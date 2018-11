How’s the sale in the EU?

Between January and July, the sale of Ladas in the EU has risen by 10.7 percent. But it was only 2770 new cars. They reached a share of 16.7 percent of all exports of the brand in the first half of the year. “Despite the increase in the volume of sales of Russian cars in the European Union are very low,” the Russian Agency “Autostat”. The total sales of new cars in the EU, the Lada only has a proportion of 0.035 percent.

As a breakthrough by the Russian media to rate the rise of the Lada Vesta on the list of the TOP 100 best-seller in Europe. According to the portal “focus2move” was the model in the course of the year, in the Ranking of the 72. Space on the 56. improve. Although according to reports, Lada, Europe and sell well in the first half of the year 2018 more than 52,000 Vesta models, and sales within six months by almost 50 percent increase in votes. However, not specified often, that it is alone to the EU market. In the case of the Europe-Ranking sales numbers from non-EU countries, including from Russia, the Ukraine, Turkey and other countries of Central and Eastern Europe.



=====

Между январем и июлем ( 2018 года — прим. мое, W. ) продажи Лады в Евросоюзе выросли на 10.7%. Однако это только 2770 новых машин (вероятно 1% = 277 ). И это 16.7% всего экспорта бренда за первое полугодие года. «Несмотря на увеличение объема продаж российских автомобилей, их доля в Евросоюзе низкая» — российское агентство «Автостат» . В общих продажах новых автомобитлей в Евросоюзе доля «Лады» составляет 0.035%

Как прорыв российские СМИ оценивают подъем Лады-Веста в TOP-100 бестселлеров в Европе. Согласно порталу «focus2move» в течение года поднялась с 72-й позиции на 56-ю. Хотя согласно отчетам LADA-Европа и имела в первой половине 2018 года более чем 52000 продаж «Лада-Веста» и рост продаж более 50% за шесть месяцев. Однако не указывается, что это только для рынка Евросоюза: в число «евро-продаж» продажи в странах, не явлюящиеся членами Евросоюза в т.ч. в России, Украине, Турции и других странах Восточной и Центральной Европы