Сообщение ivanes » Сегодня, 16:54

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Требование ФСБ к "Яндексу" предоставить ключи шифрования является продолжением политики давления на российские IT-компании, которая ведет к оттоку пользователей на зарубежные сервисы.

Но зарубежные сервисы давно сотрудничают со спецслужбами США и передают интересующуюся их информацию о пользователей,особенно российских пользователей.Не пугает их такое положение.Гуглят,жмалят,фаесбучат,твиттуют. Даже компания П.Дурова не позволяет войти в Телеграм без почты gmail.com.





Принятый в США в 1986 году Electronic Communications Privacy Act позволяет госорганам ознакомиться с перепиской граждан по электронной почте, не обращаясь в суд. Почтовый сервис Google, является крупнейшим в мире: им пользуются почти 288 млн абонентов. Сама Google считает, что у Gmail еще больше пользователей ― свыше 420 млн, включая абонентов мобильного доступа.

Всего в США провайдеры электронной почты только за второе полугодие 2012 года получили от госорганов почти 8,5 тыс. запросов на предоставление частной переписки, и 5,5 тыс. из них были выполнены без судебных ордеров.