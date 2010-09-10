Сообщение Walker » Сегодня, 10:36

Cezar писал(а): Walker писал(а): Cezar писал(а): … Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…

Достойная смена грядет почтенному nikols'у :Снимок.PNG2018-11-10-0002.jpg

Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки». Достойная смена грядет почтенному nikols'у:Снимок.PNG2018-11-10-0002.jpgУвеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».



Ну, вот теперь вы начали рассуждать более-менее правильно. А то по вашей хитрой математике товар должен был бы стоить свыше 309 рублей. Пересчитайте, если хотите! Ну, вот теперь вы начали рассуждать более-менее правильно. А то по вашей хитрой математикетовар должен был бы стоить свыше 309 рублей. Пересчитайте, если хотите!

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…после того, как с 1-го января 2019 г. НДС будет увеличен на 11.1% и его доля составит 20% вместо прежних 18% слегка подрастут — я думаю сначала процентов на 4-6 и даже до Нового Года, суммы, с которых этот НДС будет взиматься. Т. обр. тот самый чек из «Пятёрочки»:Будет выглядеть как-то уже примерно так (рост цен принят навскидку равным 5%):Не насчитанные вами 309 рублей, конечно, (НДС 18% в исходном чеке брался только с суммы 170 руб 67 коп), но и не так, как ежели бы просто увеличить НДС на 11,1%, т.к. рост НДС имеет, как модно нынче выражаться, мультипликативный эффект, ибо НДС «сидит» не только в пятёрочных чеках, но и, например, во всевозможных тарифах:В приведенном случае только повышение НДС с 1-го января автоматически увеличит тариф на ХВС и ВО для населения, являющегося конечным потребителем услуги и плательщиком НДС, почти на полтинник (50 коп.) за «куб». Не говоря уже о том, что уже сейчас слышны стенания, что из-за роста НДС нужно увеличить и сам тариф,т.к. поставщик услуги где-то и сам тоже платит НДС.При «белой» оплате всевозможных покупок и и предоставленных услуг в течение месяца примерно на 25 тыс. руб. как «Население (с НДС)» , доля уплачиваемого нами НДС в этой сумме сейчас 4.500 руб, а с 1-го января — возрастет до 5000 руб, т.е. (закрываем глаза на неизбежный рост цен) придется тратить на 500 руб/мес больше (это 6.000 руб/год), либо умерить аппетиты на 350 руб/мес (на 4.200 руб/год), чтоб «не перехватывать “до зарплаты”»