Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Cezar » 03 мар 2019, 23:53

Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.

Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11305
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 47 минут назад

Cezar писал(а):Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.

Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.

Забыл, дружок, привести прожиточный минимум, цены на продукты, жкх и т. п. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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