Что творится в нашей стране
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Re: Что творится в нашей стране
Переведу.Рязанский чиновник съездил в Геную за муниципальный счет.Это вы сказали.Переведи.Каким образом поездка чиновника и снос детского сада связаны?
Re: Что творится в нашей стране
Врачи-бюджетники не разобрались в новой системе оплаты труда.
Опрос среди работников государственных стоматологических клиник проводили Центральный научно-исследовательский институт стоматологии, Институт повышения квалификации ФМБА и Рязанская стоматологическая поликлиника №1.
Из 6 138 полученных от респондентов ответов верными оказались только 2 253, или 36,7%. То есть основная часть врачей и управленцев в стоматологии не разбираются в принципах НСОТ, резюмируют авторы исследования.Реформирование системы оплаты труда для всех бюджетных организаций предполагало переход от оплаты труда по единой тарифной сетке к зарплате, состоящей из фиксированного оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат.
Из чего состоит зарплата врача?Основа зарплаты врача – это ее базовая часть, состоящая из оклада и доплаты за уровень.Конкретные размеры окладов врачей устанавливаются руководителем медицинской организации, здесь учитываются установленные законодательно минимальные рекомендуемые размеры окладов, ранжированные по профессиональным квалификационным группам.К окладу могут устанавливаться повышающие коэффициенты: по занимаемой должности, по учреждению (структурному подразделению учреждения), персональный повышающий коэффициент, коэффициент за квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания.Стимулирующие выплаты – это мотивационная часть заработной платы врача, они могут устанавливаться за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы.К выплатам компенсационного характера относятся надбавка за вредность, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, доплата за совмещение профессий (должностей), доплата за расширение зон обслуживания, доплата за увеличение объема работы, доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, доплата за выполнение работ различной квалификации, доплата за работу в ночное время, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Но позже руководители субъектов РФ снизили размер стимулирующих выплат в составе зарплаты медработника. В результате доля окладной части стала доходить до 55–60%, а стимулирующие выплаты снизились до 30%.
Подробнее: https://vademec.ru/article/vrachi_ne_zn ... _zarplatu/
Опрос среди работников государственных стоматологических клиник проводили Центральный научно-исследовательский институт стоматологии, Институт повышения квалификации ФМБА и Рязанская стоматологическая поликлиника №1.
Из 6 138 полученных от респондентов ответов верными оказались только 2 253, или 36,7%. То есть основная часть врачей и управленцев в стоматологии не разбираются в принципах НСОТ, резюмируют авторы исследования.Реформирование системы оплаты труда для всех бюджетных организаций предполагало переход от оплаты труда по единой тарифной сетке к зарплате, состоящей из фиксированного оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат.
Из чего состоит зарплата врача?Основа зарплаты врача – это ее базовая часть, состоящая из оклада и доплаты за уровень.Конкретные размеры окладов врачей устанавливаются руководителем медицинской организации, здесь учитываются установленные законодательно минимальные рекомендуемые размеры окладов, ранжированные по профессиональным квалификационным группам.К окладу могут устанавливаться повышающие коэффициенты: по занимаемой должности, по учреждению (структурному подразделению учреждения), персональный повышающий коэффициент, коэффициент за квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания.Стимулирующие выплаты – это мотивационная часть заработной платы врача, они могут устанавливаться за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы.К выплатам компенсационного характера относятся надбавка за вредность, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, доплата за совмещение профессий (должностей), доплата за расширение зон обслуживания, доплата за увеличение объема работы, доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, доплата за выполнение работ различной квалификации, доплата за работу в ночное время, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Но позже руководители субъектов РФ снизили размер стимулирующих выплат в составе зарплаты медработника. В результате доля окладной части стала доходить до 55–60%, а стимулирующие выплаты снизились до 30%.
Подробнее: https://vademec.ru/article/vrachi_ne_zn ... _zarplatu/
Re: Что творится в нашей стране
Что касается денежного оклада, слуги народа из Госдумы получают 81 000 рублей. Финансовое вознаграждение чиновников доходит до 318 000 рублей. Таким образом, пополнение банковской карточки слуг народа способно достигать 420 000 рублей ежемесячно.
Зарплата депутатов Законодательного собрания и высших должностных лиц Красноярского края будет удвоена. С принятием новых норм их доход на службе вырастет до 200 тысяч рублей.
Средняя зарплата в Красноярском крае – 45 тыс. 094 руб.
Вот так 60% регионов не исполнять указ по зарплате учителей и врачей.
Зарплата депутатов Законодательного собрания и высших должностных лиц Красноярского края будет удвоена. С принятием новых норм их доход на службе вырастет до 200 тысяч рублей.
Средняя зарплата в Красноярском крае – 45 тыс. 094 руб.
Вот так 60% регионов не исполнять указ по зарплате учителей и врачей.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Переведу.Рязанский чиновник съездил в Геную за муниципальный счет.Это вы сказали.Переведи.Каким образом поездка чиновника и снос детского сада связаны?
Маразматик, какая Генуя, какой садик? Ты про что, это в каком году было?
Лекарства пей, соблюдай режим дня, ложись спать вовремя.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Какая разница. Когда это было.Главное съездил в Геную. Для чего сносят деревья в Рязани? как поживает комлекс Мещера в Солотче? Снесли или стоит?
Комплекс "Мещера"
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Цитата
Сообщение UNCLE1911 » 14 июн 2017, 07:07
Обещал Любимов начать снос, никто его за язык не тянул.
Почти два года прошло.Обещание губернатор исполнил? Или признали мансарду общим имуществом?Апартаменты остались ?Боритесь и дальше.
