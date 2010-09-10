Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):Cezar писал(а):Средняя зарплата в России:
2000 г. 2223 руб.
2018 г. 43400 руб. В 19,5 раз больше.
Средняя пенсия в России:
2000 г. 694,3 руб.
2018 г. 13360 руб. В 19,2 раза больше.
Забыл, дружок, привести прожиточный минимум, цены на продукты, жкх и т. п. )
Реальные располагаемые доходы населения (это то, что остается на потратить после обязательных платежей) в период с 2000 по 2018 гг. выросли примерно в два с половиной раза (с учетом инфляции). Основной рост пришелся на период до 2008 года, когда за восемь лет располагаемые доходы выросли более чем вдвое, вырастая ежегодно на 10–12% по отношению к предыдущему году. Затем наблюдались два периода небольшого роста — 2010 год и 2012-2013 годы и далее, начиная с 2014 года, — монотонное падение (данные за 2018 г. предварительные):
Как видно из графика, для построения которого использованы официальные данные Росстата, по уровню располагаемых доходов мы сейчас находимся на уровне 2009-2010 годов, несмотря на «беспрецедентный рост зряплат» (ср. начисленная з/п в 2009-2010 гг. — ок. 21 тыс. руб [2], сравни с 40 тыс. 430 руб в 2018 г.)
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Источники данных:
1. Реальные располагаемые денежные доходы по Российской Федерации, 2008-2018 гг. Росстат, 11 дек. 2018 г.
2. А.Е. Суринов (председатель), Э.Ф. Баранов, Н.С. Бугакова и др. Россия в цифрах. 2012: Краткий статистический сборник / Росстат.—M., 2012.—573 с.
Табл. 7.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (с.123)
3.Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Вып. №34 (февраль 2018): Динамика доходов населения Аналитический центр при Правительстве РФ
4. ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ РОССИИ. 2018 год./Росстат—M., 2019.
Re: Что творится в нашей стране
Глава Росфинмониторинга отметил, что в 2018 году удалось закрыть 27 теневых стройплощадок и предотвратить вывод в теневой сектор 130 млрд руб.
Ранее Росфинмониторинг подсчитал, что объем теневой экономики в России в прошлом году составил более 20 трлн руб. В ведомстве утверждают, что на протяжении последних лет объем теневой экономики снижается.
Ранее Росфинмониторинг подсчитал, что объем теневой экономики в России в прошлом году составил более 20 трлн руб. В ведомстве утверждают, что на протяжении последних лет объем теневой экономики снижается.
Re: Что творится в нашей стране
Забыл, дружок, привести прожиточный минимум, цены на продукты, жкх и т. п. ) UNCLE1911
про обязательные платежи Walker
1.Пенсионеры не платят так названные обязательные платежи.Обязательные платежи (налоги и взносы) платит работодатель и они не учитываются в размере дохода.
2.Привыкли говорить о реальных доходах,но не учитываем доходы самозанятых.Они вне поля статистики. Молчим о "конвертируемых" зарплатах частично или полностью.
3.Забываем учесть в доходах 12 трлн руб.получаемых в теневом секторе.Забываем 20 трлн руб -размер ВВП теневого сектора.
4.Для чего нужен прожиточный минимум при определении доходов населения? Он требуется для исчисления штрафов.
про обязательные платежи Walker
1.Пенсионеры не платят так названные обязательные платежи.Обязательные платежи (налоги и взносы) платит работодатель и они не учитываются в размере дохода.
2.Привыкли говорить о реальных доходах,но не учитываем доходы самозанятых.Они вне поля статистики. Молчим о "конвертируемых" зарплатах частично или полностью.
3.Забываем учесть в доходах 12 трлн руб.получаемых в теневом секторе.Забываем 20 трлн руб -размер ВВП теневого сектора.
4.Для чего нужен прожиточный минимум при определении доходов населения? Он требуется для исчисления штрафов.
Re: Что творится в нашей стране
В сети магазинов "Красная икра" сотрудники управления "К" ФСБ совместно с ФНС проводят обыски и выемку документов, передает "Интерфакс".
