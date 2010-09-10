Сообщение ivanes » Сегодня, 10:15

Какая разница. Когда это было.Главное съездил в Геную. Для чего сносят деревья в Рязани? как поживает комлекс Мещера в Солотче? Снесли или стоит?



Комплекс "Мещера"



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Сообщение UNCLE1911 » 14 июн 2017, 07:07

Обещал Любимов начать снос, никто его за язык не тянул.

Почти два года прошло.Обещание губернатор исполнил? Или признали мансарду общим имуществом?Апартаменты остались ?Боритесь и дальше.