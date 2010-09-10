Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.
Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.
Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.
Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.
Забыл, дружок, привести прожиточный минимум, цены на продукты, жкх и т. п. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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