Отмечается, что "Красная икра" — едва ли не единственная крупная сеть на московском рынке, которая не принимает пластиковые карты.
Сетью владеют на ряд юрлиц, применяющих патентную систему налогообложения.
Кто имеет право применять патентную систему налогообложения:
Индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников которых, не превышает за налоговый период, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, 15 человек ( ст. 346.43.НК РФ)
Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате (п. 10, п.11 ст.346.43 НК РФ):
-Налог на доходы физических лиц
-Налог на имущество физических лиц
-НДС
За исключением НДС, подлежащего уплате:
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется патентная система налогообложения
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией
при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ
Отмечается, что "Красная икра" — едва ли не единственная крупная сеть на московском рынке, которая не принимает пластиковые карты.
Сетью владеют на ряд юрлиц, применяющих патентную систему налогообложения.
Кто имеет право применять патентную систему налогообложения:
Индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников которых, не превышает за налоговый период, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, 15 человек ( ст. 346.43.НК РФ)
Применение патентной системы налогообложения предусматривает освобождение от обязанности по уплате (п. 10, п.11 ст.346.43 НК РФ):
-Налог на доходы физических лиц
-Налог на имущество физических лиц
-НДС
За исключением НДС, подлежащего уплате:
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых не применяется патентная система налогообложения
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией
при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьей 174.1 НК РФ
Re: Что творится в нашей стране
Семеро вооруженных неизвестных в масках ограбили обменный пункт на Бали. Преступники похитили около 63 тысяч долларов.
Четверым из них удалось скрыться, двое были застрелены полицией, один подозреваемый задержан.Уточняется, что возраст нападавших от 32 до 60 лет, среди них была одна женщина. Они будто бы граждане России.На Бали уже находится заведующий консульским отделом посольства. Он сообщил, что паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые – россияне", - заявил пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Четверым из них удалось скрыться, двое были застрелены полицией, один подозреваемый задержан.Уточняется, что возраст нападавших от 32 до 60 лет, среди них была одна женщина. Они будто бы граждане России.На Бали уже находится заведующий консульским отделом посольства. Он сообщил, что паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые – россияне", - заявил пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Re: Что творится в нашей стране
"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа Президента.
Re: Что творится в нашей стране
Средняя социальная пенсия после индексации 1 апреля будет 9266 руб.Ее получат 3,2 млн пенсионеров.
Re: Что творится в нашей стране
https://www.cia.gov/library/publication ... nk.html#RS
Чего это они? Разорванная в клочья экономика умирающего Мордора и вдруг на шестом месте?!
Чего это они? Разорванная в клочья экономика умирающего Мордора и вдруг на шестом месте?!
Re: Что творится в нашей стране
Українці мають погану податкову культуру - не соромляться не платити.(перевод- Украинцы имеют плохую налоговую культуру - не стесняются не платить.) ТОЛЬКО ТРУСЫ ОТДАЮТ ДОЛГИ И ПЛАТЯТ НАЛОГИ.живут там хорошо,где не платят налоги и не отдают долги.Как на Украине.
Re: Что творится в нашей стране
Национальная мясная ассоциация, в которую входят «Мираторг», «Черкизово», «Велком» и другие компании, предложила усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, а также повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Производители пояснили, что опасаются возбудителей опасных болезней животных.Вот это просили.
Но СМИ решили,что запрещен импорт хамона и пармезана.
Возможные ограничения прокомментировали даже продавцы сыров и мясных изделий в Мадриде. Один из них сказал, что это «отразится на его бизнесе», передает РИА Новости. «Санитарные нормы — это ерунда. Иберийский хамон — лучший продукт в мире», — заявил другой.
Но СМИ решили,что запрещен импорт хамона и пармезана.
Возможные ограничения прокомментировали даже продавцы сыров и мясных изделий в Мадриде. Один из них сказал, что это «отразится на его бизнесе», передает РИА Новости. «Санитарные нормы — это ерунда. Иберийский хамон — лучший продукт в мире», — заявил другой.
Re: Что творится в нашей стране
Есть разделы:
Вызовы,угрозы и риски в области энергобезопасности.
