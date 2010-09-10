Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):На каких выборах? Ты у нас живешь, украинец? Телик смотришь с Киселем и новостями?
Хорошо, а кто тогда ваш электоральный лидер среди политиков? Насколько я смотрю ваши соцопросы, то Путин вне конкуренции.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):UNCLE1911, geag
1.3 июня 2014г самолеты ВВС Украины выпустили по зданию Луганской областной администрации 6 ракет. 11 апреля и.о.Президента Турчинов подписал Указ о начале АТО.
2, Глава СНБО Турчинов в 2016г высказался с упреком к ВСУ. За два года АТО ВСУ расстреляло весь запас боеприпасов,оставленных СССР- примерно 1500 вагонов.
3. Кто то в Донбассе разрушил до 60% жилья,12 электроподстанций,отключил электроснабжение,убил до 6500 мирных жителей.
4.В статье 9 Закона об реинтеграции Донбасса четко сказана со ссылкой на статью 51 Устава ООН,что Украина ведет военно-оборонительные действия против войск Российской Федерации,оккупировавших Донбасс. Вы не зашорены? Или не читали материалы. Рязань далеко от Донбасса,а Черкассы ближе.
5. Вы не скажете,почему в Крыму не пролилось и капли крови ? Отвечу.Слаба ВСУ.Ведь в Крыму с 1997г на правах аренды находились базы ЧФ России.За 100 млн долларов в год. Численность штыков оговорено в договоре.Не более 20 тыс военнослужащих и примерно до 35 кораблей,около 60 самолетов и 75 вертолетов.geag поняли почему в Крым не пошли ВСУ.
Извиняюсь, что не ответил сразу.
Окей.
1. На тот момент здание ЛОГА было захвачено сепарами. Не гуманитарную же помощь им туда слать? А то, что украинские летчики давно не летали и руки у них растут из одного места - другой вопрос.
2. Тут все просто. Стоят два салабона ночью на блок-посту. И тут наблюдатель им говорит "вижу в тепляк, что к вам по зеленке идут два тела". Страшно, ибо можно оказаться в плену у какого-нибудь отморозка типа Мотороллы. И салабоны начинают палить в "зеленку", выпуская весь БК.
3. Тут все тоже не так просто. Обе стороны валили. И точно так же прятали арту в городах.
4. Вы верите, что во время Илловайского котла на территории Украины не было "заблудившихся" российских военных? А еще черкасских пограничников обстреляли градами с территории РФ. Несколько (в т. ч. и мой друг) погибли.
5. Во-первых, не равняйте моральное состояние украинских силовиков после майдана, когда бараны начали наказывать людей, выполнявших приказ (разумеется, что после этого силовики боялись проявлять любую инициативу) и более поздние времена. В Крым не идем, потому что понимаем: там ВС РФ будут воевать в открытую и у нас не будет мазы. А на Донбассе ВС РФ появляются, лишь когда сепаров прижимают по максимуму.
Re: Что творится в нашей стране
Во вторник, 11 декабря исполнилось 100 лет с рождения Александра Солженицына. По этому случаю в СМИ рассказали о документах КГБ советской Украины, в которых упоминаются писатель и его произведения.
https://24molnia.com/obshhestvo/takih-n ... nt=6897534
Но Источник: echo.msk.ru
https://24molnia.com/obshhestvo/takih-n ... nt=6897534
Но Источник: echo.msk.ru
Re: Что творится в нашей стране
С 2011 г сепары Сирии раздолбали с помощью американского оружия много городов и до сих пор они в Идлибе. Сирийские курды дали добро на две американские военные базы и вертолетами и бронетехникой. Американцы курдов вооружили. Но они борются за свою независимость и свободу от сирийского режима. На территории сирийских курдов и сепаров находятся более 2000 иностранных -НАТО инструкторов. В ВСУ и СБУ более 1000 американских,канадских и британских инструкторов. Они уже в зоне боевых действий в Донбассе.
Чем отличается ситуация в Сирии от Украины?
Там,в Сирии не сепары,а оппозиция. Почему ДЛНР нельзя называть оппозиций?
А на Донбассе ВС РФ появляются, лишь когда сепаров прижимают по максимуму.
ВСУ не видели пока российские регулярные части.Увидели роту Гиркина и вой подняли. Украине позволено под видом борьбы с агрессором убивать мирных жителей? На Россию за Чечню такое вешали. Чеченцы совершили около 100 терактов в российских городах и погибло более 1000 мирных жителей. Такое надо Украине?
Чем отличается ситуация в Сирии от Украины?
Там,в Сирии не сепары,а оппозиция. Почему ДЛНР нельзя называть оппозиций?
А на Донбассе ВС РФ появляются, лишь когда сепаров прижимают по максимуму.
ВСУ не видели пока российские регулярные части.Увидели роту Гиркина и вой подняли. Украине позволено под видом борьбы с агрессором убивать мирных жителей? На Россию за Чечню такое вешали. Чеченцы совершили около 100 терактов в российских городах и погибло более 1000 мирных жителей. Такое надо Украине?
Re: Что творится в нашей стране
В регионах открылось сразу несколько десятков детских технопарков Кванториум-https://www.google.ru/search?q=Кванториум&newwindow=1&rlz=1C1CAFB_ruGB799GB799&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwiE9LO1r5_fAhWHiIsKHdcmCvIQ_AUIECgD&biw=1470&bih=893
Re: Что творится в нашей стране
ЕСПЧ постановил выплатить €1,9 млн жителям Чечни, чьи родственники пропали в республике в 2000—2006 годах.
