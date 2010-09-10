Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
А еще есть затраты на две войны без шансов на победу, кучу ЧВК, платных иностранных дураков, бессмысленные выборы в наших донецких колониях, а также затраты на содержание их населения, компенсации приближенным олигархам за попадание в американский стоп-лист, з/плата бойцов идеологического фронта с российского говнотелевидения, которое никто в стране не смотрит. И получается не госбюджет, а куча мусора.
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Ну для пожилого гуманитария неумение вычислять проценты простительно
НДС увеличивается именно на 11%, после чего его доля в платеже составит не 18%, а 20%. Если «до» со ста рублей вы платили 18 руб НДС, то «после» с тех же ста рублей будете платить 20 рублей. Итого увеличение на 2 рубля. Два рубля — это и есть 11.1(1)% от прежних восемнадцати: 2/18·100%=1/9·100% = 11.1%. Это же класс 5-й или 6-й средней школы, в конце концов!
Нет, это обыкновенное шулерство и передёргивание. Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит, платёж увеличивается только от стоимости услуги или товара. Поэтому свою "занимательную" математику адресуйте дурачкам. Они с удовольствием вам подпоют! Дальше не интересно, поскольку это сплошное мыло на вашу вышеприведённую фразу!
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):… Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…
Достойная смена грядет почтенному nikols'у :
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Cezar писал(а):… Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…
Достойная смена грядет почтенному nikols'у :Снимок.PNG2018-11-10-0002.jpg
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Ну, вот теперь вы начали рассуждать более-менее правильно. А то по вашей хитрой математике товар должен был бы стоить свыше 309 рублей. Пересчитайте, если хотите!
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Walker писал(а):Cezar писал(а):… Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…
Достойная смена грядет почтенному nikols'у :Снимок.PNG2018-11-10-0002.jpg
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Ну, вот теперь вы начали рассуждать более-менее правильно. А то по вашей хитрой математике товар должен был бы стоить свыше 309 рублей. Пересчитайте, если хотите!
…после того, как с 1-го января 2019 г. НДС будет увеличен на 11.1% и его доля составит 20% вместо прежних 18% слегка подрастут — я думаю сначала процентов на 4-6 и даже до Нового Года, суммы, с которых этот НДС будет взиматься. Т. обр. тот самый чек из «Пятёрочки»:
Будет выглядеть как-то уже примерно так (рост цен принят навскидку равным 5%):
Не насчитанные вами 309 рублей, конечно, (НДС 18% в исходном чеке брался только с суммы 170 руб 67 коп), но и не так, как ежели бы просто увеличить НДС на 11,1%, т.к. рост НДС имеет, как модно нынче выражаться, мультипликативный эффект, ибо НДС «сидит» не только в пятёрочных чеках, но и, например, во всевозможных тарифах:
Источник
В приведенном случае только повышение НДС с 1-го января автоматически увеличит тариф на ХВС и ВО для населения, являющегося конечным потребителем услуги и плательщиком НДС, почти на полтинник (50 коп.) за «куб». Не говоря уже о том, что уже сейчас слышны стенания, что из-за роста НДС нужно увеличить и сам тариф,т.к. поставщик услуги где-то и сам тоже платит НДС.
