Сообщение Cezar » Вчера, 23:53

Средняя зарплата в России:

2000 г. 2223 руб.

2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.



Средняя пенсия в России:

2000 г. 694,3 руб.

2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.