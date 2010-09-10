Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2809
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение MrM » 10 окт 2018, 20:20

Про подозреваемых, в номере которых в Лондоне были найдены следы "Новичка", знает уже стар и млад. Все, даже номер загранпаспорта и ФИО с датой рождения бабушки одного из них.
А вот и еще одного подходящего отравителя нашли.
В конце сентября стало известно, что британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом определили личность третьего подозреваемого в отравлении. Его имя не называлось, однако указывалось, что он агент российской военной разведки. Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество «Новичок» было завезено на территорию страны. «Фонтанка» уточняет, что этот человек был и в Праге в 2014 году. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами
(Ржунемогу :lol: )
Издание предполагает, что Лондон не стал сообщать о Федотове сразу, потому что о Петрове и Боширове рассказать было удобнее: они вдвоем запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик. Федотов же передвигался отдельно.
Кроме того, Федотов несколько раз был в Лондоне, последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, как Петров и Боширов, но другим рейсом. Он улетел в день покушения — 4 марта — на этот раз все трое летели вместе. «Фонтанка» подчеркивает, что Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого: в России на него не зарегистрирована недвижимость, мобильные номера и транспортные средства, также его имени нет в базах исполнительных производств, и он не зарегистрирован в соцсетях.

https://lenta.ru/news/2018/10/10/eshe_nemnogo/
Scena ultima, апофеоз шекспировской драмы - "расследования журналистов "(слива инсайда британских спецслужб) станет фото наружного наблюдения Героев РФ возле дверей Скрипаля с флаконом духов. Я так понимаю, что почтенную публику уже начали готовить.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3902
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 10 окт 2018, 21:15

MrM писал(а): этот человек был и в Праге в 2014 году. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами
(Ржунемогу :lol: )


Таки, знаете-ли, есть с чего :mrgreen:

По ссыли вашей

В 2014 году Александр Петров и Руслан Боширов, идентифицированные Лондоном как Александр Мишкин и Анатолий Чепига, вылетали в Прагу, где в это время Скрипаль консультировался с представителями чешских спецслужб.


Но Скрипаль-то был в Чехах в 2012... так сами чехи пишут
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Cezar » Вчера, 19:54

Индекс промышленного производства в январе-августе 2018г. по сравнению с январем-августом 2017г. составил 103,1%
/Росстат/
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