Сообщение ivanes » 12 ноя 2018, 09:40

Названы отрасли российской экономики, формирующие спрос на теневые финансовые услуги.

По информации Центробанка, по итогам первой половины 2018 года 33% пользователей «теневого сектора» заняты в оптово-розничной торговле, передает РБК. Еще 30% — в строительстве. 21% приходится на рынок услуг. Еще 6% — на рынок логистики.

Так, в 2015 году были незаконно обналичены 600 млрд рублей, а в первом полугодии 2018-го — 100 млрд.







Страховые взносы не поступают от 13 – 15 млн граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.



«Цифра есть. Если взять тех, кто находится в трудоспособном возрасте — это не студенты, не дети, не пенсионеры. Если из этих категорий исключить инвалидов, исключить военнослужащих, то есть (оставить – RNS) только тех, кто в трудоспособном возрасте по идее бы должен работать, то мы видим, что за 13-15 млн человек не поступают взносы», — сказал он.

Росстат оценивает размер скрытой оплаты труда и смешанных доходов примерно в 10 трлн рублей в год. А в Минфине подсчитали, что бюджеты всех уровней теряют до 5 трлн рублей из-за недополучения налогов.



Именно поэтому предлагается снизить взносы во внебюджетные фонды с 30% до 21%, но повысить НДС с 18% до 21%.

Walker end Cezar. Теперь подсчитайте потери Рязанского областного бюджета от теневиков. Вы просто не хотите влезть в проблему дефицита бюджета-займ и суммы предоставляемых субсидий и льгот по налогам. Вы там считаете копеечные переплаты сетевым торговым точкам,но не задумались о марже между закупочной ценой и ценой продаж. Закупка яблок не более 20 руб/кг,цена продажи не менее 45 руб/кг -203% А Вы придрались к повышению НДС с 18 до 21%.Стоит снизить маржу до 40% и с лихвой компенсируйте рост НДС. Аналогичная маржа у мясной,молочной,алкогольной продукции. Вам не интересно зажимать предпринимателя,а власть можно как угодно критиковать