Что творится в нашей стране
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Re: Что творится в нашей стране
Про подозреваемых, в номере которых в Лондоне были найдены следы "Новичка", знает уже стар и млад. Все, даже номер загранпаспорта и ФИО с датой рождения бабушки одного из них.
А вот и еще одного подходящего отравителя нашли.
https://lenta.ru/news/2018/10/10/eshe_nemnogo/
Scena ultima, апофеоз шекспировской драмы - "расследования журналистов "(слива инсайда британских спецслужб) станет фото наружного наблюдения Героев РФ возле дверей Скрипаля с флаконом духов. Я так понимаю, что почтенную публику уже начали готовить.
А вот и еще одного подходящего отравителя нашли.
(Ржунемогу )В конце сентября стало известно, что британские спецслужбы и отдел полиции по борьбе с терроризмом определили личность третьего подозреваемого в отравлении. Его имя не называлось, однако указывалось, что он агент российской военной разведки. Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество «Новичок» было завезено на территорию страны. «Фонтанка» уточняет, что этот человек был и в Праге в 2014 году. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами
Издание предполагает, что Лондон не стал сообщать о Федотове сразу, потому что о Петрове и Боширове рассказать было удобнее: они вдвоем запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик. Федотов же передвигался отдельно.
Кроме того, Федотов несколько раз был в Лондоне, последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта 2018 года, как Петров и Боширов, но другим рейсом. Он улетел в день покушения — 4 марта — на этот раз все трое летели вместе. «Фонтанка» подчеркивает, что Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого: в России на него не зарегистрирована недвижимость, мобильные номера и транспортные средства, также его имени нет в базах исполнительных производств, и он не зарегистрирован в соцсетях.
https://lenta.ru/news/2018/10/10/eshe_nemnogo/
Scena ultima, апофеоз шекспировской драмы - "расследования журналистов "(слива инсайда британских спецслужб) станет фото наружного наблюдения Героев РФ возле дверей Скрипаля с флаконом духов. Я так понимаю, что почтенную публику уже начали готовить.
Re: Что творится в нашей стране
(Ржунемогу )MrM писал(а): этот человек был и в Праге в 2014 году. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами
Таки, знаете-ли, есть с чего
По ссыли вашей
В 2014 году Александр Петров и Руслан Боширов, идентифицированные Лондоном как Александр Мишкин и Анатолий Чепига, вылетали в Прагу, где в это время Скрипаль консультировался с представителями чешских спецслужб.
Но Скрипаль-то был в Чехах в 2012... так сами чехи пишут
Re: Что творится в нашей стране
Индекс промышленного производства в январе-августе 2018г. по сравнению с январем-августом 2017г. составил 103,1%
/Росстат/
/Росстат/
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2468
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Индекс промышленного производства в январе-августе 2018г. по сравнению с январем-августом 2017г. составил 103,1%
/Росстат/
Все решает грамотный подбор руководящих кадров и методология:
ИсточникКак только что отчитался Росстат, рост промышленного производства в январе 2018 года составил 2,9% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. После падения промышленности на 3,6% в ноябре и на 1,5% в декабре прошлого года, такой результат представляется просто замечательным. Тут же появились комментарии в том духе, что краткий негативный тренд конца 2017 года переломлен.
…
начал тогда я смотреть, как увеличился выпуск отдельных важнейших видов продукции. Так как приходится это делать на регулярной основе (когда выходит новая статинформация от Росстата), определить изменения в перечне важнейших видов продукции труда не составило.
Впервые за долгие годы работы с информацией от Росстата я вдруг обнаружил, что в перечень важнейших видов продукции вошла «Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон» .
Знаете, сколько у нас было произведено рулонов туалетной бумаги в январе 2018 года? …поразительна динамика: туалетной бумаги было произведено на 26,3%(!) больше по сравнению с январем 2017 года…
…может, за счет изменения перечня важнейших видов продукции, которые входят в «корзину» товаров-представителей, по которым считаются индексы производства, Росстат пытается улучшить показатели?
…
что там еще в январе 2018 года появилось новенького, кроме туалетной бумаги, по сравнению с декабрем 2017 года? О, появились: «Напитки сокосодержащие фруктовые (или) овощные» (прирост на 25,6% в годовом выражении), «Овощи (кроме картофеля) и грибы консервированные» (+35,7%), «Котлы водогрейные» (+71,5%), «Белье постельное (+3,1%) и пр.
…
почему в декабре, когда все готовятся к Новому году, эти важные для новогоднего стола товары — «напитки сокосодержащие» и «овощи консервированные» — отсутствовали в перечне важнейших видов продукции, а в январе они «вдруг» появились там?
…
интересно посмотреть и на то, какая продукция оказалась исключенной Росстатом из перечня важнейших ее видов в январе по сравнению с декабрем 2017 года. Здесь тоже есть, на что обратить внимание: к примеру,выкинутыми оказались «вагоны пассажирские железнодорожные» (!? — да они всю жизнь до января 2018 года были в этом перечне), «камеры холодильные сборные», «никель необработанный» и пр.