При «белой» оплате всевозможных покупок и и предоставленных услуг в течение месяца примерно на 25 тыс. руб. как «Население (с НДС)» , доля уплачиваемого нами НДС в этой сумме сейчас 4.500 руб, а с 1-го января — возрастет до 5000 руб, т.е. (закрываем глаза на неизбежный рост цен) придется тратить на 500 руб/мес больше (это 6.000 руб/год), либо умерить аппетиты на 350 руб/мес (на 4.200 руб/год), чтоб «не перехватывать “до зарплаты”»
Re: Что творится в нашей стране
Что будет,если снизить акциз на бензин? Сколько недополучит областной бюджет. Конечно бюджет делает дотации перевозчикам населения. Но мало кто подсчитал стоимость провоза одного рязанца в троллейбусе,автобусе,электричке. Расчет показал,что провоз одного рязанца РТП обходиться примерно в 45 рублей,автобус более 50 руб.Его это не интересует. Никто не заметил рост акцизов на алкоголь.Его привозят в Рязань с других регионов.Свой ЛВЗ закрыли. Закрыли свой мясокомбинат. Колбасные фуры идут в Рязань ежедневно.Платежи за перевоз входит в цену.Цены: Аи92 - 40.8 р.; Аи95 - 43.6 р.; Аи95+ - 44.1 р.; Дизель евро - 43.5 р.\л
С 01.01.2019г пройдет замена полисов ОМС на общероссийский.Но не делавшие взнос в ОМС получат только местный вариант полиса,если региональные власти будут оплачивать лечение неплательщиков.Взносы из белой з/платы будет рассчитываться пенсия.Тогда будут совершать покупки,но без лечения и с маленькой пенсией в старости.
С 01.01.2019г пройдет замена полисов ОМС на общероссийский.Но не делавшие взнос в ОМС получат только местный вариант полиса,если региональные власти будут оплачивать лечение неплательщиков.Взносы из белой з/платы будет рассчитываться пенсия.Тогда будут совершать покупки,но без лечения и с маленькой пенсией в старости.
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Cezar писал(а):Walker писал(а):Достойная смена грядет почтенному nikols'у :Снимок.PNG2018-11-10-0002.jpg
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Ну, вот теперь вы начали рассуждать более-менее правильно. А то по вашей хитрой математике товар должен был бы стоить свыше 309 рублей. Пересчитайте, если хотите!
…после того, как с 1-го января 2019 г. НДС будет увеличен на 11.1% и его доля составит 20% вместо прежних 18% слегка подрастут — я думаю сначала процентов на 4-6 и даже до Нового Года, суммы, с которых этот НДС будет взиматься. Т. обр. тот самый чек из «Пятёрочки»:
2018-11-10-0002.jpg
Будет выглядеть как-то уже примерно так (рост цен принят навскидку равным 5%):2018-11-10-0002-1.png
Не насчитанные вами 309 рублей, конечно, (НДС 18% в исходном чеке брался только с суммы 170 руб 67 коп), но и не так, как ежели бы просто увеличить НДС на 11,1%, т.к. рост НДС имеет, как модно нынче выражаться, мультипликативный эффект, ибо НДС «сидит» не только в пятёрочных чеках, но и, например, во всевозможных тарифах:
Снимок001.PNGИсточник
В приведенном случае только повышение НДС с 1-го января автоматически увеличит тариф на ХВС и ВО для населения, являющегося конечным потребителем услуги и плательщиком НДС, почти на полтинник (50 коп.) за «куб». Не говоря уже о том, что уже сейчас слышны стенания, что из-за роста НДС нужно увеличить и сам тариф,т.к. поставщик услуги где-то и сам тоже платит НДС.
При «белой» оплате всевозможных покупок и и предоставленных услуг в течение месяца примерно на 25 тыс. руб. как «Население (с НДС)» , доля уплачиваемого нами НДС в этой сумме сейчас 4.500 руб, а с 1-го января — возрастет до 5000 руб, т.е. (закрываем глаза на неизбежный рост цен) придется тратить на 500 руб/мес больше (это 6.000 руб/год), либо умерить аппетиты на 350 руб/мес (на 4.200 руб/год), чтоб «не перехватывать “до зарплаты”»
К тому, что я уже сказал, добавить нечего! Считайте!
Re: Что творится в нашей стране
Названы отрасли российской экономики, формирующие спрос на теневые финансовые услуги.
По информации Центробанка, по итогам первой половины 2018 года 33% пользователей «теневого сектора» заняты в оптово-розничной торговле, передает РБК. Еще 30% — в строительстве. 21% приходится на рынок услуг. Еще 6% — на рынок логистики.