Цель,принципы и основные направления и задачи обеспечения энергобезопасности.
Организационные основы обеспечения энергобезопасности.
Полный текст http://publication.pravo.gov.ru/Documen ... angeSize=1
Re: Что творится в нашей стране
Недоборы бюджетов всех уровней пр оценке объема „зарплат в конвертах“ в 5 трлн рублей составляют около 1,5 трлн рублей. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что 14,4 млн россиян находятся для государства в тени — эти люди не платят налоги, хотя страна исправно оплачивает их социальное обеспечение. В Минтруде с этой оценкой согласны — до 15 млн человек могут быть отнесены к теневому сектору экономики. Почему нет роста ВВП? Государство либеральничает. В США за подобное сажают в тюрьму .Но там демократия.
Re: Что творится в нашей стране
Официальное законодательство США предусматривает либо штраф до полумиллиона долларов, либо тюремное заключение на срок до пяти лет.Не предоставление декларации так же относится к тяжким преступлениям, ибо является умышленным деянием. Статья 7201.
Статьи 7231,7232,7275 карают за налоговые проступки.Получается, если гражданин забыл подать налоговую декларацию, его запросто могут отправить за решётку на 1 год, а если авиакомпания нарушила "правила налогообложения в сфере обращения авиабилетов", за это выпишут штраф, максимальный размер которого составит 5000$.
Статьи 7231,7232,7275 карают за налоговые проступки.Получается, если гражданин забыл подать налоговую декларацию, его запросто могут отправить за решётку на 1 год, а если авиакомпания нарушила "правила налогообложения в сфере обращения авиабилетов", за это выпишут штраф, максимальный размер которого составит 5000$.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Недоборы бюджетов всех уровней пр оценке объема „зарплат в конвертах“ в 5 трлн рублей составляют около 1,5 трлн рублей. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что 14,4 млн россиян находятся для государства в тени — эти люди не платят налоги, хотя страна исправно оплачивает их социальное обеспечение. В Минтруде с этой оценкой согласны — до 15 млн человек могут быть отнесены к теневому сектору экономики. Почему нет роста ВВП? Государство либеральничает. В США за подобное сажают в тюрьму .Но там демократия.
Государство не либеральничает, Это питерская воровская шайка бздит тронуть муравейник самозанятых. Люди не платящие налогов - это мелкие ремесленники, обслуживатели и т. п. Они сейчас за воровского пахана или нейтральны. Но если их тронуть - мало не покажется.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
По словам Павла Дурова, разработка Telegram в 2012 году началась именно из-за того, что WhatsApp не отвечал требованиям безопасности. «За шесть лет мы не раскрыли ни байта информации третьим лицам, в то время как Facebook и WhatsApp делились информацией почти со всеми, кто утверждал, что работает на правительство»,— добавил он.
Re: Что творится в нашей стране
Почти 35% строительства в тени за счет гастербайтеров,примерно треть розничной торговли там же.сфера обслуживания (бытовая,автомобильная) др 45% в тени.Там питерские паханы? Автомойка в Рязани чья? Раньше ОПГ рулила.Кто теперь.Часть денег в кассу,часть за шампунь мойщику,за пылесос уборщице.Не знали,что твориться в Рязани?Теперь о торговле.Заходите в сеть любую и попробуйте поговорить с кассиров из Средней Азии. Вы поймете,что зарплату кассиру платит не магазин,а менеджер посреднической компании. Не знали? Или там питерские паханы? Далее заходите в больницу и посмотрите,кто уборщица или санитарка.Если из средней Азии,то платежи такие же через менеджера .Сидите в Полянах и не хрена не знаете что и как делаются деньги в бизнесе.Таким был Автогазсервиз в Полянах в 90-е годы.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Почти 35% строительства в тени за счет гастербайтеров,примерно треть розничной торговли там же.сфера обслуживания (бытовая,автомобильная) др 45% в тени.Там питерские паханы? Автомойка в Рязани чья? Раньше ОПГ рулила.Кто теперь.Часть денег в кассу,часть за шампунь мойщику,за пылесос уборщице.Не знали,что твориться в Рязани?Теперь о торговле.Заходите в сеть любую и попробуйте поговорить с кассиров из Средней Азии. Вы поймете,что зарплату кассиру платит не магазин,а менеджер посреднической компании. Не знали? Или там питерские паханы? Далее заходите в больницу и посмотрите,кто уборщица или санитарка.Если из средней Азии,то платежи такие же через менеджера .Сидите в Полянах и не хрена не знаете что и как делаются деньги в бизнесе.Таким был Автогазсервиз в Полянах в 90-е годы.