Перечень важнейших видов продукции, безусловно, теснейшим образом коррелирует с «корзиной» товаров-представителей, по которой, собственно говоря, и проводятся расчеты. И от того, какие виды продукции туда включаются, будет зависеть точность расчета данных по динамике производства.
…об этом Росстат и сам пишет в своей Методологииисчисления индекса промышленного производства: «Качество индексов производства зависит от выбора «корзины» товаров-представителей».
См. также Использование туалетной бумаги по назначению и не только:
…У Росстата очень непростая задача в период очевидного экономического кризиса в стране – пытаться объяснять заявления руководства о том, что из экономического кризиса мы вышли, что мы встали с колен, что экономика растёт…
Re: Что творится в нашей стране
Walker
Не следует путать рост промышленного производства с ростом ВВП. В составе ВВП есть финансовая составляющая. Чем больше инвестиций тем больше ВВП.Не всегда это сопровождается ростом промышленного производства.Банк не дает роста промпроизводства,но дает рост ВВП.
В промышленности )без сельского хозяйства) стогнация. Нефте-газовый сектор выручает от падения. Торговлю включите в промпроизводство с ежегодным ро ростом цен.
Возьмите промышленность Рязани и оцените.Вот Украина обещает рост ВВП на 5,3% при нулевом росте промышленности. Почти 80 млрд гривен дает оплата транзита газа из России в Европу+ 27 млрд грн дает кредит от ЕБР+
6,75 грн помощь США.Это ВВП.
В рос сии рост ВВП дает С\хозяйство до 12% в год,примерно 7,5% нефтегазовый сектор+3,2% -ВПК.За счет экспорта в этих отраслях идет рост в торговом секторе за счет импорта. Почти 100% импортируем мебели,85%-обуви,54% станков и др.оборудования в компьютерной технике и средств связи.Где же рост в промышленности?
В ВВП рост дает падение курса рубля. в 2017г тонна зерна стоила около 7-8 тыс руб,ныне уже 12-14 тыс. Цены на бензин дали рост? Дали.
Не следует путать рост промышленного производства с ростом ВВП. В составе ВВП есть финансовая составляющая. Чем больше инвестиций тем больше ВВП.Не всегда это сопровождается ростом промышленного производства.Банк не дает роста промпроизводства,но дает рост ВВП.
В промышленности )без сельского хозяйства) стогнация. Нефте-газовый сектор выручает от падения. Торговлю включите в промпроизводство с ежегодным ро ростом цен.
Возьмите промышленность Рязани и оцените.Вот Украина обещает рост ВВП на 5,3% при нулевом росте промышленности. Почти 80 млрд гривен дает оплата транзита газа из России в Европу+ 27 млрд грн дает кредит от ЕБР+
6,75 грн помощь США.Это ВВП.
В рос сии рост ВВП дает С\хозяйство до 12% в год,примерно 7,5% нефтегазовый сектор+3,2% -ВПК.За счет экспорта в этих отраслях идет рост в торговом секторе за счет импорта. Почти 100% импортируем мебели,85%-обуви,54% станков и др.оборудования в компьютерной технике и средств связи.Где же рост в промышленности?
В ВВП рост дает падение курса рубля. в 2017г тонна зерна стоила около 7-8 тыс руб,ныне уже 12-14 тыс. Цены на бензин дали рост? Дали.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):+6,75 грн помощь США.
Тебе бы , дедушка, счетоводом работать
Re: Что творится в нашей стране
Третьим избранником М.Максаковой стал некий Далхат Халаев. Поженились они в июле в Киеве. Во-вторых, Мария, которая по характеру широкий и щедрый человек, захотела сделать своему супругу весомый подарок — не золотые часы, не дорогую машину, а квартиру на Краснопресненской набережной в Москве.Мария Максакова заключила фиктивный брак, чтобы продать квартиру на Краснопресненской набережной.
Но неблагодарный "муж" сразу же квартиру продал, при этом Марию не поставил в известность о своих намерениях. Продешевил по мнению Максаковой. Вместо 120 млн продал за 36 млн руб.
Мария подала иск в российский суд о признании сделки по продаже квартиры недействительной.
Ответчиками значатся супруг певицы и покупатель Мурат Мержоев, уроженец Ингушетии. Примет ли судья этот иск к рассмотрению станет известно в течение пяти дней, сообщили "Комсомолке" в Пресненском суде Москвы.
Несколько дней назад в киевскую квартиру оперной певицы Марии Максаковой на бульваре Шевченко ворвались неизвестные и пытались поменять замки на входной двери.Там были сын и няня.Мария в Мюнхене.
Позже полиция выяснила, что конфликт произошел из-за спорного права собственности на квартиру.
По словам Максаковой, Панаитов отдал им киевскую квартиру взамен их элитной московской недвижимости в районе Москва-Сити, когда Вороненков с женой и ребенком решил бежать на Украину и встал вопрос, где они будут жить.
Тогда Панаитов не сообщил, что квартира на бульваре Шевченко записана не на него, а на его сестру – пенсионерку Наталью Панаитову. Убийство Вороненкова произошло как раз в то время, когда шло переоформление квартир – московской на киевскую.
