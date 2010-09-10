Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.
Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.
Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.
Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.
Забыл, дружок, привести прожиточный минимум, цены на продукты, жкх и т. п. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2477
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):Cezar писал(а):Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.
Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.
Забыл, дружок, привести прожиточный минимум, цены на продукты, жкх и т. п. )
Реальные располагаемые доходы населения (это то, что остается на потратить после обязательных платежей) в период с 2000 по 2018 гг. выросли примерно в два с половиной раза (с учетом инфляции). Основной рост пришелся на период до 2008 года, когда за восемь лет располагаемые доходы выросли более чем вдвое, вырастая ежегодно на 10–12% по отношению к предыдущему году. Затем наблюдались два периода небольшого роста — 2010 год и 2012-2013 годы и далее, начиная с 2014 года, — монотонное падение (данные за 2018 г. предварительные):
Как видно из графика, для построения которого использованы официальные данные Росстата, по уровню располагаемых доходов мы сейчас находимся на уровне 2009-2010 годов, несмотря на «беспрецедентный рост зряплат» (ср. начисленная з/п в 2009-2010 гг. — ок. 21 тыс. руб [2], сравни с 40 тыс. 430 руб в 2018 г.)
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Источники данных:
1. Реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации, 2008-2018 гг. Росстат, 11 дек. 2018 г.
2. А.Е. Суринов (председатель), Э.Ф. Баранов, Н.С. Бугакова и др. Россия в цифрах. 2012: Краткий статистический сборник / Росстат.—M., 2012.—573 с.
Табл. 7.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (с.123)
3.Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Вып. №34 (февраль 2018): Динамика доходов населения Аналитический центр при Правительстве РФ
4. ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ РОССИИ. 2018 год./Росстат—M., 2019.
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