающий налоги, примерно раз в год получают различные суммы, которые не видят соответствующие органы. А 21 млн получают неофициальный доход 1-2 раза в месяц.
А в Минфине подсчитали, что бюджеты всех уровней теряют до 5 трлн рублей из-за недополучения налогов.
http://rusvesna.su/economy/1488864807
Около 30 млн россиян, имея официальных доход, учитывающий налоги, примерно раз в год получают различные суммы, которые не видят соответствующие органы. А 21 млн получают неофициальный доход 1-2 раза в месяц.
А в Минфине подсчитали, что бюджеты всех уровней теряют до 5 трлн рублей из-за недополучения налогов.
http://rusvesna.su/economy/1488864807
Re: Что творится в нашей стране
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайший месяц уйдет с поста главы Центра стратегических разработок.
"Я возглавлял совет Центра стратегических разработок. Точнее еще возглавляю, но в ближайший месяц уйду и дам другому дорогу на этой позиции", - сказал Кудрин, выступая на российском бизнес-форуме "Атланты".
https://tass.ru/ekonomika/5607946?utm_m ... nt=6702184
В Центре можно только критиковать, а в Счетной палате надо трудится и отвечать за свои дела.
"Я возглавлял совет Центра стратегических разработок. Точнее еще возглавляю, но в ближайший месяц уйду и дам другому дорогу на этой позиции", - сказал Кудрин, выступая на российском бизнес-форуме "Атланты".
https://tass.ru/ekonomika/5607946?utm_m ... nt=6702184
В Центре можно только критиковать, а в Счетной палате надо трудится и отвечать за свои дела.
Re: Что творится в нашей стране
В пятницу, 28 сентября, в России стартовали продажи новых смартфонов от Apple. Стоимость iPhone XS начинается от 87 990 руб., а «старшей» версии XS Max — от 96 990 руб.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bae149b ... um=desktop
Сколько нищих оказалось в очереди. У 247 нашлись деньги для покупки нового смартфона.все впереди стоявшие ждали продажи места в очереди.
"Первым покупателем нового iPhone в магазине re:Store на Тверской улице в Москве оказался Анатолий Дорощенко, который занимал 247-е место в очереди.Телефон обошелся ему около 125 тыс. руб. с учетом скидки, которую сделали по бонусной программе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bae149b ... ium=deskto
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bae149b ... um=desktop
Сколько нищих оказалось в очереди. У 247 нашлись деньги для покупки нового смартфона.все впереди стоявшие ждали продажи места в очереди.
"Первым покупателем нового iPhone в магазине re:Store на Тверской улице в Москве оказался Анатолий Дорощенко, который занимал 247-е место в очереди.Телефон обошелся ему около 125 тыс. руб. с учетом скидки, которую сделали по бонусной программе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bae149b ... ium=deskto
Re: Что творится в нашей стране
Открываешь утром инет, а там все подробности из жизни ГРУ.
https://echo.msk.ru/blog/mbh/2288208-echo/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/01/78025-za-chto-chepige-dali-geroya-rossii-novaya-nashla-troih-sosluzhivtsev-polkovnika-iz-dela-skripaley
Вполне достоверно, если учесть, что в российские спецслужбы по блату набирают (как и в 90% всех госорганизаций). Штирлицев и Судоплатовых там давно уже нет.
Если бы Боширов был бы простым бородатым геем, его давно бы арестовали, как подозреваемого в покушении на убийство российской гражданки Юлии Скрипаль. Этим делом занимается СК РФ. Однако он бегает по стране, а ВВП обеспечивает ему алиби.
https://echo.msk.ru/blog/mbh/2288208-echo/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/01/78025-za-chto-chepige-dali-geroya-rossii-novaya-nashla-troih-sosluzhivtsev-polkovnika-iz-dela-skripaley
Вполне достоверно, если учесть, что в российские спецслужбы по блату набирают (как и в 90% всех госорганизаций). Штирлицев и Судоплатовых там давно уже нет.
Если бы Боширов был бы простым бородатым геем, его давно бы арестовали, как подозреваемого в покушении на убийство российской гражданки Юлии Скрипаль. Этим делом занимается СК РФ. Однако он бегает по стране, а ВВП обеспечивает ему алиби.
Re: Что творится в нашей стране
Выйдя из комы, отравленный разведчик отказался верить, что к покушению на убийство его самого и дочери Юлии имеет отношение Кремль, сообщают argumenti.ru.
Этой позицией пострадавший двойной агент поделился с журналистом «Би-би-си» Марком Урбаном.
https://ura.news/news/1052353314
Ранее экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что критически относится к заявлениям, что руководство РФ якобы могло отдать приказ отравить Сергея Скрипаля. По его мнению, такие действия свидетельствовали бы о кризисе в российских спецслужбах и стране в целом.
