Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):На каких выборах? Ты у нас живешь, украинец? Телик смотришь с Киселем и новостями?
Хорошо, а кто тогда ваш электоральный лидер среди политиков? Насколько я смотрю ваши соцопросы, то Путин вне конкуренции.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):UNCLE1911, geag
1.3 июня 2014г самолеты ВВС Украины выпустили по зданию Луганской областной администрации 6 ракет. 11 апреля и.о.Президента Турчинов подписал Указ о начале АТО.
2, Глава СНБО Турчинов в 2016г высказался с упреком к ВСУ. За два года АТО ВСУ расстреляло весь запас боеприпасов,оставленных СССР- примерно 1500 вагонов.
3. Кто то в Донбассе разрушил до 60% жилья,12 электроподстанций,отключил электроснабжение,убил до 6500 мирных жителей.
4.В статье 9 Закона об реинтеграции Донбасса четко сказана со ссылкой на статью 51 Устава ООН,что Украина ведет военно-оборонительные действия против войск Российской Федерации,оккупировавших Донбасс. Вы не зашорены? Или не читали материалы. Рязань далеко от Донбасса,а Черкассы ближе.
5. Вы не скажете,почему в Крыму не пролилось и капли крови ? Отвечу.Слаба ВСУ.Ведь в Крыму с 1997г на правах аренды находились базы ЧФ России.За 100 млн долларов в год. Численность штыков оговорено в договоре.Не более 20 тыс военнослужащих и примерно до 35 кораблей,около 60 самолетов и 75 вертолетов.geag поняли почему в Крым не пошли ВСУ.
Извиняюсь, что не ответил сразу.
Окей.
1. На тот момент здание ЛОГА было захвачено сепарами. Не гуманитарную же помощь им туда слать? А то, что украинские летчики давно не летали и руки у них растут из одного места - другой вопрос.
2. Тут все просто. Стоят два салабона ночью на блок-посту. И тут наблюдатель им говорит "вижу в тепляк, что к вам по зеленке идут два тела". Страшно, ибо можно оказаться в плену у какого-нибудь отморозка типа Мотороллы. И салабоны начинают палить в "зеленку", выпуская весь БК.
3. Тут все тоже не так просто. Обе стороны валили. И точно так же прятали арту в городах.
4. Вы верите, что во время Илловайского котла на территории Украины не было "заблудившихся" российских военных? А еще черкасских пограничников обстреляли градами с территории РФ. Несколько (в т. ч. и мой друг) погибли.
5. Во-первых, не равняйте моральное состояние украинских силовиков после майдана, когда бараны начали наказывать людей, выполнявших приказ (разумеется, что после этого силовики боялись проявлять любую инициативу) и более поздние времена. В Крым не идем, потому что понимаем: там ВС РФ будут воевать в открытую и у нас не будет мазы. А на Донбассе ВС РФ появляются, лишь когда сепаров прижимают по максимуму.
Re: Что творится в нашей стране
Во вторник, 11 декабря исполнилось 100 лет с рождения Александра Солженицына. По этому случаю в СМИ рассказали о документах КГБ советской Украины, в которых упоминаются писатель и его произведения.
https://24molnia.com/obshhestvo/takih-n ... nt=6897534
Но Источник: echo.msk.ru
https://24molnia.com/obshhestvo/takih-n ... nt=6897534
Но Источник: echo.msk.ru
Re: Что творится в нашей стране
С 2011 г сепары Сирии раздолбали с помощью американского оружия много городов и до сих пор они в Идлибе. Сирийские курды дали добро на две американские военные базы и вертолетами и бронетехникой. Американцы курдов вооружили. Но они борются за свою независимость и свободу от сирийского режима. На территории сирийских курдов и сепаров находятся более 2000 иностранных -НАТО инструкторов. В ВСУ и СБУ более 1000 американских,канадских и британских инструкторов. Они уже в зоне боевых действий в Донбассе.
Чем отличается ситуация в Сирии от Украины?
Там,в Сирии не сепары,а оппозиция. Почему ДЛНР нельзя называть оппозиций?
А на Донбассе ВС РФ появляются, лишь когда сепаров прижимают по максимуму.
ВСУ не видели пока российские регулярные части.Увидели роту Гиркина и вой подняли. Украине позволено под видом борьбы с агрессором убивать мирных жителей? На Россию за Чечню такое вешали. Чеченцы совершили около 100 терактов в российских городах и погибло более 1000 мирных жителей. Такое надо Украине?
Чем отличается ситуация в Сирии от Украины?
Там,в Сирии не сепары,а оппозиция. Почему ДЛНР нельзя называть оппозиций?
А на Донбассе ВС РФ появляются, лишь когда сепаров прижимают по максимуму.
ВСУ не видели пока российские регулярные части.Увидели роту Гиркина и вой подняли. Украине позволено под видом борьбы с агрессором убивать мирных жителей? На Россию за Чечню такое вешали. Чеченцы совершили около 100 терактов в российских городах и погибло более 1000 мирных жителей. Такое надо Украине?
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