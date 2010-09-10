Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
А еще есть затраты на две войны без шансов на победу, кучу ЧВК, платных иностранных дураков, бессмысленные выборы в наших донецких колониях, а также затраты на содержание их населения, компенсации приближенным олигархам за попадание в американский стоп-лист, з/плата бойцов идеологического фронта с российского говнотелевидения, которое никто в стране не смотрит. И получается не госбюджет, а куча мусора.
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Ну для пожилого гуманитария неумение вычислять проценты простительно
НДС увеличивается именно на 11%, после чего его доля в платеже составит не 18%, а 20%. Если «до» со ста рублей вы платили 18 руб НДС, то «после» с тех же ста рублей будете платить 20 рублей. Итого увеличение на 2 рубля. Два рубля — это и есть 11.1(1)% от прежних восемнадцати: 2/18·100%=1/9·100% = 11.1%. Это же класс 5-й или 6-й средней школы, в конце концов!
Нет, это обыкновенное шулерство и передёргивание. Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит, платёж увеличивается только от стоимости услуги или товара. Поэтому свою "занимательную" математику адресуйте дурачкам. Они с удовольствием вам подпоют! Дальше не интересно, поскольку это сплошное мыло на вашу вышеприведённую фразу!
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2475
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):… Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…
Достойная смена грядет почтенному nikols'у :
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Cezar писал(а):… Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…
Достойная смена грядет почтенному nikols'у :Снимок.PNG2018-11-10-0002.jpg
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Ну, вот теперь вы начали рассуждать более-менее правильно. А то по вашей хитрой математике товар должен был бы стоить свыше 309 рублей. Пересчитайте, если хотите!
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2475
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Walker писал(а):Cezar писал(а):… Никого не интересует виртуальная цифра увеличения самого процента от НДС. Его никто не платит…
Достойная смена грядет почтенному nikols'у :Снимок.PNG2018-11-10-0002.jpg
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Ну, вот теперь вы начали рассуждать более-менее правильно. А то по вашей хитрой математике товар должен был бы стоить свыше 309 рублей. Пересчитайте, если хотите!
…после того, как с 1-го января 2019 г. НДС будет увеличен на 11.1% и его доля составит 20% вместо прежних 18% слегка подрастут — я думаю сначала процентов на 4-6 и даже до Нового Года, суммы, с которых этот НДС будет взиматься. Т. обр. тот самый чек из «Пятёрочки»:
Будет выглядеть как-то уже примерно так (рост цен принят навскидку равным 5%):
Не насчитанные вами 309 рублей, конечно, (НДС 18% в исходном чеке брался только с суммы 170 руб 67 коп), но и не так, как ежели бы просто увеличить НДС на 11,1%, т.к. рост НДС имеет, как модно нынче выражаться, мультипликативный эффект, ибо НДС «сидит» не только в пятёрочных чеках, но и, например, во всевозможных тарифах:
Источник
В приведенном случае только повышение НДС с 1-го января автоматически увеличит тариф на ХВС и ВО для населения, являющегося конечным потребителем услуги и плательщиком НДС, почти на полтинник (50 коп.) за «куб». Не говоря уже о том, что уже сейчас слышны стенания, что из-за роста НДС нужно увеличить и сам тариф,т.к. поставщик услуги где-то и сам тоже платит НДС.
При «белой» оплате всевозможных покупок и и предоставленных услуг в течение месяца примерно на 25 тыс. руб. как «Население (с НДС)» , доля уплачиваемого нами НДС в этой сумме сейчас 4.500 руб, а с 1-го января — возрастет до 5000 руб, т.е. (закрываем глаза на неизбежный рост цен) придется тратить на 500 руб/мес больше (это 6.000 руб/год), либо умерить аппетиты на 350 руб/мес (на 4.200 руб/год), чтоб «не перехватывать “до зарплаты”»
Re: Что творится в нашей стране
Что будет,если снизить акциз на бензин? Сколько недополучит областной бюджет. Конечно бюджет делает дотации перевозчикам населения. Но мало кто подсчитал стоимость провоза одного рязанца в троллейбусе,автобусе,электричке. Расчет показал,что провоз одного рязанца РТП обходиться примерно в 45 рублей,автобус более 50 руб.Его это не интересует. Никто не заметил рост акцизов на алкоголь.Его привозят в Рязань с других регионов.Свой ЛВЗ закрыли. Закрыли свой мясокомбинат. Колбасные фуры идут в Рязань ежедневно.Платежи за перевоз входит в цену.Цены: Аи92 - 40.8 р.; Аи95 - 43.6 р.; Аи95+ - 44.1 р.; Дизель евро - 43.5 р.\л
С 01.01.2019г пройдет замена полисов ОМС на общероссийский.Но не делавшие взнос в ОМС получат только местный вариант полиса,если региональные власти будут оплачивать лечение неплательщиков.Взносы из белой з/платы будет рассчитываться пенсия.Тогда будут совершать покупки,но без лечения и с маленькой пенсией в старости.