Так, в 2015 году были незаконно обналичены 600 млрд рублей, а в первом полугодии 2018-го — 100 млрд.
По информации Центробанка, по итогам первой половины 2018 года 33% пользователей «теневого сектора» заняты в оптово-розничной торговле, передает РБК. Еще 30% — в строительстве. 21% приходится на рынок услуг. Еще 6% — на рынок логистики.
Так, в 2015 году были незаконно обналичены 600 млрд рублей, а в первом полугодии 2018-го — 100 млрд.
Re: Что творится в нашей стране
Названы отрасли российской экономики, формирующие спрос на теневые финансовые услуги.
По информации Центробанка, по итогам первой половины 2018 года 33% пользователей «теневого сектора» заняты в оптово-розничной торговле, передает РБК. Еще 30% — в строительстве. 21% приходится на рынок услуг. Еще 6% — на рынок логистики.
Так, в 2015 году были незаконно обналичены 600 млрд рублей, а в первом полугодии 2018-го — 100 млрд.
Страховые взносы не поступают от 13 – 15 млн граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Цифра есть. Если взять тех, кто находится в трудоспособном возрасте — это не студенты, не дети, не пенсионеры. Если из этих категорий исключить инвалидов, исключить военнослужащих, то есть (оставить – RNS) только тех, кто в трудоспособном возрасте по идее бы должен работать, то мы видим, что за 13-15 млн человек не поступают взносы», — сказал он.
Росстат оценивает размер скрытой оплаты труда и смешанных доходов примерно в 10 трлн рублей в год. А в Минфине подсчитали, что бюджеты всех уровней теряют до 5 трлн рублей из-за недополучения налогов.
Именно поэтому предлагается снизить взносы во внебюджетные фонды с 30% до 21%, но повысить НДС с 18% до 21%.
Walker end Cezar. Теперь подсчитайте потери Рязанского областного бюджета от теневиков. Вы просто не хотите влезть в проблему дефицита бюджета-займ и суммы предоставляемых субсидий и льгот по налогам. Вы там считаете копеечные переплаты сетевым торговым точкам,но не задумались о марже между закупочной ценой и ценой продаж. Закупка яблок не более 20 руб/кг,цена продажи не менее 45 руб/кг -203% А Вы придрались к повышению НДС с 18 до 21%.Стоит снизить маржу до 40% и с лихвой компенсируйте рост НДС. Аналогичная маржа у мясной,молочной,алкогольной продукции. Вам не интересно зажимать предпринимателя,а власть можно как угодно критиковать
По информации Центробанка, по итогам первой половины 2018 года 33% пользователей «теневого сектора» заняты в оптово-розничной торговле, передает РБК. Еще 30% — в строительстве. 21% приходится на рынок услуг. Еще 6% — на рынок логистики.
Так, в 2015 году были незаконно обналичены 600 млрд рублей, а в первом полугодии 2018-го — 100 млрд.
Страховые взносы не поступают от 13 – 15 млн граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Цифра есть. Если взять тех, кто находится в трудоспособном возрасте — это не студенты, не дети, не пенсионеры. Если из этих категорий исключить инвалидов, исключить военнослужащих, то есть (оставить – RNS) только тех, кто в трудоспособном возрасте по идее бы должен работать, то мы видим, что за 13-15 млн человек не поступают взносы», — сказал он.
Росстат оценивает размер скрытой оплаты труда и смешанных доходов примерно в 10 трлн рублей в год. А в Минфине подсчитали, что бюджеты всех уровней теряют до 5 трлн рублей из-за недополучения налогов.
Именно поэтому предлагается снизить взносы во внебюджетные фонды с 30% до 21%, но повысить НДС с 18% до 21%.
