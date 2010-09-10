Что творится в нашей стране
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Re: Что творится в нашей стране
Про подозреваемых, в номере которых в Лондоне были найдены следы "Новичка", знает уже стар и млад. Все, даже номер загранпаспорта и ФИО с датой рождения бабушки одного из них.
А вот и еще одного подходящего отравителя нашли.
https://lenta.ru/news/2018/10/10/eshe_nemnogo/
Scena ultima, апофеоз шекспировской драмы - "расследования журналистов "(слива инсайда британских спецслужб) станет фото наружного наблюдения Героев РФ возле дверей Скрипаля с флаконом духов. Я так понимаю, что почтенную публику уже начали готовить.
А вот и еще одного подходящего отравителя нашли.
(Ржунемогу )В конце сентября стало известно, что британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом определили личность третьего подозреваемого в отравлении. Его имя не называлось, однако указывалось, что он агент российской военной разведки. Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество «Новичок» было завезено на территорию страны. «Фонтанка» уточняет, что этот человек был и в Праге в 2014 году. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами
Издание предполагает, что Лондон не стал сообщать о Федотове сразу, потому что о Петрове и Боширове рассказать было удобнее: они вдвоем запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик. Федотов же передвигался отдельно.
Кроме того, Федотов несколько раз был в Лондоне, последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, как Петров и Боширов, но другим рейсом. Он улетел в день покушения — 4 марта — на этот раз все трое летели вместе. «Фонтанка» подчеркивает, что Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого: в России на него не зарегистрирована недвижимость, мобильные номера и транспортные средства, также его имени нет в базах исполнительных производств, и он не зарегистрирован в соцсетях.
https://lenta.ru/news/2018/10/10/eshe_nemnogo/
Scena ultima, апофеоз шекспировской драмы - "расследования журналистов "(слива инсайда британских спецслужб) станет фото наружного наблюдения Героев РФ возле дверей Скрипаля с флаконом духов. Я так понимаю, что почтенную публику уже начали готовить.
Re: Что творится в нашей стране
(Ржунемогу )MrM писал(а): этот человек был и в Праге в 2014 году. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами
Таки, знаете-ли, есть с чего
По ссыли вашей
В 2014 году Александр Петров и Руслан Боширов, идентифицированные Лондоном как Александр Мишкин и Анатолий Чепига, вылетали в Прагу, где в это время Скрипаль консультировался с представителями чешских спецслужб.
Но Скрипаль-то был в Чехах в 2012... так сами чехи пишут
Re: Что творится в нашей стране
Индекс промышленного производства в январе-августе 2018г. по сравнению с январем-августом 2017г. составил 103,1%
/Росстат/
/Росстат/
- Walker
- Пользователь RZN.info
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- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Индекс промышленного производства в январе-августе 2018г. по сравнению с январем-августом 2017г. составил 103,1%
/Росстат/
Все решает грамотный подбор руководящих кадров и методология:
ИсточникКак только что отчитался Росстат, рост промышленного производства в январе 2018 года составил 2,9% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. После падения промышленности на 3,6% в ноябре и на 1,5% в декабре прошлого года, такой результат представляется просто замечательным. Тут же появились комментарии в том духе, что краткий негативный тренд конца 2017 года переломлен.
…
начал тогда я смотреть, как увеличился выпуск отдельных важнейших видов продукции. Так как приходится это делать на регулярной основе (когда выходит новая статинформация от Росстата), определить изменения в перечне важнейших видов продукции труда не составило.
Впервые за долгие годы работы с информацией от Росстата я вдруг обнаружил, что в перечень важнейших видов продукции вошла «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» .
Знаете, сколько у нас было произведено рулонов туалетной бумаги в январе 2018 года? …поразительна динамика: туалетной бумаги было произведено на 26,3%(!) больше по сравнению с январем 2017 года…
…может, за счет изменения перечня важнейших видов продукции, которые входят в «корзину» товаров-представителей, по которым считаются индексы производства, Росстат пытается улучшить показатели?
…
что там еще в январе 2018 года появилось новенького, кроме туалетной бумаги, по сравнению с декабрем 2017 года? О, появились: «Напитки сокосодержащие фруктовые (или) овощные» (прирост на 25,6% в годовом выражении), «Овощи (кроме картофеля) и грибы консервированные» (+35,7%), «Котлы водогрейные» (+71,5%), «Белье постельное (+3,1%) и пр.