С 01.01.2019г пройдет замена полисов ОМС на общероссийский.Но не делавшие взнос в ОМС получат только местный вариант полиса,если региональные власти будут оплачивать лечение неплательщиков.Взносы из белой з/платы будет рассчитываться пенсия.Тогда будут совершать покупки,но без лечения и с маленькой пенсией в старости.
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Cezar писал(а):Walker писал(а):Достойная смена грядет почтенному nikols'у :Снимок.PNG2018-11-10-0002.jpg
Увеличим «на 2%» и заплатим вместо 23.600 руб — 24.000 руб, вместо 279 руб 29 коп. — 282 руб 70 коп. Три рубля писят копеек, конечно, мелочь… З.Ы. Синий чек — из «Пятерочки».
Ну, вот теперь вы начали рассуждать более-менее правильно. А то по вашей хитрой математике товар должен был бы стоить свыше 309 рублей. Пересчитайте, если хотите!
…после того, как с 1-го января 2019 г. НДС будет увеличен на 11.1% и его доля составит 20% вместо прежних 18% слегка подрастут — я думаю сначала процентов на 4-6 и даже до Нового Года, суммы, с которых этот НДС будет взиматься. Т. обр. тот самый чек из «Пятёрочки»:
2018-11-10-0002.jpg
Будет выглядеть как-то уже примерно так (рост цен принят навскидку равным 5%):2018-11-10-0002-1.png
Не насчитанные вами 309 рублей, конечно, (НДС 18% в исходном чеке брался только с суммы 170 руб 67 коп), но и не так, как ежели бы просто увеличить НДС на 11,1%, т.к. рост НДС имеет, как модно нынче выражаться, мультипликативный эффект, ибо НДС «сидит» не только в пятёрочных чеках, но и, например, во всевозможных тарифах:
Снимок001.PNGИсточник
В приведенном случае только повышение НДС с 1-го января автоматически увеличит тариф на ХВС и ВО для населения, являющегося конечным потребителем услуги и плательщиком НДС, почти на полтинник (50 коп.) за «куб». Не говоря уже о том, что уже сейчас слышны стенания, что из-за роста НДС нужно увеличить и сам тариф,т.к. поставщик услуги где-то и сам тоже платит НДС.
При «белой» оплате всевозможных покупок и и предоставленных услуг в течение месяца примерно на 25 тыс. руб. как «Население (с НДС)» , доля уплачиваемого нами НДС в этой сумме сейчас 4.500 руб, а с 1-го января — возрастет до 5000 руб, т.е. (закрываем глаза на неизбежный рост цен) придется тратить на 500 руб/мес больше (это 6.000 руб/год), либо умерить аппетиты на 350 руб/мес (на 4.200 руб/год), чтоб «не перехватывать “до зарплаты”»
К тому, что я уже сказал, добавить нечего! Считайте!
Re: Что творится в нашей стране
Названы отрасли российской экономики, формирующие спрос на теневые финансовые услуги.
По информации Центробанка, по итогам первой половины 2018 года 33% пользователей «теневого сектора» заняты в оптово-розничной торговле, передает РБК. Еще 30% — в строительстве. 21% приходится на рынок услуг. Еще 6% — на рынок логистики.
Так, в 2015 году были незаконно обналичены 600 млрд рублей, а в первом полугодии 2018-го — 100 млрд.
По информации Центробанка, по итогам первой половины 2018 года 33% пользователей «теневого сектора» заняты в оптово-розничной торговле, передает РБК. Еще 30% — в строительстве. 21% приходится на рынок услуг. Еще 6% — на рынок логистики.
Так, в 2015 году были незаконно обналичены 600 млрд рублей, а в первом полугодии 2018-го — 100 млрд.
