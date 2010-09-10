Сообщение MrM » 10 окт 2018, 20:20

В конце сентября стало известно, что британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом определили личность третьего подозреваемого в отравлении. Его имя не называлось, однако указывалось, что он агент российской военной разведки. Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество «Новичок» было завезено на территорию страны. «Фонтанка» уточняет, что этот человек был и в Праге в 2014 году. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами

Издание предполагает, что Лондон не стал сообщать о Федотове сразу, потому что о Петрове и Боширове рассказать было удобнее: они вдвоем запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик. Федотов же передвигался отдельно.

Кроме того, Федотов несколько раз был в Лондоне, последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, как Петров и Боширов, но другим рейсом. Он улетел в день покушения — 4 марта — на этот раз все трое летели вместе. «Фонтанка» подчеркивает, что Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого: в России на него не зарегистрирована недвижимость, мобильные номера и транспортные средства, также его имени нет в базах исполнительных производств, и он не зарегистрирован в соцсетях.

Про подозреваемых, в номере которых в Лондоне были найдены следы "Новичка", знает уже стар и млад. Все, даже номер загранпаспорта и ФИО с датой рождения бабушки одного из них.А вот и еще одного подходящего отравителя нашли.(РжунемогуScena ultima, апофеоз шекспировской драмы - "расследования журналистов "(слива инсайда британских спецслужб) станет фото наружного наблюдения Героев РФ возле дверей Скрипаля с флаконом духов. Я так понимаю, что почтенную публику уже начали готовить.