Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Cezar » 03 мар 2019, 23:53

Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.

Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11306
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 05 мар 2019, 13:16

Cezar писал(а):Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.

Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.

Забыл, дружок, привести прожиточный минимум, цены на продукты, жкх и т. п. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2477
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Walker » 05 мар 2019, 15:21

UNCLE1911 писал(а):
Cezar писал(а):Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.

Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.

Забыл, дружок, привести прожиточный минимум, цены на продукты, жкх и т. п. )

Реальные располагаемые доходы населения (это то, что остается на потратить после обязательных платежей) в период с 2000 по 2018 гг. выросли примерно в два с половиной раза (с учетом инфляции). Основной рост пришелся на период до 2008 года, когда за восемь лет располагаемые доходы выросли более чем вдвое, вырастая ежегодно на 10–12% по отношению к предыдущему году. Затем наблюдались два периода небольшого роста — 2010 год и 2012-2013 годы и далее, начиная с 2014 года, — монотонное падение (данные за 2018 г. предварительные):
Снимок.PNG

Как видно из графика, для построения которого использованы официальные данные Росстата, по уровню располагаемых доходов мы сейчас находимся на уровне 2009-2010 годов, несмотря на «беспрецедентный рост зряплат» (ср. начисленная з/п в 2009-2010 гг. — ок. 21 тыс. руб [2], сравни с 40 тыс. 430 руб в 2018 г.)
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Источники данных:
1. Реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации, 2008-2018 гг. Росстат, 11 дек. 2018 г.
2. А.Е. Суринов (председатель), Э.Ф. Баранов, Н.С. Бугакова и др. Россия в цифрах. 2012: Краткий статистический сборник / Росстат.—M., 2012.—573 с.
Табл. 7.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (с.123)
3.Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Вып. №34 (февраль 2018): Динамика доходов населения Аналитический центр при Правительстве РФ
4. ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ РОССИИ. 2018 год./Росстат—M., 2019.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7087
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 11 мар 2019, 16:57

Глава Росфинмониторинга отметил, что в 2018 году удалось закрыть 27 теневых стройплощадок и предотвратить вывод в теневой сектор 130 млрд руб.

Ранее Росфинмониторинг подсчитал, что объем теневой экономики в России в прошлом году составил более 20 трлн руб. В ведомстве утверждают, что на протяжении последних лет объем теневой экономики снижается.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7087
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 11 мар 2019, 17:08

Забыл, дружок, привести прожиточный минимум, цены на продукты, жкх и т. п. ) UNCLE1911

про обязательные платежи Walker
1.Пенсионеры не платят так названные обязательные платежи.Обязательные платежи (налоги и взносы) платит работодатель и они не учитываются в размере дохода.
2.Привыкли говорить о реальных доходах,но не учитываем доходы самозанятых.Они вне поля статистики. Молчим о "конвертируемых" зарплатах частично или полностью.
3.Забываем учесть в доходах 12 трлн руб.получаемых в теневом секторе.Забываем 20 трлн руб -размер ВВП теневого сектора.
4.Для чего нужен прожиточный минимум при определении доходов населения? Он требуется для исчисления штрафов.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7087
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 13:13

В сети магазинов "Красная икра" сотрудники управления "К" ФСБ совместно с ФНС проводят обыски и выемку документов, передает "Интерфакс".

Отмечается, что "Красная икра" — едва ли не единственная крупная сеть на московском рынке, которая не принимает пластиковые карты.

Сетью владеют на ряд юрлиц, применяющих патентную систему налогообложения.

Кто имеет право применять патентную систему налогообложения:
Индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников которых, не превышает за налоговый период, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, 15 человек ( ст. 346.43.НК РФ)

Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате (п. 10, п.11 ст.346.43 НК РФ):
-Налог на доходы физических лиц
-Налог на имущество физических лиц
-НДС

За исключением НДС, подлежащего уплате:
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется патентная система налогообложения
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией
при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ
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