Ты, старый пенек, еще побздевываешь в Нерезиновой?))) И чего тебя Ведмедик не назаначит своим советником по Полянам? Такой опыт несения х-ни не пропьешь.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Мой ответ Медведеву уже дан.Теперь пора задуматься над этой проблемой законопослушным гражданам.Автогазсервиз изучил досконально.Знал от директора от заместителя по сбыту. Без взятки не отпустит Газ. Как это делается.Садишся в Волгу .доезжаешь до ресторана в Солотче или кафе.Взятку оставляешь в машине.Как будто клиент забыл.По пиву.Он в Поляны,а я на автобусе домой.Через день,если прошло хорошо,забираешь машину. Не забывай дать слесарю за шприцевание крестовин кардана и заливку масла КПП.Привозили с завода без проверке и прогона 3 км.Одна нормальная везет на себя полуфабрикат. Как работает трасса для биатлона? Какие соревнования или тренировки были?Или вот это.Просто любитель ездить в Геную за муниципальный счет забздел нового губера, вот и все. Это кому адресовано?
Re: Что творится в нашей стране
ВЦИОМ провел опрос: " Назовите политика ,общественного деятеля,которому Вы более всего доверяете,которому более всего не доверяете"
Никаких фамилий не предлагается.
Доверяют более всего: Путину -39%;Собянину-19%;Жириновскому -17%;Лаврову-12%; Медведеву -11%; Нвальному-5%
Не доверяют более всего: Медведеву-24% ;Жириновскому - 18%; Путину -13%; Зюганову -10%; Навальному -10%.
Одновременно одобряют действия президента Путина до 66 %.
Потом оправдывались,что без указания фамилий респондентам не так просто назвать фамилии,которым доверяют и которым не доверяют.Нельзя эти данные называть как рейтинг и антирейтинг политиков.
Опрос "Левада-центра" подтвердил данные ВЦИОМ, согласно которым деятельность Путина одобряет 65,8% россиян.
Никаких фамилий не предлагается.
Доверяют более всего: Путину -39%;Собянину-19%;Жириновскому -17%;Лаврову-12%; Медведеву -11%; Нвальному-5%
Не доверяют более всего: Медведеву-24% ;Жириновскому - 18%; Путину -13%; Зюганову -10%; Навальному -10%.
Одновременно одобряют действия президента Путина до 66 %.
Потом оправдывались,что без указания фамилий респондентам не так просто назвать фамилии,которым доверяют и которым не доверяют.Нельзя эти данные называть как рейтинг и антирейтинг политиков.
Опрос "Левада-центра" подтвердил данные ВЦИОМ, согласно которым деятельность Путина одобряет 65,8% россиян.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Мой ответ Медведеву уже дан.Теперь пора задуматься над этой проблемой законопослушным гражданам.Автогазсервиз изучил досконально.Знал от директора от заместителя по сбыту. Без взятки не отпустит Газ. Как это делается.Садишся в Волгу .доезжаешь до ресторана в Солотче или кафе.Взятку оставляешь в машине.Как будто клиент забыл.По пиву.Он в Поляны,а я на автобусе домой.Через день,если прошло хорошо,забираешь машину. Не забывай дать слесарю за шприцевание крестовин кардана и заливку масла КПП.Привозили с завода без проверке и прогона 3 км.Одна нормальная везет на себя полуфабрикат. Как работает трасса для биатлона? Какие соревнования или тренировки были?Или вот это.Просто любитель ездить в Геную за муниципальный счет забздел нового губера, вот и все. Это кому адресовано?
Найми переводчика - интерпретатора, пенек- взяточник.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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