Re: Что творится в нашей стране
Названы отрасли российской экономики, формирующие спрос на теневые финансовые услуги.
По информации Центробанка, по итогам первой половины 2018 года 33% пользователей «теневого сектора» заняты в оптово-розничной торговле, передает РБК. Еще 30% — в строительстве. 21% приходится на рынок услуг. Еще 6% — на рынок логистики.
Так, в 2015 году были незаконно обналичены 600 млрд рублей, а в первом полугодии 2018-го — 100 млрд.
Страховые взносы не поступают от 13 – 15 млн граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Цифра есть. Если взять тех, кто находится в трудоспособном возрасте — это не студенты, не дети, не пенсионеры. Если из этих категорий исключить инвалидов, исключить военнослужащих, то есть (оставить – RNS) только тех, кто в трудоспособном возрасте по идее бы должен работать, то мы видим, что за 13-15 млн человек не поступают взносы», — сказал он.
Росстат оценивает размер скрытой оплаты труда и смешанных доходов примерно в 10 трлн рублей в год. А в Минфине подсчитали, что бюджеты всех уровней теряют до 5 трлн рублей из-за недополучения налогов.
Именно поэтому предлагается снизить взносы во внебюджетные фонды с 30% до 21%, но повысить НДС с 18% до 21%.
Walker end Cezar. Теперь подсчитайте потери Рязанского областного бюджета от теневиков. Вы просто не хотите влезть в проблему дефицита бюджета-займ и суммы предоставляемых субсидий и льгот по налогам. Вы там считаете копеечные переплаты сетевым торговым точкам,но не задумались о марже между закупочной ценой и ценой продаж. Закупка яблок не более 20 руб/кг,цена продажи не менее 45 руб/кг -203% А Вы придрались к повышению НДС с 18 до 21%.Стоит снизить маржу до 40% и с лихвой компенсируйте рост НДС. Аналогичная маржа у мясной,молочной,алкогольной продукции. Вам не интересно зажимать предпринимателя,а власть можно как угодно критиковать
По информации Центробанка, по итогам первой половины 2018 года 33% пользователей «теневого сектора» заняты в оптово-розничной торговле, передает РБК. Еще 30% — в строительстве. 21% приходится на рынок услуг. Еще 6% — на рынок логистики.
Так, в 2015 году были незаконно обналичены 600 млрд рублей, а в первом полугодии 2018-го — 100 млрд.
Страховые взносы не поступают от 13 – 15 млн граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Цифра есть. Если взять тех, кто находится в трудоспособном возрасте — это не студенты, не дети, не пенсионеры. Если из этих категорий исключить инвалидов, исключить военнослужащих, то есть (оставить – RNS) только тех, кто в трудоспособном возрасте по идее бы должен работать, то мы видим, что за 13-15 млн человек не поступают взносы», — сказал он.
Росстат оценивает размер скрытой оплаты труда и смешанных доходов примерно в 10 трлн рублей в год. А в Минфине подсчитали, что бюджеты всех уровней теряют до 5 трлн рублей из-за недополучения налогов.
Именно поэтому предлагается снизить взносы во внебюджетные фонды с 30% до 21%, но повысить НДС с 18% до 21%.
Walker end Cezar. Теперь подсчитайте потери Рязанского областного бюджета от теневиков. Вы просто не хотите влезть в проблему дефицита бюджета-займ и суммы предоставляемых субсидий и льгот по налогам. Вы там считаете копеечные переплаты сетевым торговым точкам,но не задумались о марже между закупочной ценой и ценой продаж. Закупка яблок не более 20 руб/кг,цена продажи не менее 45 руб/кг -203% А Вы придрались к повышению НДС с 18 до 21%.Стоит снизить маржу до 40% и с лихвой компенсируйте рост НДС. Аналогичная маржа у мясной,молочной,алкогольной продукции. Вам не интересно зажимать предпринимателя,а власть можно как угодно критиковать
Re: Что творится в нашей стране
Было наше- стало иностранным
Как известные российские бренды вдруг стали западными.Например:
Детское питание Агуша, печенье Юбилейное,Торт Причуда,мин.вода ессентуки,соки Добрый,Моя семья,Фруктовый сад стали американскими брендами-корпорации PepsiCo/ Распродавали все и вся.
Британско-голландскими (фирмa Unilever) стали чай Беседа,бренды концерна Калина с ее шампунями,кремами,зубными пастами.
