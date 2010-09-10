Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):На каких выборах? Ты у нас живешь, украинец? Телик смотришь с Киселем и новостями?
Хорошо, а кто тогда ваш электоральный лидер среди политиков? Насколько я смотрю ваши соцопросы, то Путин вне конкуренции.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):UNCLE1911, geag
1.3 июня 2014г самолеты ВВС Украины выпустили по зданию Луганской областной администрации 6 ракет. 11 апреля и.о.Президента Турчинов подписал Указ о начале АТО.
2, Глава СНБО Турчинов в 2016г высказался с упреком к ВСУ. За два года АТО ВСУ расстреляло весь запас боеприпасов,оставленных СССР- примерно 1500 вагонов.
3. Кто то в Донбассе разрушил до 60% жилья,12 электроподстанций,отключил электроснабжение,убил до 6500 мирных жителей.
4.В статье 9 Закона об реинтеграции Донбасса четко сказана со ссылкой на статью 51 Устава ООН,что Украина ведет военно-оборонительные действия против войск Российской Федерации,оккупировавших Донбасс. Вы не зашорены? Или не читали материалы. Рязань далеко от Донбасса,а Черкассы ближе.
5. Вы не скажете,почему в Крыму не пролилось и капли крови ? Отвечу.Слаба ВСУ.Ведь в Крыму с 1997г на правах аренды находились базы ЧФ России.За 100 млн долларов в год. Численность штыков оговорено в договоре.Не более 20 тыс военнослужащих и примерно до 35 кораблей,около 60 самолетов и 75 вертолетов.geag поняли почему в Крым не пошли ВСУ.
Извиняюсь, что не ответил сразу.
Окей.
1. На тот момент здание ЛОГА было захвачено сепарами. Не гуманитарную же помощь им туда слать? А то, что украинские летчики давно не летали и руки у них растут из одного места - другой вопрос.
2. Тут все просто. Стоят два салабона ночью на блок-посту. И тут наблюдатель им говорит "вижу в тепляк, что к вам по зеленке идут два тела". Страшно, ибо можно оказаться в плену у какого-нибудь отморозка типа Мотороллы. И салабоны начинают палить в "зеленку", выпуская весь БК.
3. Тут все тоже не так просто. Обе стороны валили. И точно так же прятали арту в городах.
4. Вы верите, что во время Илловайского котла на территории Украины не было "заблудившихся" российских военных? А еще черкасских пограничников обстреляли градами с территории РФ. Несколько (в т. ч. и мой друг) погибли.
5. Во-первых, не равняйте моральное состояние украинских силовиков после майдана, когда бараны начали наказывать людей, выполнявших приказ (разумеется, что после этого силовики боялись проявлять любую инициативу) и более поздние времена. В Крым не идем, потому что понимаем: там ВС РФ будут воевать в открытую и у нас не будет мазы. А на Донбассе ВС РФ появляются, лишь когда сепаров прижимают по максимуму.
Re: Что творится в нашей стране
Во вторник, 11 декабря исполнилось 100 лет с рождения Александра Солженицына. По этому случаю в СМИ рассказали о документах КГБ советской Украины, в которых упоминаются писатель и его произведения.
https://24molnia.com/obshhestvo/takih-n ... nt=6897534
Но Источник: echo.msk.ru
https://24molnia.com/obshhestvo/takih-n ... nt=6897534
Но Источник: echo.msk.ru
Re: Что творится в нашей стране
С 2011 г сепары Сирии раздолбали с помощью американского оружия много городов и до сих пор они в Идлибе. Сирийские курды дали добро на две американские военные базы и вертолетами и бронетехникой. Американцы курдов вооружили. Но они борются за свою независимость и свободу от сирийского режима. На территории сирийских курдов и сепаров находятся более 2000 иностранных -НАТО инструкторов. В ВСУ и СБУ более 1000 американских,канадских и британских инструкторов. Они уже в зоне боевых действий в Донбассе.
Чем отличается ситуация в Сирии от Украины?
Там,в Сирии не сепары,а оппозиция. Почему ДЛНР нельзя называть оппозиций?
А на Донбассе ВС РФ появляются, лишь когда сепаров прижимают по максимуму.
ВСУ не видели пока российские регулярные части.Увидели роту Гиркина и вой подняли. Украине позволено под видом борьбы с агрессором убивать мирных жителей? На Россию за Чечню такое вешали. Чеченцы совершили около 100 терактов в российских городах и погибло более 1000 мирных жителей. Такое надо Украине?
Чем отличается ситуация в Сирии от Украины?
Там,в Сирии не сепары,а оппозиция. Почему ДЛНР нельзя называть оппозиций?
А на Донбассе ВС РФ появляются, лишь когда сепаров прижимают по максимуму.
ВСУ не видели пока российские регулярные части.Увидели роту Гиркина и вой подняли. Украине позволено под видом борьбы с агрессором убивать мирных жителей? На Россию за Чечню такое вешали. Чеченцы совершили около 100 терактов в российских городах и погибло более 1000 мирных жителей. Такое надо Украине?
Re: Что творится в нашей стране
В регионах открылось сразу несколько десятков детских технопарков Кванториум-https://www.google.ru/search?q=Кванториум&newwindow=1&rlz=1C1CAFB_ruGB799GB799&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwiE9LO1r5_fAhWHiIsKHdcmCvIQ_AUIECgD&biw=1470&bih=893
Re: Что творится в нашей стране
ЕСПЧ постановил выплатить €1,9 млн жителям Чечни, чьи родственники пропали в республике в 2000—2006 годах.
В августе прошлого года ЕСПЧ постановил взыскать с российских властей совокупную сумму в €533 тысячи за ненадлежащий розыск граждан, пропавших в Чечне в начале 2000-х годов.
В августе прошлого года ЕСПЧ постановил взыскать с российских властей совокупную сумму в €533 тысячи за ненадлежащий розыск граждан, пропавших в Чечне в начале 2000-х годов.
Re: Что творится в нашей стране
В РФ имеют самую высокую смертность Псковская, Новгородская, Ивановская, Тульская и Тверская области.
Re: Что творится в нашей стране
Пусть в России начисленная работнику зарплата 60000 в месяц. Пусть работа этого работника не опасная, поэтому для него нет повышенных взносов на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Тогда работодатель, начислив зарплату работнику, должен будет из собственных средств заплатить следующие социальные взносы:
в Пенсионный фонд – 22% от начисленной зарплаты
в ФСС – 2,9% от начисленной зарплаты
в ФФОМС – 5,1% от начисленной зарплаты
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 0,2% от начисленной зарплаты.
Итого 30,2% от начисленной зарплаты. В нашем случае это 60000 * 0,302 = 18120 рублей. Итого затраты организации на рабочую силу составили 60000 + 18120 = 78120 рублей.
Из зарплаты работника удерживается 13% НДФЛ = 7800 рублей. На руки работник получит 60000 - 7800 = 52200 рублей, что равно 66,82% затрат организации на рабочую силу (=52200/78120).
Теперь про Германию. Пусть в Германии работнику начислена зарплата 4000 евро в месяц. Воспользуемся налоговым калькуляторомhttps: https://www.bbx.de/brutto-netto-rechner/. Пусть работник 1970 года рождения, живет в Баварии, одинок, не имеет детей, пользуется государственным медицинским обслуживанием и является атеистом, поэтому не платит церковный налог.
Работодатель оплатит из своих средств 775 евро (372 евро пенсионное страхование, 60 евро страхование от безработицы, 292 евро медицинское страхование, 51 евро социальное страхование). Затраты организации на рабочую силу составили 4000 + 775 = 4775 евро.
Из зарплаты работника будут удержаны:
728,23 евро налогов (669,75 евро подоходный налог, 38,48 евро налог на солидарность);
821,00 евро социальных взносов (372 евро пенсионное страхование, 60 евро страхование от безработицы, 328 евро медицинское страхование, 61 евро социальное страхование).
На руки работник получит 4000 - 728,23 - 821,00 = 2440,77 евро. Это равно 51,12% затрат организации на рабочую силу (=2440,77 /4775).
Если бы работник не был атеистом и платил бы церковный налог, то он получил бы на руки 4000 - 794,21 - 821,00 = 2384,79 евро. Это равно 49,94% затрат организации на рабочую силу (=2384,79/4775).
