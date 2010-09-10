Сообщение ivanes » 03 июн 2019, 16:39

Что касается денежного оклада, слуги народа из Госдумы получают 81 000 рублей. Финансовое вознаграждение чиновников доходит до 318 000 рублей. Таким образом, пополнение банковской карточки слуг народа способно достигать 420 000 рублей ежемесячно.

Зарплата депутатов Законодательного собрания и высших должностных лиц Красноярского края будет удвоена. С принятием новых норм их доход на службе вырастет до 200 тысяч рублей.

Средняя зарплата в Красноярском крае – 45 тыс. 094 руб.

Вот так 60% регионов не исполнять указ по зарплате учителей и врачей.