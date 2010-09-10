Сообщение geag » 30 ноя 2018, 20:14

ivanes писал(а): UNCLE1911, geag

1.3 июня 2014г самолеты ВВС Украины выпустили по зданию Луганской областной администрации 6 ракет. 11 апреля и.о.Президента Турчинов подписал Указ о начале АТО.

2, Глава СНБО Турчинов в 2016г высказался с упреком к ВСУ. За два года АТО ВСУ расстреляло весь запас боеприпасов,оставленных СССР- примерно 1500 вагонов.

3. Кто то в Донбассе разрушил до 60% жилья,12 электроподстанций,отключил электроснабжение,убил до 6500 мирных жителей.

4.В статье 9 Закона об реинтеграции Донбасса четко сказана со ссылкой на статью 51 Устава ООН,что Украина ведет военно-оборонительные действия против войск Российской Федерации,оккупировавших Донбасс. Вы не зашорены? Или не читали материалы. Рязань далеко от Донбасса,а Черкассы ближе.

5. Вы не скажете,почему в Крыму не пролилось и капли крови ? Отвечу.Слаба ВСУ.Ведь в Крыму с 1997г на правах аренды находились базы ЧФ России.За 100 млн долларов в год. Численность штыков оговорено в договоре.Не более 20 тыс военнослужащих и примерно до 35 кораблей,около 60 самолетов и 75 вертолетов.geag поняли почему в Крым не пошли ВСУ.

Извиняюсь, что не ответил сразу.Окей.1. На тот момент здание ЛОГА было захвачено сепарами. Не гуманитарную же помощь им туда слать? А то, что украинские летчики давно не летали и руки у них растут из одного места - другой вопрос.2. Тут все просто. Стоят два салабона ночью на блок-посту. И тут наблюдатель им говорит "вижу в тепляк, что к вам по зеленке идут два тела". Страшно, ибо можно оказаться в плену у какого-нибудь отморозка типа Мотороллы. И салабоны начинают палить в "зеленку", выпуская весь БК.3. Тут все тоже не так просто. Обе стороны валили. И точно так же прятали арту в городах.4. Вы верите, что во время Илловайского котла на территории Украины не было "заблудившихся" российских военных? А еще черкасских пограничников обстреляли градами с территории РФ. Несколько (в т. ч. и мой друг) погибли.5. Во-первых, не равняйте моральное состояние украинских силовиков после майдана, когда бараны начали наказывать людей, выполнявших приказ (разумеется, что после этого силовики боялись проявлять любую инициативу) и более поздние времена. В Крым не идем, потому что понимаем: там ВС РФ будут воевать в открытую и у нас не будет мазы. А на Донбассе ВС РФ появляются, лишь когда сепаров прижимают по максимуму.