Вывод. Работники получают на руки :
в России 66,82% затрат организации на рабочую силу;
в Германии 49,94% (верующие католики и протестанты) или 51,12% (атеисты и прихожане иных конфессий) затрат организации на рабочую силу.
в Пенсионный фонд – 22% от начисленной зарплаты
в ФСС – 2,9% от начисленной зарплаты
в ФФОМС – 5,1% от начисленной зарплаты
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 0,2% от начисленной зарплаты.
Итого 30,2% от начисленной зарплаты. В нашем случае это 60000 * 0,302 = 18120 рублей. Итого затраты организации на рабочую силу составили 60000 + 18120 = 78120 рублей.
Из зарплаты работника удерживается 13% НДФЛ = 7800 рублей. На руки работник получит 60000 - 7800 = 52200 рублей, что равно 66,82% затрат организации на рабочую силу (=52200/78120).
Теперь про Германию. Пусть в Германии работнику начислена зарплата 4000 евро в месяц. Воспользуемся налоговым калькуляторомhttps: https://www.bbx.de/brutto-netto-rechner/. Пусть работник 1970 года рождения, живет в Баварии, одинок, не имеет детей, пользуется государственным медицинским обслуживанием и является атеистом, поэтому не платит церковный налог.
Работодатель оплатит из своих средств 775 евро (372 евро пенсионное страхование, 60 евро страхование от безработицы, 292 евро медицинское страхование, 51 евро социальное страхование). Затраты организации на рабочую силу составили 4000 + 775 = 4775 евро.
Из зарплаты работника будут удержаны:
728,23 евро налогов (669,75 евро подоходный налог, 38,48 евро налог на солидарность);
821,00 евро социальных взносов (372 евро пенсионное страхование, 60 евро страхование от безработицы, 328 евро медицинское страхование, 61 евро социальное страхование).
На руки работник получит 4000 - 728,23 - 821,00 = 2440,77 евро. Это равно 51,12% затрат организации на рабочую силу (=2440,77 /4775).
Если бы работник не был атеистом и платил бы церковный налог, то он получил бы на руки 4000 - 794,21 - 821,00 = 2384,79 евро. Это равно 49,94% затрат организации на рабочую силу (=2384,79/4775).
Вывод. Работники получают на руки :
в России 66,82% затрат организации на рабочую силу;
в Германии 49,94% (верующие католики и протестанты) или 51,12% (атеисты и прихожане иных конфессий) затрат организации на рабочую силу.
- Walker
- Пользователь RZN.info
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Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Пусть в России начисленная работнику зарплата 60000 в месяц.…
Теперь про Германию. Пусть в Германии работнику начислена зарплата 4000 евро в месяц. Воспользуемся налоговым калькуляторомhttps: https://www.bbx.de/brutto-netto-rechner/. Пусть работник 1970 года рождения, живет в Баварии, одинок, не имеет детей, пользуется государственным медицинским обслуживанием и является атеистом, поэтому не платит церковный налог.
Вывод. Работники получают на руки :
в России 66,82% затрат организации на рабочую силу;
в Германии 49,94% (верующие католики и протестанты) или 51,12% (атеисты и прихожане иных конфессий) затрат организации на рабочую силу.
В своих выкладках и экспериментах с налоговым калькулятором вы не учли такие «мелочи», как:
1. Класс налогообложения «Steuerklasse» (классы налогообложения), поэтому считали почти «по максимуму», т.е. по 1-му классу: это класс «начального уровня», самые распространенные и выгодные для работника классы — третий и четвертый. В зависимости от класса находится пороговая величина неналогооблагаемого дохода (пример). Как видно, 1-й, 2-й и 4-й классы имеют необлагаемый вычет €8.820/год, 3-й — €17.640/год, для 5-го и 6-го классов налогобложению подлежит вся сумма дохода. За счет правильного подбора налоговых классов супругов возможно оптимизировать сумму налогов уплачиваемых обоими супругами (калькулятор-оптимизатор здесь, PLZ — почтовый индекс — места работы см. здесь)
2. Возможность «налогового маневра» для лиц, состоящих в браке: один из супругов, как правило с большим годовым доходом может «забрать» себе или перераспределить неналогооблагаемую часть дохода второго супруга. Например при доходе €48000/год платить налог не с €41.000, а, например, с €32.000. При этом, несмотря на то, что второй супруг (с меньшим доходом) стал платить больше, в целом домохозяйство окажется в плюсе, т.к. супруг с большим доходом стал платить ощутимо меньше.