Walker end Cezar. Теперь подсчитайте потери Рязанского областного бюджета от теневиков. Вы просто не хотите влезть в проблему дефицита бюджета-займ и суммы предоставляемых субсидий и льгот по налогам. Вы там считаете копеечные переплаты сетевым торговым точкам,но не задумались о марже между закупочной ценой и ценой продаж. Закупка яблок не более 20 руб/кг,цена продажи не менее 45 руб/кг -203% А Вы придрались к повышению НДС с 18 до 21%.Стоит снизить маржу до 40% и с лихвой компенсируйте рост НДС. Аналогичная маржа у мясной,молочной,алкогольной продукции. Вам не интересно зажимать предпринимателя,а власть можно как угодно критиковать
Re: Что творится в нашей стране
Было наше- стало иностранным
Как известные российские бренды вдруг стали западными.Например:
Детское питание Агуша, печенье Юбилейное,Торт Причуда,мин.вода ессентуки,соки Добрый,Моя семья,Фруктовый сад стали американскими брендами-корпорации PepsiCo/ Распродавали все и вся.
Британско-голландскими (фирмa Unilever) стали чай Беседа,бренды концерна Калина с ее шампунями,кремами,зубными пастами.
Шоколад Россия -щедрая душа,конфеты Родные просторы,мороженное 48 копеек стали брендом фирмы Nestle .
Даже не заметили как Автоваз стал франко-японским-Renault-Nissan.
Рязанцы не заметили,как Народное предприятие завод САМ стал принадлежать бизнесу другого региона.
Как известные российские бренды вдруг стали западными.Например:
Детское питание Агуша, печенье Юбилейное,Торт Причуда,мин.вода ессентуки,соки Добрый,Моя семья,Фруктовый сад стали американскими брендами-корпорации PepsiCo/ Распродавали все и вся.
Британско-голландскими (фирмa Unilever) стали чай Беседа,бренды концерна Калина с ее шампунями,кремами,зубными пастами.
Шоколад Россия -щедрая душа,конфеты Родные просторы,мороженное 48 копеек стали брендом фирмы Nestle .
Даже не заметили как Автоваз стал франко-японским-Renault-Nissan.
Рязанцы не заметили,как Народное предприятие завод САМ стал принадлежать бизнесу другого региона.
Re: Что творится в нашей стране
Walker,Cezar
Зачитываю чек покупки в Пятерочке от 13.11.2018г:
Итог-629руб23 коп.
Скидка 14 руб97коп.
Получено 615 руб.
Сумма НДС 10% -55 руб 84 коп.
В России беда с НДС совершенно в другом.НДС берется за один и тот товар от производителя и продавца. И потерялось понятие добавленная стоимость. Капиталисты считают добавленную стоимость в процессе изготовления или продажи.
В Пятерочке добавленная стоимость должна состоять из затрат на з/плату и полученную прибыль-маржа. В итоге НДС превратился в налог с продажи.
налог исчисляется исходя из стоимости реализуемых товаров (работ, услуг), имущественных прав.Вычетам подлежат суммы НДС, которые:
предъявили поставщики (подрядчики, исполнители) при приобретении товаров (работ, услуг);
уплачены при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории;
уплачены при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, с территории государств - членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК РФ).
Зачитываю чек покупки в Пятерочке от 13.11.2018г:
Итог-629руб23 коп.
Скидка 14 руб97коп.
Получено 615 руб.
Сумма НДС 10% -55 руб 84 коп.
В России беда с НДС совершенно в другом.НДС берется за один и тот товар от производителя и продавца. И потерялось понятие добавленная стоимость. Капиталисты считают добавленную стоимость в процессе изготовления или продажи.
В Пятерочке добавленная стоимость должна состоять из затрат на з/плату и полученную прибыль-маржа. В итоге НДС превратился в налог с продажи.
налог исчисляется исходя из стоимости реализуемых товаров (работ, услуг), имущественных прав.Вычетам подлежат суммы НДС, которые:
предъявили поставщики (подрядчики, исполнители) при приобретении товаров (работ, услуг);
уплачены при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории;
уплачены при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, с территории государств - членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК РФ).
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя