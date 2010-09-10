Сообщение ivanes » 25 июн 2019, 17:16

История представляет нам шанс воплотить в жизнь мечту президента Вильсона — сделать мир безопасным для демократии.

С этой высокой трибуны я хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность президенту США господину Джорджу Бушу, американскому народу за неоценимую моральную поддержку правого дела российского народа в тот период (ГКЧП).Актуален зловещий урок прошлого: именно в разрушенной стране с обескровленной экономикой большевизм сумел создать тоталитарный режим — гигантскую военную машину, запустить ненасытный военно-промышленный комплекс. Это не должно повториться.Вчера достигнуто беспрецедентное соглашение о глубоких сокращениях стратегических наступательных вооружений в два этапа. Причём, не на 30–40 % как раньше и договаривались 15 лет, а более чем в три раза: с 21 тысячи боеголовок до 6–7 тысяч договорились всего за пять месяцев и эту всю работу провести к 2000-му году. И я очень надеюсь, что мы с Бушем доживём до этого года.Россия покончила с имперской политикой и признала первыми независимость республик Прибалтики.Россия предоставила реальные права своим автономиям, подписан Федеративный договор, и наше государство избежало участи Советского Союза — Россия сохранила своё единство.Я ответственно заявляю, мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже, и подтвердит здесь министр обороны России присутствующий, к снятию с боевого дежурства ракет тяжёлых «СС-18», нацеленных на Соединённые Штаты Америки.

Это касается экспериментов с бактериологическим оружием, и известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому «Боингу» и многое другое.Более того, мы приглашаем Соединённые Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих тёмных страниц бывшей империи.Обещаю вам — будет просмотрен каждый документ в каждом архиве, чтобы выяснить судьбу каждого американца, пропавшего без вести.

Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу. Волей народа России я предлагаю вам и в вашем лице народу Соединённых Штатов встать на путь партнёрства во имя свободы и справедливости в XXI веке. И вот сейчас хотел бы закончить своё выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина: «Господи, благослови Америку!» И добавлю к этому: и Россию. Из речи Ельцина в Конгрессе США 17 июня 1992г была настолько символической, что сохранилась в исторической памяти до сих пор.