Шоколад Россия -щедрая душа,конфеты Родные просторы,мороженное 48 копеек стали брендом фирмы Nestle .
Даже не заметили как Автоваз стал франко-японским-Renault-Nissan.
Рязанцы не заметили,как Народное предприятие завод САМ стал принадлежать бизнесу другого региона.
Как известные российские бренды вдруг стали западными.Например:
Детское питание Агуша, печенье Юбилейное,Торт Причуда,мин.вода ессентуки,соки Добрый,Моя семья,Фруктовый сад стали американскими брендами-корпорации PepsiCo/ Распродавали все и вся.
Британско-голландскими (фирмa Unilever) стали чай Беседа,бренды концерна Калина с ее шампунями,кремами,зубными пастами.
Шоколад Россия -щедрая душа,конфеты Родные просторы,мороженное 48 копеек стали брендом фирмы Nestle .
Даже не заметили как Автоваз стал франко-японским-Renault-Nissan.
Рязанцы не заметили,как Народное предприятие завод САМ стал принадлежать бизнесу другого региона.
Re: Что творится в нашей стране
Walker,Cezar
Зачитываю чек покупки в Пятерочке от 13.11.2018г:
Итог-629руб23 коп.
Скидка 14 руб97коп.
Получено 615 руб.
Сумма НДС 10% -55 руб 84 коп.
В России беда с НДС совершенно в другом.НДС берется за один и тот товар от производителя и продавца. И потерялось понятие добавленная стоимость. Капиталисты считают добавленную стоимость в процессе изготовления или продажи.
В Пятерочке добавленная стоимость должна состоять из затрат на з/плату и полученную прибыль-маржа. В итоге НДС превратился в налог с продажи.
налог исчисляется исходя из стоимости реализуемых товаров (работ, услуг), имущественных прав.Вычетам подлежат суммы НДС, которые:
предъявили поставщики (подрядчики, исполнители) при приобретении товаров (работ, услуг);
уплачены при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории;
уплачены при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, с территории государств - членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК РФ).
Зачитываю чек покупки в Пятерочке от 13.11.2018г:
Итог-629руб23 коп.
Скидка 14 руб97коп.
Получено 615 руб.
Сумма НДС 10% -55 руб 84 коп.
В России беда с НДС совершенно в другом.НДС берется за один и тот товар от производителя и продавца. И потерялось понятие добавленная стоимость. Капиталисты считают добавленную стоимость в процессе изготовления или продажи.
В Пятерочке добавленная стоимость должна состоять из затрат на з/плату и полученную прибыль-маржа. В итоге НДС превратился в налог с продажи.
налог исчисляется исходя из стоимости реализуемых товаров (работ, услуг), имущественных прав.Вычетам подлежат суммы НДС, которые:
предъявили поставщики (подрядчики, исполнители) при приобретении товаров (работ, услуг);
уплачены при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории;
уплачены при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, с территории государств - членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК РФ).
Re: Что творится в нашей стране
Модель поведения россиян перешла от сберегательной к потребительской, население стало тратить больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-1"
"Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить" - сказал он.
https://tass.ru/ekonomika/5804512?utm_s ... um=desktop
По данным Центробанка, задолженность россиян перед банками с начала года выросла более чем на четверть и к 1 июня 2018 года достигла 13,5 трлн руб.
По данным Федеральной службы судебных приставов, долги населения России за I квартал выросли на 5%, до 4 трлн рублей. Половина из них — это взятые на себя кредиты. За аналогичный период прошлого года взысканию подлежали 3,8 трлн рублей.
"Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить" - сказал он.
https://tass.ru/ekonomika/5804512?utm_s ... um=desktop
По данным Центробанка, задолженность россиян перед банками с начала года выросла более чем на четверть и к 1 июня 2018 года достигла 13,5 трлн руб.
По данным Федеральной службы судебных приставов, долги населения России за I квартал выросли на 5%, до 4 трлн рублей. Половина из них — это взятые на себя кредиты. За аналогичный период прошлого года взысканию подлежали 3,8 трлн рублей.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Было наше- стало иностранным
Как известные российские бренды вдруг стали западными.Например:
Детское питание Агуша, печенье Юбилейное,Торт Причуда,мин.вода ессентуки,соки Добрый,Моя семья,Фруктовый сад стали американскими брендами-корпорации PepsiCo/ Распродавали все и вся.