…
почему в декабре, когда все готовятся к Новому году, эти важные для новогоднего стола товары — «напитки сокосодержащие» и «овощи консервированные» — отсутствовали в перечне важнейших видов продукции, а в январе они «вдруг» появились там?
…
интересно посмотреть и на то, какая продукция оказалась исключенной Росстатом из перечня важнейших ее видов в январе по сравнению с декабрем 2017 года. Здесь тоже есть, на что обратить внимание: к примеру,выкинутыми оказались «вагоны пассажирские железнодорожные» (!? — да они всю жизнь до января 2018 года были в этом перечне), «камеры холодильные сборные», «никель необработанный» и пр.
Перечень важнейших видов продукции, безусловно, теснейшим образом коррелирует с «корзиной» товаров-представителей, по которой, собственно говоря, и проводятся расчеты. И от того, какие виды продукции туда включаются, будет зависеть точность расчета данных по динамике производства.
…об этом Росстат и сам пишет в своей Методологииисчисления индекса промышленного производства: «Качество индексов производства зависит от выбора «корзины» товаров-представителей».
См. также Использование туалетной бумаги по назначению и не только:
…У Росстата очень непростая задача в период очевидного экономического кризиса в стране – пытаться объяснять заявления руководства о том, что из экономического кризиса мы вышли, что мы встали с колен, что экономика растёт…
Re: Что творится в нашей стране
Walker
Не следует путать рост промышленного производства с ростом ВВП. В составе ВВП есть финансовая составляющая. Чем больше инвестиций тем больше ВВП.Не всегда это сопровождается ростом промышленного производства.Банк не дает роста промпроизводства,но дает рост ВВП.
В промышленности )без сельского хозяйства) стогнация. Нефте-газовый сектор выручает от падения. Торговлю включите в промпроизводство с ежегодным ро ростом цен.
Возьмите промышленность Рязани и оцените.Вот Украина обещает рост ВВП на 5,3% при нулевом росте промышленности. Почти 80 млрд гривен дает оплата транзита газа из России в Европу+ 27 млрд грн дает кредит от ЕБР+
6,75 грн помощь США.Это ВВП.
В рос сии рост ВВП дает С\хозяйство до 12% в год,примерно 7,5% нефтегазовый сектор+3,2% -ВПК.За счет экспорта в этих отраслях идет рост в торговом секторе за счет импорта. Почти 100% импортируем мебели,85%-обуви,54% станков и др.оборудования в компьютерной технике и средств связи.Где же рост в промышленности?
В ВВП рост дает падение курса рубля. в 2017г тонна зерна стоила около 7-8 тыс руб,ныне уже 12-14 тыс. Цены на бензин дали рост? Дали.
Не следует путать рост промышленного производства с ростом ВВП. В составе ВВП есть финансовая составляющая. Чем больше инвестиций тем больше ВВП.Не всегда это сопровождается ростом промышленного производства.Банк не дает роста промпроизводства,но дает рост ВВП.
В промышленности )без сельского хозяйства) стогнация. Нефте-газовый сектор выручает от падения. Торговлю включите в промпроизводство с ежегодным ро ростом цен.
Возьмите промышленность Рязани и оцените.Вот Украина обещает рост ВВП на 5,3% при нулевом росте промышленности. Почти 80 млрд гривен дает оплата транзита газа из России в Европу+ 27 млрд грн дает кредит от ЕБР+
6,75 грн помощь США.Это ВВП.
В рос сии рост ВВП дает С\хозяйство до 12% в год,примерно 7,5% нефтегазовый сектор+3,2% -ВПК.За счет экспорта в этих отраслях идет рост в торговом секторе за счет импорта. Почти 100% импортируем мебели,85%-обуви,54% станков и др.оборудования в компьютерной технике и средств связи.Где же рост в промышленности?
В ВВП рост дает падение курса рубля. в 2017г тонна зерна стоила около 7-8 тыс руб,ныне уже 12-14 тыс. Цены на бензин дали рост? Дали.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):+6,75 грн помощь США.
Тебе бы , дедушка, счетоводом работать
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