3.Налоговые вычеты и выплаты на детей. «Kinderfreibetrag» — это уменьшение налогооблагаемой базы родителей; в 2019 г. Kinderfreibetrag составит €7620/год (на €635/мес) и каждому из родителей положена половина этой суммы. В зависимости от класса налогообложения родителей сумма Kinderfreibetrag может исчисляться как на каждого ребенка в год (классы 1 и 2), быть фиксированной и не зависеть от числа детей — классы 3 и 4, так и отсутствовать вовсе — классы 5 и 6. Так что при наличии детей в Вашем примере с €48.000 облагаемого налогом брутто-дохода можно сразу скинуть минимум €3.810 или €7.620 — если второй родитель «уступил» свою долю (см. п.2). В случае, если после вычета Kinderfreibetrag сумма налогооблагаемого дохода оказалась ниже минимальной (примерно €9.000), то подоходный налог не взимается вообще. Если налоговая скидка на детей окажется менее выгодной, чем прямая выплата «детских денег» (т.е. Kindergeld), то налоговый вычет автоматически заменяется выплатой, составляющей ок. €200/мес на каждого ребенка и наоборот, «детские деньги» автоматически заменяются налоговым вычетом, если тот оказывается выгоднее для родителя. Обычно налоговый вычет становится выгоднее получения детских денег для доходов, начиная с где-то €65.000/год (пример см. здесь в серой таблице внизу — за счет уменьшения налогооблагаемого дохода после вычета на ребенка, в первом примере налог стал исчисляться по меньшей ставке).
Т.обр, с учетом «мелочей», средний работник с брутто-доходом ок. €50.000/год (€4.160/мес) и двумя несовершеннолетними детьми после уплаты налогов и отчислений получает в среднем на руки почти 69% брутто-зарплаты, т.е. платит с нее чуть более 30% налогов и отчислений: 11% — подоходный налог и ок. 20% — социальные отчисления. И плюс к тому имеет ежемесячно €388 (c 1 июля с.г. — €408 ) выплат «прожиточного минимума» (Kindergeld) на двух несовершеннолетних детей, либо имеет налоговый вычет на неменьшую сумму.
С начисленной вышеупомянутому «среднему работнику» з/п работодатель отчисляет «в закрома фатерланд» примерно €800/мес, т.е. примерно 20%. Итого «средний работник» получает на руки €2.866/€4.997·100%=ок. 57,5% от «затрат организации» на организацию рабочего места, а вовсе не 50%.
Re: Что творится в нашей стране
Вы где нашли государственное медицинское обслуживание? Что ФРГ почти СССР?Бремя страховых взносов (порядка 15% от заработка) делится пополам между работником и работодателем, а тем, кто не работает, страховой полис полностью покрывает государство.Бесплатная медицина в Германии только называется «бесплатной», на самом деле же за лекарства и обслуживание граждане платят сами незаметно для себя — а точнее за них платит медицинская страховка Германии, которую человек ежемесячно оплачивает.Государственная страховка дает возможность получать амбулаторное лечение, стоматологические услуги, лекарства, медицинские приборы и прочее. Пользоваться государственной страховкой могут безработный супруг или супруга застрахованного, а также его дети.На медицинскую страховку выделяется 15,5 % от зарплаты каждого человека. Примерно половину этой суммы возмещает работодатель.Кроме этого, ведущие специалисты, имеющие частные клиники, не работают с дешевыми страховками.Страховка покрывает расходы на лечение в ряде случаев. Госпитализация может быть дорогой, поэтому стоит заранее осведомиться о стоимости лечения.Если нет страховки, за бесплатной медицинской помощью можно обратиться в благотворительную организацию, например в Medinetz или Malteser, представительства которых есть во многих городах Германии.Заплатить за гастроскопию 400 евро плюс 120 евро за организационные услуги или выплатить 1 000 евро за то же самое — это большая разница.