Британско-голландскими (фирмa Unilever) стали чай Беседа,бренды концерна Калина с ее шампунями,кремами,зубными пастами.
Шоколад Россия -щедрая душа,конфеты Родные просторы,мороженное 48 копеек стали брендом фирмы Nestle .
Даже не заметили как Автоваз стал франко-японским-Renault-Nissan.
Рязанцы не заметили,как Народное предприятие завод САМ стал принадлежать бизнесу другого региона.
Старый мудак, бренды не стали западными. Часть из них просто создали западные фирмы, а часть выкупили, но они все равно работают только в Рашке, нигде на западе их не знают.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):А еще есть затраты на две войны без шансов на победу, кучу ЧВК, платных иностранных дураков, бессмысленные выборы в наших донецких колониях, а также затраты на содержание их населения, компенсации приближенным олигархам за попадание в американский стоп-лист, з/плата бойцов идеологического фронта с российского говнотелевидения, которое никто в стране не смотрит. И получается не госбюджет, а куча мусора.
Можно вопрос? Я - житель Украины (не зашоренный) и не могу понять. Вот вы здраво рассуждаете по поводу событий на Донбассе и т. п. Но почему у вас побеждают на выборах те политики, которые втягивают вас в эту задницу?
Re: Что творится в нашей стране
geag писал(а):MrM писал(а):А еще есть затраты на две войны без шансов на победу, кучу ЧВК, платных иностранных дураков, бессмысленные выборы в наших донецких колониях, а также затраты на содержание их населения, компенсации приближенным олигархам за попадание в американский стоп-лист, з/плата бойцов идеологического фронта с российского говнотелевидения, которое никто в стране не смотрит. И получается не госбюджет, а куча мусора.
Можно вопрос? Я - житель Украины (не зашоренный) и не могу понять. Вот вы здраво рассуждаете по поводу событий на Донбассе и т. п. Но почему у вас побеждают на выборах те политики, которые втягивают вас в эту задницу?
На каких выборах? Ты у нас живешь, украинец? Телик смотришь с Киселем и новостями?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911, geag
1.3 июня 2014г самолеты ВВС Украины выпустили по зданию Луганской областной администрации 6 ракет. 11 апреля и.о.Президента Турчинов подписал Указ о начале АТО.
2, Глава СНБО Турчинов в 2016г высказался с упреком к ВСУ. За два года АТО ВСУ расстреляло весь запас боеприпасов,оставленных СССР- примерно 1500 вагонов.
3. Кто то в Донбассе разрушил до 60% жилья,12 электроподстанций,отключил электроснабжение,убил до 6500 мирных жителей.
4.В статье 9 Закона об реинтеграции Донбасса четко сказана со ссылкой на статью 51 Устава ООН,что Украина ведет военно-оборонительные действия против войск Российской Федерации,оккупировавших Донбасс. Вы не зашорены? Или не читали материалы. Рязань далеко от Донбасса,а Черкассы ближе.
5. Вы не скажете,почему в Крыму не пролилось и капли крови ? Отвечу.Слаба ВСУ.Ведь в Крыму с 1997г на правах аренды находились базы ЧФ России.За 100 млн долларов в год. Численность штыков оговорено в договоре.Не более 20 тыс военнослужащих и примерно до 35 кораблей,около 60 самолетов и 75 вертолетов.geag поняли почему в Крым не пошли ВСУ.
1.3 июня 2014г самолеты ВВС Украины выпустили по зданию Луганской областной администрации 6 ракет. 11 апреля и.о.Президента Турчинов подписал Указ о начале АТО.
2, Глава СНБО Турчинов в 2016г высказался с упреком к ВСУ. За два года АТО ВСУ расстреляло весь запас боеприпасов,оставленных СССР- примерно 1500 вагонов.
3. Кто то в Донбассе разрушил до 60% жилья,12 электроподстанций,отключил электроснабжение,убил до 6500 мирных жителей.
4.В статье 9 Закона об реинтеграции Донбасса четко сказана со ссылкой на статью 51 Устава ООН,что Украина ведет военно-оборонительные действия против войск Российской Федерации,оккупировавших Донбасс. Вы не зашорены? Или не читали материалы. Рязань далеко от Донбасса,а Черкассы ближе.