Комплекс "Мещера"
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Цитата
Сообщение UNCLE1911 » 14 июн 2017, 07:07
Обещал Любимов начать снос, никто его за язык не тянул.
Почти два года прошло.Обещание губернатор исполнил? Или признали мансарду общим имуществом?Апартаменты остались ?Боритесь и дальше.
Re: Что творится в нашей стране
Долги россиян по кредитам в 2019г. достигли исторического рекорда. За январь задолженность населения перед банками выросла до 15,092 трлн. рублей
Written by: global-finances.ru
Вот и не на что купить обувь.Живут в долгах.
Written by: global-finances.ru
Вот и не на что купить обувь.Живут в долгах.
Re: Что творится в нашей стране
Майский опрос «Левада-центра». При этом доля респондентов, готовых протестовать против падения уровня жизни (27%), впервые превысила долю тех, кто говорит о вероятности самих протестов (26% против 41% в июле 2018 г.). Минимума с весны 2018 г. достигла и доля тех, кто считает возможными протесты с политическими требованиями (24%), хотя к ним готовы присоединиться 22% (в июле 2018 г., после объявления о пенсионной реформе, таковых было 23%, в марте 2018 г. лишь 6%).
Меньше работать,но больше получать.Кому не хочется? Уровень жизни должен зависеть от уровня производительности труда. Часовая выработка одного работающего соответствует зарплате за 1 час работы.В промышленности выработка на одного работающего = 650 тыс руб/год или 312,5 руб/час. Средняя з/плата 70 тыс руб\мес. или 437,7 руб/час.
Меньше работать,но больше получать.Кому не хочется? Уровень жизни должен зависеть от уровня производительности труда. Часовая выработка одного работающего соответствует зарплате за 1 час работы.В промышленности выработка на одного работающего = 650 тыс руб/год или 312,5 руб/час. Средняя з/плата 70 тыс руб\мес. или 437,7 руб/час.
Re: Что творится в нашей стране
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Требование ФСБ к "Яндексу" предоставить ключи шифрования является продолжением политики давления на российские IT-компании, которая ведет к оттоку пользователей на зарубежные сервисы.
Но зарубежные сервисы давно сотрудничают со спецслужбами США и передают интересующуюся их информацию о пользователей,особенно российских пользователей.Не пугает их такое положение.Гуглят,жмалят,фаесбучат,твиттуют. Даже компания П.Дурова не позволяет войти в Телеграм без почты gmail.com.
Принятый в США в 1986 году Electronic Communications Privacy Act позволяет госорганам ознакомиться с перепиской граждан по электронной почте, не обращаясь в суд. Почтовый сервис Google, является крупнейшим в мире: им пользуются почти 288 млн абонентов. Сама Google считает, что у Gmail еще больше пользователей ― свыше 420 млн, включая абонентов мобильного доступа.
Всего в США провайдеры электронной почты только за второе полугодие 2012 года получили от госорганов почти 8,5 тыс. запросов на предоставление частной переписки, и 5,5 тыс. из них были выполнены без судебных ордеров.
Но зарубежные сервисы давно сотрудничают со спецслужбами США и передают интересующуюся их информацию о пользователей,особенно российских пользователей.Не пугает их такое положение.Гуглят,жмалят,фаесбучат,твиттуют. Даже компания П.Дурова не позволяет войти в Телеграм без почты gmail.com.
Принятый в США в 1986 году Electronic Communications Privacy Act позволяет госорганам ознакомиться с перепиской граждан по электронной почте, не обращаясь в суд. Почтовый сервис Google, является крупнейшим в мире: им пользуются почти 288 млн абонентов. Сама Google считает, что у Gmail еще больше пользователей ― свыше 420 млн, включая абонентов мобильного доступа.
Всего в США провайдеры электронной почты только за второе полугодие 2012 года получили от госорганов почти 8,5 тыс. запросов на предоставление частной переписки, и 5,5 тыс. из них были выполнены без судебных ордеров.
Re: Что творится в нашей стране
"Показатель распространенности злокачественных новообразований в массиве населения России в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2008 года (1836,6) на 39,5%. Максимальные значения данного показателя отмечены в Курской области (3331,1), Республике Мордовия (3295,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4), Псковской (3110,5), Рязанской (3100,4) областях".
Наименьший показатель числа больных раком зафиксирован в республиках Дагестан (887 случаев на 100 тыс. населения), Тыва (993,1), Чечня (1044), Ингушетия (1179,3) и Саха (1244,8). Кроме того, вырос индекс накопления контингента больных со злокачественными новообразованиями по сравнению с 2008 годом - с 5,7 до 6,9. Наиболее высокие показатели отмечены в Республике Северная Осетия (8,4), Московской (8), Ленинградской (7,9) и Ростовской (7,9) областях, самые низкие: в Республике Тыва (4,1), Чукотском автономном округе (4,7) и Магаданской области (5).
Наименьший показатель числа больных раком зафиксирован в республиках Дагестан (887 случаев на 100 тыс. населения), Тыва (993,1), Чечня (1044), Ингушетия (1179,3) и Саха (1244,8). Кроме того, вырос индекс накопления контингента больных со злокачественными новообразованиями по сравнению с 2008 годом - с 5,7 до 6,9. Наиболее высокие показатели отмечены в Республике Северная Осетия (8,4), Московской (8), Ленинградской (7,9) и Ростовской (7,9) областях, самые низкие: в Республике Тыва (4,1), Чукотском автономном округе (4,7) и Магаданской области (5).
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