Этой позицией пострадавший двойной агент поделился с журналистом «Би-би-си» Марком Урбаном.
https://ura.news/news/1052353314
Ранее экс-глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что критически относится к заявлениям, что руководство РФ якобы могло отдать приказ отравить Сергея Скрипаля. По его мнению, такие действия свидетельствовали бы о кризисе в российских спецслужбах и стране в целом.
Re: Что творится в нашей стране
Ранее Климкин в эфире телеканала ATR заявил, что Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие или инфраструктуру для него.
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о ядерном оружии на полуострове, призвал Киев заняться делами внутри своей страны.
РИА Новости https://ria.ru/politics/20181002/1529767914.html
Есть международная инспекция за контролем распространения ядерного оружия.Павел Климкин об этом не знает.
В речи Трампа были предложения о разоружении и снижении ядерного оружия.Но Трамп не хочет учитывать ядерные боезаряды Франции и Великобритании-Союзники США.
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о ядерном оружии на полуострове, призвал Киев заняться делами внутри своей страны.
РИА Новости https://ria.ru/politics/20181002/1529767914.html
Есть международная инспекция за контролем распространения ядерного оружия.Павел Климкин об этом не знает.
В речи Трампа были предложения о разоружении и снижении ядерного оружия.Но Трамп не хочет учитывать ядерные боезаряды Франции и Великобритании-Союзники США.
Re: Что творится в нашей стране
Хохлы вспомнили, где они уже видели солсберецкого бородача.
Глава МВД Украины Арсен Аваков на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом подтвердил, что Киев считает одного из подозреваемых в участии в отравлении Сергея Скрипаля причастным к бегству Януковича из страны в 2014 году. Об этом говорится в пресс-релизе МВД Украины по итогам переговоров двух стран.
Бывший глава службы безопасности Виктора Януковича попросил допросить его о роли полковника ГРУ Анатолия Чепиге в эвакуации экс-президента Украины
Re: Что творится в нашей стране
И не только вывоз-спасение Януковича. Его еще подозревают в организации стрельб на Майдане. Вам надо прочитать посты других.
От расстрела "Небесной Сотни" на Майдане к отравлению Скрипалей... Загадкой остается ответ на вопрос о поиске непосредственных палачей, устроивших кровавое "сафари" в центре Киева 20 февраля 2014, расстреливая гражданское безоружное населения Украины на улице Институтской, во время Майдана , которое получило печальное народное название "Небесная Сотня"
От расстрела "Небесной Сотни" на Майдане к отравлению Скрипалей... Загадкой остается ответ на вопрос о поиске непосредственных палачей, устроивших кровавое "сафари" в центре Киева 20 февраля 2014, расстреливая гражданское безоружное населения Украины на улице Институтской, во время Майдана , которое получило печальное народное название "Небесная Сотня"
Re: Что творится в нашей стране
Минстрой России разрешил использовать алюминиевую электропроводку при строительстве жилья и общественных зданий.Данное решение вступает с 19 марта 2019г
Еще разрешили трубы ХВС,ГВС и отопления ставить из алюминия. Русалу пора делать трубы из алюминия для нарезки резьб в дюймах. Разрешить проблему сварки таких труб (газовой и дуговой в газовой среде).
Еще разрешили трубы ХВС,ГВС и отопления ставить из алюминия. Русалу пора делать трубы из алюминия для нарезки резьб в дюймах. Разрешить проблему сварки таких труб (газовой и дуговой в газовой среде).
Re: Что творится в нашей стране
Интересно, как реагировал бы Президент России, если бы агенты ЦРУ решили устранить Сноудена в Москве при помощи грязной ядерной бомбы и заразили бы пару кварталов?
По своим навыкам они не шпионы, а диверсанты, на что обратил внимание Ходорковский, отвечая Кашину. Их учили в условиях войны и ведущихся боевых действий проникать в тыл противника, добираться до цели, взрывать, убивать, уничтожать и с минимальными потерями возвращаться обратно. Так почему они дебилы? Они проникли, доставили, применили и вернулись обратно. Они вообще не должны «париться» по поводу того, будет ли акт диверсии идентифицирован как российский или нет, это не их работа, в условиях войны это никого не интересует; если Россия воюет с Германией и кто-то взрывает мост у немцев в глубоком тылу, то никто в любом случае не подумает, что это сделали марсиане.
