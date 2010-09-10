Walker писал(а):

Ну для пожилого гуманитария неумение вычислять проценты простительноНДС увеличивается именно на 11%, после чего его доля в платеже составит не 18%, а 20%. Если «до» со ста рублей вы платили 18 руб НДС, то «после» с тех же ста рублей будете платить 20 рублей. Итого увеличение на 2 рубля. Два рубля — это и есть 11.1(1)% от прежних восемнадцати: 2/18·100%=1/9·100% = 11.1%. Это же класс 5-й или 6-й средней школы, в конце концов!