Но неблагодарный "муж" сразу же квартиру продал, при этом Марию не поставил в известность о своих намерениях. Продешевил по мнению Максаковой. Вместо 120 млн продал за 36 млн руб.
Мария подала иск в российский суд о признании сделки по продаже квартиры недействительной.
Ответчиками значатся супруг певицы и покупатель Мурат Мержоев, уроженец Ингушетии. Примет ли судья этот иск к рассмотрению станет известно в течение пяти дней, сообщили "Комсомолке" в Пресненском суде Москвы.
Несколько дней назад в киевскую квартиру оперной певицы Марии Максаковой на бульваре Шевченко ворвались неизвестные и пытались поменять замки на входной двери.Там были сын и няня.Мария в Мюнхене.
Позже полиция выяснила, что конфликт произошел из-за спорного права собственности на квартиру.
По словам Максаковой, Панаитов отдал им киевскую квартиру взамен их элитной московской недвижимости в районе Москва-Сити, когда Вороненков с женой и ребенком решил бежать на Украину и встал вопрос, где они будут жить.
Тогда Панаитов не сообщил, что квартира на бульваре Шевченко записана не на него, а на его сестру – пенсионерку Наталью Панаитову. Убийство Вороненкова произошло как раз в то время, когда шло переоформление квартир – московской на киевскую.
Re: Что творится в нашей стране
Лада Веста обогнала по объемам продаж БМВ 5 серии ...в европе и вошла в когроту самых продаваемых моделей
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2468
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Лада Веста обогнала по объемам продаж БМВ 5 серии ...в европе и вошла в когроту самых продаваемых моделей
«Северокорейская сборная по футболу выиграла ЧМ»
ИсточникHow’s the sale in the EU?
Between January and July, the sale of Ladas in the EU has risen by 10.7 percent. But it was only 2770 new cars. They reached a share of 16.7 percent of all exports of the brand in the first half of the year. “Despite the increase in the volume of sales of Russian cars in the European Union are very low,” the Russian Agency “Autostat”. The total sales of new cars in the EU, the Lada only has a proportion of 0.035 percent.
As a breakthrough by the Russian media to rate the rise of the Lada Vesta on the list of the TOP 100 best-seller in Europe. According to the portal “focus2move” was the model in the course of the year, in the Ranking of the 72. Space on the 56. improve. Although according to reports, Lada, Europe and sell well in the first half of the year 2018 more than 52,000 Vesta models, and sales within six months by almost 50 percent increase in votes. However, not specified often, that it is alone to the EU market. In the case of the Europe-Ranking sales numbers from non-EU countries, including from Russia, the Ukraine, Turkey and other countries of Central and Eastern Europe.
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Между январем и июлем (2018 года — прим. мое, W.) продажи Лады в Евросоюзе выросли на 10.7%. Однако это только 2770 новых машин (вероятно 1% = 277 ). И это 16.7% всего экспорта бренда за первое полугодие года. «Несмотря на увеличение объема продаж российских автомобилей, их доля в Евросоюзе низкая» — российское агентство «Автостат» . В общих продажах новых автомобитлей в Евросоюзе доля «Лады» составляет 0.035%
Как прорыв российские СМИ оценивают подъем Лады-Веста в TOP-100 бестселлеров в Европе. Согласно порталу «focus2move» в течение года поднялась с 72-й позиции на 56-ю. Хотя согласно отчетам LADA-Европа и имела в первой половине 2018 года более чем 52000 продаж «Лада-Веста» и рост продаж более 50% за шесть месяцев. Однако не указывается, что это только для рынка Евросоюза: в число «евро-продаж» продажи в странах, не явлюящиеся членами Евросоюза в т.ч. в России, Украине, Турции и других странах Восточной и Центральной Европы
Да,и помимо того, что граница между Европой и Азией проходит востоной части Уральских гор, у нас буквально на днях еще невиданными доселе темпами выросли зряплаты.
Re: Что творится в нашей стране
неплохой результат.
[quote]Спрос на*данную модель за*этот период вырос почти в*два*раза. Об этом сообщает Рамблер[/quote]
https://news.rambler.ru/other/41146554- ... e=copylink
Именно неплохой результат,на европейском рынке , самом конкурентном ...значит авто по соотношению цена-качество-дизайн хорошее
[quote]Спрос на*данную модель за*этот период вырос почти в*два*раза. Об этом сообщает Рамблер[/quote]
https://news.rambler.ru/other/41146554- ... e=copylink
Именно неплохой результат,на европейском рынке , самом конкурентном ...значит авто по соотношению цена-качество-дизайн хорошее
Re: Что творится в нашей стране
Пока один город скоро импортирует 4 водометных машины для разгона демонстраций и митингов несанкционированных. Будет жить по-европески,демократично. Никаких задержаний.
За водометами последует закупка ружей для стрельбы гранами со слезоточивым газом.Тогда полная демократия.
За водометами последует закупка ружей для стрельбы гранами со слезоточивым газом.Тогда полная демократия.
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