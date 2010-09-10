Сообщение ivanes » Сегодня, 13:14

Майский опрос «Левада-центра». При этом доля респондентов, готовых протестовать против падения уровня жизни (27%), впервые превысила долю тех, кто говорит о вероятности самих протестов (26% против 41% в июле 2018 г.). Минимума с весны 2018 г. достигла и доля тех, кто считает возможными протесты с политическими требованиями (24%), хотя к ним готовы присоединиться 22% (в июле 2018 г., после объявления о пенсионной реформе, таковых было 23%, в марте 2018 г. лишь 6%).

Меньше работать,но больше получать.Кому не хочется? Уровень жизни должен зависеть от уровня производительности труда. Часовая выработка одного работающего соответствует зарплате за 1 час работы.В промышленности выработка на одного работающего = 650 тыс руб/год или 312,5 руб/час. Средняя з/плата 70 тыс руб\мес. или 437,7 руб/час.