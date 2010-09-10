Сообщение ivanes » Сегодня, 13:13

В сети магазинов "Красная икра" сотрудники управления "К" ФСБ совместно с ФНС проводят обыски и выемку документов, передает "Интерфакс".



Отмечается, что "Красная икра" — едва ли не единственная крупная сеть на московском рынке, которая не принимает пластиковые карты.



Сетью владеют на ряд юрлиц, применяющих патентную систему налогообложения.



Кто имеет право применять патентную систему налогообложения:

Индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников которых, не превышает за налоговый период, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, 15 человек ( ст. 346.43.НК РФ)



Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате (п. 10, п.11 ст.346.43 НК РФ):

-Налог на доходы физических лиц

-Налог на имущество физических лиц

-НДС



За исключением НДС, подлежащего уплате:

при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется патентная система налогообложения

при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией

при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