Re: Что творится в нашей стране
При проведении шпионской акции в Москве задержан гражданин США Пол Уилан. Шпион взят с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России ("Шпионаж").
В чем дело? Он переписывался с курсантами военных училищ,с офицерами российской армии.Узнавал слабину каждого.Потом нашел продавца. Из переписки ясно,что интересовало американца. Фамилии командиров,место дислокации и род части. Нашлись и другие,которые решили передать списки лиц из Совсекретного документа. Но за перепиской следило ФСБ. вычислили источник и взяли с поличным- флеш-картой. Якобы на свадьбу друга он прибыл за 10 дней до свадьбы. Он гражданин трех государств США,Канады и Ирландии. При нем были все три паспорта. Взял случайно?Теперь на защиту морпеха бывшего вступились МИД трех государств.
Но совсем недавно глава ЦРУ сообщил о параличе разведки в России. Совпадение?
В чем дело? Он переписывался с курсантами военных училищ,с офицерами российской армии.Узнавал слабину каждого.Потом нашел продавца. Из переписки ясно,что интересовало американца. Фамилии командиров,место дислокации и род части. Нашлись и другие,которые решили передать списки лиц из Совсекретного документа. Но за перепиской следило ФСБ. вычислили источник и взяли с поличным- флеш-картой. Якобы на свадьбу друга он прибыл за 10 дней до свадьбы. Он гражданин трех государств США,Канады и Ирландии. При нем были все три паспорта. Взял случайно?Теперь на защиту морпеха бывшего вступились МИД трех государств.
Но совсем недавно глава ЦРУ сообщил о параличе разведки в России. Совпадение?
Re: Что творится в нашей стране
"Таким образом, на балансе Шестуна,экс-главы Серпуховского района МСК области, сейчас находится свыше 13 миллионов 430 тысяч квадратных метров недвижимости, это почти 1,5 тысячи гектар муниципальной земли, принадлежавшей государству". Шестун владел двумя базами отдыха на 274 миллиона рублей и 22 автомобилями стоимостью почти 27 миллионов рублей.На балансе Шестуна сейчас находится свыше 13 миллионов 430 тысяч квадратных метров недвижимости.В личном пользовании Шестуна и его семьи находится домовладение и земельный участок в Сосновом бору площадью 17 гектаров.
Re: Что творится в нашей стране
16 января Владимир Путин распорядился полностью расселить разрушенный дом, а не несколько подъездов, как планировалось ранее. Всего в здании 623 квартиры, в которых зарегистрированы 1330 человек. Поэтому на новое жилье выделят около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов, а также от предпринимателей, например, ММК.
Примерно 32 000 кв.м. жилья надо прикупить.Если исходить из 1 млрд300 млн руб,то получим цену квадратного метра 40,6 тыс руб. Не пройдет. Средняя цена кв.м. в Магнитогорске около 50 тыс.руб. Кто добавит по 10 тыс руб?
Один организовал взрыв,а государство покупает жилье. Сколько квартир и домов прикупило государство? То пожар с поджогом пала,нет домов, то наводнение застроенной поймы рек,нет домов,нет урожая.Бюджет МЧС уходит на ликвидацию бедствий,вывоз с курортом зарубежных больных и мертвых.
Но государство в лице богатого СССР обязывало владельцев частных домов и дач страховать их от несчастных случаев.Россия-государство богатое,а народ бедный.
Примерно 32 000 кв.м. жилья надо прикупить.Если исходить из 1 млрд300 млн руб,то получим цену квадратного метра 40,6 тыс руб. Не пройдет. Средняя цена кв.м. в Магнитогорске около 50 тыс.руб. Кто добавит по 10 тыс руб?
Один организовал взрыв,а государство покупает жилье. Сколько квартир и домов прикупило государство? То пожар с поджогом пала,нет домов, то наводнение застроенной поймы рек,нет домов,нет урожая.Бюджет МЧС уходит на ликвидацию бедствий,вывоз с курортом зарубежных больных и мертвых.
Но государство в лице богатого СССР обязывало владельцев частных домов и дач страховать их от несчастных случаев.Россия-государство богатое,а народ бедный.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):от несчастных случаев
А это был несчастный случай?
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