Они действовали в Англии, как привыкли действовать в Чечне. А вот почему они действовали в Англии, как в Чечне, — вопрос не к ним, и это как раз и есть тот главный вопрос, ответа на который ждут от Президента России, пока он рассуждает «про подонков и людей». Дело не в том, что покушались на Скрипалей, а в том, что для их устранения провели классическую диверсионную атаку с применением оружия массового поражения, к тому же запрещенного международными конвенциями, рассматривая территорию Великобритании, в отношении которой никто формально не объявлял войны, как театр военных действий. И это не та тема, которую можно «перетереть» между пацанами по понятиям и без серьезных последствий.
https://echo.msk.ru/blog/pastuhov_v/2290076-echo/
Re: Что творится в нашей стране
Будет ли продолжение обсуждения?
Re: Что творится в нашей стране
О как... Это он удачно подвернулся Привет пламенный Макрону будет кому передавать
Гламурного француза и прощелыгу графа Жака фон Полье поймали на контрабанде русского искусства
Ах тыж... рыбий глаз !
Было дело... проезжались мы по нему https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... B5#p430414
Рецедивист и вор... Стервец, одним словом !!!
Гламурного француза и прощелыгу графа Жака фон Полье поймали на контрабанде русского искусства
Ах тыж... рыбий глаз !
Было дело... проезжались мы по нему https://forum.rzn.info/viewtopic.php?f= ... B5#p430414
Рецедивист и вор... Стервец, одним словом !!!
Re: Что творится в нашей стране
MrM
Хакеры из России взломали сеть у ВАДА.
Раньше в Интернете были списки спортсменов,употребляющих доппинги с разрешения ВАДА якобы в лечебных целях.Таких было более 300 "инвалидов" по сути,но чемпионов Олимпийских игр.
Сегодня российский журналист получил от американского доктора Списки американских спортсменов.пойманных за применение доппинга,но не наказанные ВАДА. Там около 1000 фамилий с начала работы ВАДА. В т.ч легкоатлетов США. Объявили во взломе сети ВАДА и федерации легкой атлетики США семь россиян.
Скоро эти материалы собираются опубликовать. Причина и повод есть. Сразу взлом и хакерская атака на сети ВАДА
Российские хакеры атаковали сети ОЗХО. Какова причина.
ОЗХО сама нарушала собственные регламенты при расследовании применения отравляющих веществ,тем более боевых. Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей Новичком - боевым отравляющим веществом.ОЗХО также идентифицировала ОВ,которое было определено Великобританией. Две экспертизы совпали. Но по сути признали вину России.Но не пригласили специалиста ОЗХО от России к экспертной оценке. Сегодня в Гааге начала работу сессия Исполкома ОЗХО по вопросу отравления Скрипалей и причастности России.
ничего не остается делать как обвинить 4-х россиян,которых задержали и выдворили из Нидерландов в апреле 2018г без объяснения причин. ОЗХО делало экспертизу ОВ на вещах и крови позднее апреля.
Хакеры из России взломали сеть у ВАДА.
Раньше в Интернете были списки спортсменов,употребляющих доппинги с разрешения ВАДА якобы в лечебных целях.Таких было более 300 "инвалидов" по сути,но чемпионов Олимпийских игр.
Сегодня российский журналист получил от американского доктора Списки американских спортсменов.пойманных за применение доппинга,но не наказанные ВАДА. Там около 1000 фамилий с начала работы ВАДА. В т.ч легкоатлетов США. Объявили во взломе сети ВАДА и федерации легкой атлетики США семь россиян.
Скоро эти материалы собираются опубликовать. Причина и повод есть. Сразу взлом и хакерская атака на сети ВАДА
Российские хакеры атаковали сети ОЗХО. Какова причина.
ОЗХО сама нарушала собственные регламенты при расследовании применения отравляющих веществ,тем более боевых. Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей Новичком - боевым отравляющим веществом.ОЗХО также идентифицировала ОВ,которое было определено Великобританией. Две экспертизы совпали. Но по сути признали вину России.Но не пригласили специалиста ОЗХО от России к экспертной оценке. Сегодня в Гааге начала работу сессия Исполкома ОЗХО по вопросу отравления Скрипалей и причастности России.
ничего не остается делать как обвинить 4-х россиян,которых задержали и выдворили из Нидерландов в апреле 2018г без объяснения причин. ОЗХО делало экспертизу ОВ на вещах и крови позднее апреля.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):ОЗХО также идентифицировала ОВ,которое было определено Великобританией. Две экспертизы совпали. Но по сути признали вину России.Но не пригласили специалиста ОЗХО от России к экспертной оценке.
То есть сторона - виновник инцидента (обвиняемый), должна выступать экспертами в этой ситуации? Как и в деле MH17? Экспертом может выступать только третья сторона, но уж никак не подозреваемый или виновная сторона. Соответственно, ОЗХО и JIT поступают верно, не принимая во внимание выводы таких "экспертов".
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