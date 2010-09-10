Сообщение ivanes » 30 май 2019, 19:22

Мой ответ Медведеву уже дан.Теперь пора задуматься над этой проблемой законопослушным гражданам.Автогазсервиз изучил досконально.Знал от директора от заместителя по сбыту. Без взятки не отпустит Газ. Как это делается.Садишся в Волгу .доезжаешь до ресторана в Солотче или кафе.Взятку оставляешь в машине.Как будто клиент забыл.По пиву.Он в Поляны,а я на автобусе домой.Через день,если прошло хорошо,забираешь машину. Не забывай дать слесарю за шприцевание крестовин кардана и заливку масла КПП.Привозили с завода без проверке и прогона 3 км.Одна нормальная везет на себя полуфабрикат. Как работает трасса для биатлона? Какие соревнования или тренировки были?Или вот это .Просто любитель ездить в Геную за муниципальный счет забздел нового губера, вот и все. Это кому адресовано?