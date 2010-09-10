Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
А еще есть затраты на две войны без шансов на победу, кучу ЧВК, платных иностранных дураков, бессмысленные выборы в наших донецких колониях, а также затраты на содержание их населения, компенсации приближенным олигархам за попадание в американский стоп-лист, з/плата бойцов идеологического фронта с российского говнотелевидения, которое никто в стране не смотрит. И получается не госбюджет, а куча мусора.
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Ну для пожилого гуманитария неумение вычислять проценты простительно
НДС увеличивается именно на 11%, после чего его доля в платеже составит не 18%, а 20%. Если «до» со ста рублей вы платили 18 руб НДС, то «после» с тех же ста рублей будете платить 20 рублей. Итого увеличение на 2 рубля. Два рубля — это и есть 11.1(1)% от прежних восемнадцати: 2/18·100%=1/9·100% = 11.1%. Это же класс 5-й или 6-й средней школы, в конце концов!
Нет, это обыкновенное шулерство и передёргивание. Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит, платёж увеличивается только от стоимости услуги или товара. Поэтому свою "занимательную" математику адресуйте дурачкам. Они с удовольствием вам подпоют! Дальше не интересно, поскольку это сплошное мыло на вашу вышеприведённую фразу!
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):… Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…
Достойная смена грядет почтенному nikols'у :
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Cezar писал(а):… Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…
Достойная смена грядет почтенному nikols'у :Снимок.PNG2018-11-10-0002.jpg
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Ну, вот теперь вы начали рассуждать более-менее правильно. А то по вашей хитрой математике товар должен был бы стоить свыше 309 рублей. Пересчитайте, если хотите!
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Walker писал(а):Cezar писал(а):… Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…
Достойная смена грядет почтенному nikols'у :Снимок.PNG2018-11-10-0002.jpg
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Ну, вот теперь вы начали рассуждать более-менее правильно. А то по вашей хитрой математике товар должен был бы стоить свыше 309 рублей. Пересчитайте, если хотите!
…после того, как с 1-го января 2019 г. НДС будет увеличен на 11.1% и его доля составит 20% вместо прежних 18% слегка подрастут — я думаю сначала процентов на 4-6 и даже до Нового Года, суммы, с которых этот НДС будет взиматься. Т. обр. тот самый чек из «Пятёрочки»:
Будет выглядеть как-то уже примерно так (рост цен принят навскидку равным 5%):
Не насчитанные вами 309 рублей, конечно, (НДС 18% в исходном чеке брался только с суммы 170 руб 67 коп), но и не так, как ежели бы просто увеличить НДС на 11,1%, т.к. рост НДС имеет, как модно нынче выражаться, мультипликативный эффект, ибо НДС «сидит» не только в пятёрочных чеках, но и, например, во всевозможных тарифах:
Источник
В приведенном случае только повышение НДС с 1-го января автоматически увеличит тариф на ХВС и ВО для населения, являющегося конечным потребителем услуги и плательщиком НДС, почти на полтинник (50 коп.) за «куб». Не говоря уже о том, что уже сейчас слышны стенания, что из-за роста НДС нужно увеличить и сам тариф,т.к. поставщик услуги где-то и сам тоже платит НДС.
При «белой» оплате всевозможных покупок и и предоставленных услуг в течение месяца примерно на 25 тыс. руб. как «Население (с НДС)» , доля уплачиваемого нами НДС в этой сумме сейчас 4.500 руб, а с 1-го января — возрастет до 5000 руб, т.е. (закрываем глаза на неизбежный рост цен) придется тратить на 500 руб/мес больше (это 6.000 руб/год), либо умерить аппетиты на 350 руб/мес (на 4.200 руб/год), чтоб «не перехватывать “до зарплаты”»
Re: Что творится в нашей стране
Что будет,если снизить акциз на бензин? Сколько недополучит областной бюджет. Конечно бюджет делает дотации перевозчикам населения. Но мало кто подсчитал стоимость провоза одного рязанца в троллейбусе,автобусе,электричке. Расчет показал,что провоз одного рязанца РТП обходиться примерно в 45 рублей,автобус более 50 руб.Его это не интересует. Никто не заметил рост акцизов на алкоголь.Его привозят в Рязань с других регионов.Свой ЛВЗ закрыли. Закрыли свой мясокомбинат. Колбасные фуры идут в Рязань ежедневно.Платежи за перевоз входит в цену.Цены: Аи92 - 40.8 р.; Аи95 - 43.6 р.; Аи95+ - 44.1 р.; Дизель евро - 43.5 р.\л
С 01.01.2019г пройдет замена полисов ОМС на общероссийский.Но не делавшие взнос в ОМС получат только местный вариант полиса,если региональные власти будут оплачивать лечение неплательщиков.Взносы из белой з/платы будет рассчитываться пенсия.Тогда будут совершать покупки,но без лечения и с маленькой пенсией в старости.
С 01.01.2019г пройдет замена полисов ОМС на общероссийский.Но не делавшие взнос в ОМС получат только местный вариант полиса,если региональные власти будут оплачивать лечение неплательщиков.Взносы из белой з/платы будет рассчитываться пенсия.Тогда будут совершать покупки,но без лечения и с маленькой пенсией в старости.
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