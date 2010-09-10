Что творится в нашей стране
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Re: Что творится в нашей стране
Переведу.Рязанский чиновник съездил в Геную за муниципальный счет.Это вы сказали.Переведи.Каким образом поездка чиновника и снос детского сада связаны?
Re: Что творится в нашей стране
Врачи-бюджетники не разобрались в новой системе оплаты труда.
Опрос среди работников государственных стоматологических клиник проводили Центральный научно-исследовательский институт стоматологии, Институт повышения квалификации ФМБА и Рязанская стоматологическая поликлиника №1.
Из 6 138 полученных от респондентов ответов верными оказались только 2 253, или 36,7%. То есть основная часть врачей и управленцев в стоматологии не разбираются в принципах НСОТ, резюмируют авторы исследования.Реформирование системы оплаты труда для всех бюджетных организаций предполагало переход от оплаты труда по единой тарифной сетке к зарплате, состоящей из фиксированного оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат.
Из чего состоит зарплата врача?Основа зарплаты врача – это ее базовая часть, состоящая из оклада и доплаты за уровень.Конкретные размеры окладов врачей устанавливаются руководителем медицинской организации, здесь учитываются установленные законодательно минимальные рекомендуемые размеры окладов, ранжированные по профессиональным квалификационным группам.К окладу могут устанавливаться повышающие коэффициенты: по занимаемой должности, по учреждению (структурному подразделению учреждения), персональный повышающий коэффициент, коэффициент за квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания.Стимулирующие выплаты – это мотивационная часть заработной платы врача, они могут устанавливаться за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы.К выплатам компенсационного характера относятся надбавка за вредность, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, доплата за совмещение профессий (должностей), доплата за расширение зон обслуживания, доплата за увеличение объема работы, доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, доплата за выполнение работ различной квалификации, доплата за работу в ночное время, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Но позже руководители субъектов РФ снизили размер стимулирующих выплат в составе зарплаты медработника. В результате доля окладной части стала доходить до 55–60%, а стимулирующие выплаты снизились до 30%.
Подробнее: https://vademec.ru/article/vrachi_ne_zn ... _zarplatu/
Опрос среди работников государственных стоматологических клиник проводили Центральный научно-исследовательский институт стоматологии, Институт повышения квалификации ФМБА и Рязанская стоматологическая поликлиника №1.
Из 6 138 полученных от респондентов ответов верными оказались только 2 253, или 36,7%. То есть основная часть врачей и управленцев в стоматологии не разбираются в принципах НСОТ, резюмируют авторы исследования.Реформирование системы оплаты труда для всех бюджетных организаций предполагало переход от оплаты труда по единой тарифной сетке к зарплате, состоящей из фиксированного оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат.
Из чего состоит зарплата врача?Основа зарплаты врача – это ее базовая часть, состоящая из оклада и доплаты за уровень.Конкретные размеры окладов врачей устанавливаются руководителем медицинской организации, здесь учитываются установленные законодательно минимальные рекомендуемые размеры окладов, ранжированные по профессиональным квалификационным группам.К окладу могут устанавливаться повышающие коэффициенты: по занимаемой должности, по учреждению (структурному подразделению учреждения), персональный повышающий коэффициент, коэффициент за квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания.Стимулирующие выплаты – это мотивационная часть заработной платы врача, они могут устанавливаться за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы.К выплатам компенсационного характера относятся надбавка за вредность, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, доплата за совмещение профессий (должностей), доплата за расширение зон обслуживания, доплата за увеличение объема работы, доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, доплата за выполнение работ различной квалификации, доплата за работу в ночное время, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Но позже руководители субъектов РФ снизили размер стимулирующих выплат в составе зарплаты медработника. В результате доля окладной части стала доходить до 55–60%, а стимулирующие выплаты снизились до 30%.
Подробнее: https://vademec.ru/article/vrachi_ne_zn ... _zarplatu/
Re: Что творится в нашей стране
Что касается денежного оклада, слуги народа из Госдумы получают 81 000 рублей. Финансовое вознаграждение чиновников доходит до 318 000 рублей. Таким образом, пополнение банковской карточки слуг народа способно достигать 420 000 рублей ежемесячно.
Зарплата депутатов Законодательного собрания и высших должностных лиц Красноярского края будет удвоена. С принятием новых норм их доход на службе вырастет до 200 тысяч рублей.
Средняя зарплата в Красноярском крае – 45 тыс. 094 руб.
Вот так 60% регионов не исполнять указ по зарплате учителей и врачей.
Зарплата депутатов Законодательного собрания и высших должностных лиц Красноярского края будет удвоена. С принятием новых норм их доход на службе вырастет до 200 тысяч рублей.
Средняя зарплата в Красноярском крае – 45 тыс. 094 руб.
Вот так 60% регионов не исполнять указ по зарплате учителей и врачей.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Переведу.Рязанский чиновник съездил в Геную за муниципальный счет.Это вы сказали.Переведи.Каким образом поездка чиновника и снос детского сада связаны?
Маразматик, какая Генуя, какой садик? Ты про что, это в каком году было?
Лекарства пей, соблюдай режим дня, ложись спать вовремя.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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