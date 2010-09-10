Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
А еще есть затраты на две войны без шансов на победу, кучу ЧВК, платных иностранных дураков, бессмысленные выборы в наших донецких колониях, а также затраты на содержание их населения, компенсации приближенным олигархам за попадание в американский стоп-лист, з/плата бойцов идеологического фронта с российского говнотелевидения, которое никто в стране не смотрит. И получается не госбюджет, а куча мусора.
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Ну для пожилого гуманитария неумение вычислять проценты простительно
НДС увеличивается именно на 11%, после чего его доля в платеже составит не 18%, а 20%. Если «до» со ста рублей вы платили 18 руб НДС, то «после» с тех же ста рублей будете платить 20 рублей. Итого увеличение на 2 рубля. Два рубля — это и есть 11.1(1)% от прежних восемнадцати: 2/18·100%=1/9·100% = 11.1%. Это же класс 5-й или 6-й средней школы, в конце концов!
Нет, это обыкновенное шулерство и передёргивание. Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит, платёж увеличивается только от стоимости услуги или товара. Поэтому свою "занимательную" математику адресуйте дурачкам. Они с удовольствием вам подпоют! Дальше не интересно, поскольку это сплошное мыло на вашу вышеприведённую фразу!
- Walker
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Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):… Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…
Достойная смена грядет почтенному nikols'у :
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
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