В августе прошлого года ЕСПЧ постановил взыскать с российских властей совокупную сумму в €533 тысячи за ненадлежащий розыск граждан, пропавших в Чечне в начале 2000-х годов.
В августе прошлого года ЕСПЧ постановил взыскать с российских властей совокупную сумму в €533 тысячи за ненадлежащий розыск граждан, пропавших в Чечне в начале 2000-х годов.
Re: Что творится в нашей стране
В РФ имеют самую высокую смертность Псковская, Новгородская, Ивановская, Тульская и Тверская области.
Re: Что творится в нашей стране
Пусть в России начисленная работнику зарплата 60000 в месяц. Пусть работа этого работника не опасная, поэтому для него нет повышенных взносов на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Тогда работодатель, начислив зарплату работнику, должен будет из собственных средств заплатить следующие социальные взносы:
в Пенсионный фонд – 22% от начисленной зарплаты
в ФСС – 2,9% от начисленной зарплаты
в ФФОМС – 5,1% от начисленной зарплаты
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 0,2% от начисленной зарплаты.
Итого 30,2% от начисленной зарплаты. В нашем случае это 60000 * 0,302 = 18120 рублей. Итого затраты организации на рабочую силу составили 60000 + 18120 = 78120 рублей.
Из зарплаты работника удерживается 13% НДФЛ = 7800 рублей. На руки работник получит 60000 - 7800 = 52200 рублей, что равно 66,82% затрат организации на рабочую силу (=52200/78120).
Теперь про Германию. Пусть в Германии работнику начислена зарплата 4000 евро в месяц. Воспользуемся налоговым калькуляторомhttps: https://www.bbx.de/brutto-netto-rechner/. Пусть работник 1970 года рождения, живет в Баварии, одинок, не имеет детей, пользуется государственным медицинским обслуживанием и является атеистом, поэтому не платит церковный налог.
Работодатель оплатит из своих средств 775 евро (372 евро пенсионное страхование, 60 евро страхование от безработицы, 292 евро медицинское страхование, 51 евро социальное страхование). Затраты организации на рабочую силу составили 4000 + 775 = 4775 евро.
Из зарплаты работника будут удержаны:
728,23 евро налогов (669,75 евро подоходный налог, 38,48 евро налог на солидарность);
821,00 евро социальных взносов (372 евро пенсионное страхование, 60 евро страхование от безработицы, 328 евро медицинское страхование, 61 евро социальное страхование).
На руки работник получит 4000 - 728,23 - 821,00 = 2440,77 евро. Это равно 51,12% затрат организации на рабочую силу (=2440,77 /4775).
Если бы работник не был атеистом и платил бы церковный налог, то он получил бы на руки 4000 - 794,21 - 821,00 = 2384,79 евро. Это равно 49,94% затрат организации на рабочую силу (=2384,79/4775).
Вывод. Работники получают на руки :
в России 66,82% затрат организации на рабочую силу;
в Германии 49,94% (верующие католики и протестанты) или 51,12% (атеисты и прихожане иных конфессий) затрат организации на рабочую силу.
в Пенсионный фонд – 22% от начисленной зарплаты
в ФСС – 2,9% от начисленной зарплаты
в ФФОМС – 5,1% от начисленной зарплаты
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 0,2% от начисленной зарплаты.
Итого 30,2% от начисленной зарплаты. В нашем случае это 60000 * 0,302 = 18120 рублей. Итого затраты организации на рабочую силу составили 60000 + 18120 = 78120 рублей.
Из зарплаты работника удерживается 13% НДФЛ = 7800 рублей. На руки работник получит 60000 - 7800 = 52200 рублей, что равно 66,82% затрат организации на рабочую силу (=52200/78120).
Теперь про Германию. Пусть в Германии работнику начислена зарплата 4000 евро в месяц. Воспользуемся налоговым калькуляторомhttps: https://www.bbx.de/brutto-netto-rechner/. Пусть работник 1970 года рождения, живет в Баварии, одинок, не имеет детей, пользуется государственным медицинским обслуживанием и является атеистом, поэтому не платит церковный налог.
Работодатель оплатит из своих средств 775 евро (372 евро пенсионное страхование, 60 евро страхование от безработицы, 292 евро медицинское страхование, 51 евро социальное страхование). Затраты организации на рабочую силу составили 4000 + 775 = 4775 евро.
Из зарплаты работника будут удержаны:
728,23 евро налогов (669,75 евро подоходный налог, 38,48 евро налог на солидарность);
821,00 евро социальных взносов (372 евро пенсионное страхование, 60 евро страхование от безработицы, 328 евро медицинское страхование, 61 евро социальное страхование).
На руки работник получит 4000 - 728,23 - 821,00 = 2440,77 евро. Это равно 51,12% затрат организации на рабочую силу (=2440,77 /4775).
Если бы работник не был атеистом и платил бы церковный налог, то он получил бы на руки 4000 - 794,21 - 821,00 = 2384,79 евро. Это равно 49,94% затрат организации на рабочую силу (=2384,79/4775).
Вывод. Работники получают на руки :
в России 66,82% затрат организации на рабочую силу;
в Германии 49,94% (верующие католики и протестанты) или 51,12% (атеисты и прихожане иных конфессий) затрат организации на рабочую силу.
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