5. Вы не скажете,почему в Крыму не пролилось и капли крови ? Отвечу.Слаба ВСУ.Ведь в Крыму с 1997г на правах аренды находились базы ЧФ России.За 100 млн долларов в год. Численность штыков оговорено в договоре.Не более 20 тыс военнослужащих и примерно до 35 кораблей,около 60 самолетов и 75 вертолетов.geag поняли почему в Крым не пошли ВСУ.
Re: Что творится в нашей стране
geag писал(а):Можно вопрос? Я - житель Украины (не зашоренный) и не могу понять. Вот вы здраво рассуждаете по поводу событий на Донбассе и т. п. Но почему у вас побеждают на выборах те политики, которые втягивают вас в эту задницу?
Всё элементарно. В постсовке население было приучено к мысли, что широкие народные массы как-то могут вершить судьбу своей страны. На самом деле такого никогда не было. Судьбу страны решает либо тиран типа Сталина, либо национальная элита (аристократия, знать, бояре). В результате деятельности совецкой власти национальная элита была заменена на партаппаратчиков, функционеров, бюрократических крыс, чекистов, мусоров, воров, барыг, цеховиков, фарцовщиков, братков, шутов, спортсменов. Причём барыги, братки и спортсмены - не самые худшие представители из этого списка. Вот весь этот сброд и вершит судьбы. А люмпинезированное население никогда ничего не решало, ни в одной стране. Да и какие ещё выборы, когда всего один кандидат - чекистский биоробот с мордой, накаченной ботоксом с кучей двойников. Благо ещё, что биоробот этот добрый, как Дед Мороз, иначе бы кровь лилась рекой.
Не даром в США сохранилась диковинная система избрания президента с выборщиками. Советским гражданам она не понятна. А это просто рудимент того, что древние американцы хорошо понимали, что элитный выборщик лучше знает за какого президента голосовать.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Что творится в нашей стране
Американский журнал The National Interest назвал автомат АК-308 одним из самых амбициозных проектов концерна «Калашников» за последнее десятилетие за счет применения боеприпасов НАТО.
AK-308 стал одним из самых амбициозных продуктов „Калашникова“ за десятилетия: он стреляет 7,62×51-миллиметровыми патронами НАТО.
Россия намерена стать основным экспортером страны спустя 12 лет перерыва.
Его спроектировали для одной конкретной страны, в частности Индии.
Автомат может соблазнить и других покупателей, которые ищут дешевые и надежные образцы оружия под стандартный калибр НАТО.
Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.
AK-308 стал одним из самых амбициозных продуктов „Калашникова“ за десятилетия: он стреляет 7,62×51-миллиметровыми патронами НАТО.
Россия намерена стать основным экспортером страны спустя 12 лет перерыва.
Его спроектировали для одной конкретной страны, в частности Индии.
Автомат может соблазнить и других покупателей, которые ищут дешевые и надежные образцы оружия под стандартный калибр НАТО.
Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.
Re: Что творится в нашей стране
А люмпинезированное население никогда ничего не решало, ни в одной стране. Да и какие ещё выборы, когда всего один кандидат - чекистский биоробот с мордой, накаченной ботоксом с кучей двойников. Благо ещё, что биоробот этот добрый, как Дед Мороз, иначе бы кровь лилась рекой.
Как угадал про люмпенов. В Рязани и области избирают люмпены нынешнюю власть. Но списали 3 млрд долга те же люмпены. Как губернатор был этому рад. Он не биоробот,если радуется списанию долга.
Выставляет всех люмпенами и дураками. Но зря плату готов получать за присутствие на работе и тролля в Интернете в рабочее время. Вдруг читаю,что кончаю ставить посты,начальник в комнату вошел.Уйдет начну снова. Открывайте пост на данном форуме и смотрите время поста.
geag » 20 ноя,вторник 2018, 14:59; disman3 » 30 ноя 2018, 11:54
Как угадал про люмпенов. В Рязани и области избирают люмпены нынешнюю власть. Но списали 3 млрд долга те же люмпены. Как губернатор был этому рад. Он не биоробот,если радуется списанию долга.
Выставляет всех люмпенами и дураками. Но зря плату готов получать за присутствие на работе и тролля в Интернете в рабочее время. Вдруг читаю,что кончаю ставить посты,начальник в комнату вошел.Уйдет начну снова. Открывайте пост на данном форуме и смотрите время поста.
geag » 20 ноя,вторник 2018, 14:59; disman3 » 30 ноя 2018, 11:54
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