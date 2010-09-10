Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Переведу.Рязанский чиновник съездил в Геную за муниципальный счет.Это вы сказали.Переведи.Каким образом поездка чиновника и снос детского сада связаны?
Re: Что творится в нашей стране
Врачи-бюджетники не разобрались в новой системе оплаты труда.
Опрос среди работников государственных стоматологических клиник проводили Центральный научно-исследовательский институт стоматологии, Институт повышения квалификации ФМБА и Рязанская стоматологическая поликлиника №1.
Из 6 138 полученных от респондентов ответов верными оказались только 2 253, или 36,7%. То есть основная часть врачей и управленцев в стоматологии не разбираются в принципах НСОТ, резюмируют авторы исследования.Реформирование системы оплаты труда для всех бюджетных организаций предполагало переход от оплаты труда по единой тарифной сетке к зарплате, состоящей из фиксированного оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат.
Из чего состоит зарплата врача?Основа зарплаты врача – это ее базовая часть, состоящая из оклада и доплаты за уровень.Конкретные размеры окладов врачей устанавливаются руководителем медицинской организации, здесь учитываются установленные законодательно минимальные рекомендуемые размеры окладов, ранжированные по профессиональным квалификационным группам.К окладу могут устанавливаться повышающие коэффициенты: по занимаемой должности, по учреждению (структурному подразделению учреждения), персональный повышающий коэффициент, коэффициент за квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания.Стимулирующие выплаты – это мотивационная часть заработной платы врача, они могут устанавливаться за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы.К выплатам компенсационного характера относятся надбавка за вредность, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, доплата за совмещение профессий (должностей), доплата за расширение зон обслуживания, доплата за увеличение объема работы, доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, доплата за выполнение работ различной квалификации, доплата за работу в ночное время, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Но позже руководители субъектов РФ снизили размер стимулирующих выплат в составе зарплаты медработника. В результате доля окладной части стала доходить до 55–60%, а стимулирующие выплаты снизились до 30%.
Подробнее: https://vademec.ru/article/vrachi_ne_zn ... _zarplatu/
Опрос среди работников государственных стоматологических клиник проводили Центральный научно-исследовательский институт стоматологии, Институт повышения квалификации ФМБА и Рязанская стоматологическая поликлиника №1.
Из 6 138 полученных от респондентов ответов верными оказались только 2 253, или 36,7%. То есть основная часть врачей и управленцев в стоматологии не разбираются в принципах НСОТ, резюмируют авторы исследования.Реформирование системы оплаты труда для всех бюджетных организаций предполагало переход от оплаты труда по единой тарифной сетке к зарплате, состоящей из фиксированного оклада, а также стимулирующих и компенсационных выплат.
Из чего состоит зарплата врача?Основа зарплаты врача – это ее базовая часть, состоящая из оклада и доплаты за уровень.Конкретные размеры окладов врачей устанавливаются руководителем медицинской организации, здесь учитываются установленные законодательно минимальные рекомендуемые размеры окладов, ранжированные по профессиональным квалификационным группам.К окладу могут устанавливаться повышающие коэффициенты: по занимаемой должности, по учреждению (структурному подразделению учреждения), персональный повышающий коэффициент, коэффициент за квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания.Стимулирующие выплаты – это мотивационная часть заработной платы врача, они могут устанавливаться за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы.К выплатам компенсационного характера относятся надбавка за вредность, выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, доплата за совмещение профессий (должностей), доплата за расширение зон обслуживания, доплата за увеличение объема работы, доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, доплата за выполнение работ различной квалификации, доплата за работу в ночное время, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Но позже руководители субъектов РФ снизили размер стимулирующих выплат в составе зарплаты медработника. В результате доля окладной части стала доходить до 55–60%, а стимулирующие выплаты снизились до 30%.
Подробнее: https://vademec.ru/article/vrachi_ne_zn ... _zarplatu/
Re: Что творится в нашей стране
Что касается денежного оклада, слуги народа из Госдумы получают 81 000 рублей. Финансовое вознаграждение чиновников доходит до 318 000 рублей. Таким образом, пополнение банковской карточки слуг народа способно достигать 420 000 рублей ежемесячно.
Зарплата депутатов Законодательного собрания и высших должностных лиц Красноярского края будет удвоена. С принятием новых норм их доход на службе вырастет до 200 тысяч рублей.
Средняя зарплата в Красноярском крае – 45 тыс. 094 руб.
Вот так 60% регионов не исполнять указ по зарплате учителей и врачей.
Зарплата депутатов Законодательного собрания и высших должностных лиц Красноярского края будет удвоена. С принятием новых норм их доход на службе вырастет до 200 тысяч рублей.
Средняя зарплата в Красноярском крае – 45 тыс. 094 руб.
Вот так 60% регионов не исполнять указ по зарплате учителей и врачей.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Переведу.Рязанский чиновник съездил в Геную за муниципальный счет.Это вы сказали.Переведи.Каким образом поездка чиновника и снос детского сада связаны?
Маразматик, какая Генуя, какой садик? Ты про что, это в каком году было?
Лекарства пей, соблюдай режим дня, ложись спать вовремя.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Какая разница. Когда это было.Главное съездил в Геную. Для чего сносят деревья в Рязани? как поживает комлекс Мещера в Солотче? Снесли или стоит?
Комплекс "Мещера"
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Цитата
Сообщение UNCLE1911 » 14 июн 2017, 07:07
Обещал Любимов начать снос, никто его за язык не тянул.
Почти два года прошло.Обещание губернатор исполнил? Или признали мансарду общим имуществом?Апартаменты остались ?Боритесь и дальше.
Комплекс "Мещера"
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Цитата
Сообщение UNCLE1911 » 14 июн 2017, 07:07
Обещал Любимов начать снос, никто его за язык не тянул.
Почти два года прошло.Обещание губернатор исполнил? Или признали мансарду общим имуществом?Апартаменты остались ?Боритесь и дальше.
Re: Что творится в нашей стране
Долги россиян по кредитам в 2019г. достигли исторического рекорда. За январь задолженность населения перед банками выросла до 15,092 трлн. рублей
Written by: global-finances.ru
Вот и не на что купить обувь.Живут в долгах.
Written by: global-finances.ru
Вот и не на что купить обувь.Живут в долгах.
Re: Что творится в нашей стране
Майский опрос «Левада-центра». При этом доля респондентов, готовых протестовать против падения уровня жизни (27%), впервые превысила долю тех, кто говорит о вероятности самих протестов (26% против 41% в июле 2018 г.). Минимума с весны 2018 г. достигла и доля тех, кто считает возможными протесты с политическими требованиями (24%), хотя к ним готовы присоединиться 22% (в июле 2018 г., после объявления о пенсионной реформе, таковых было 23%, в марте 2018 г. лишь 6%).
Меньше работать,но больше получать.Кому не хочется? Уровень жизни должен зависеть от уровня производительности труда. Часовая выработка одного работающего соответствует зарплате за 1 час работы.В промышленности выработка на одного работающего = 650 тыс руб/год или 312,5 руб/час. Средняя з/плата 70 тыс руб\мес. или 437,7 руб/час.
Меньше работать,но больше получать.Кому не хочется? Уровень жизни должен зависеть от уровня производительности труда. Часовая выработка одного работающего соответствует зарплате за 1 час работы.В промышленности выработка на одного работающего = 650 тыс руб/год или 312,5 руб/час. Средняя з/плата 70 тыс руб\мес. или 437,7 руб/час.
Re: Что творится в нашей стране
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Требование ФСБ к "Яндексу" предоставить ключи шифрования является продолжением политики давления на российские IT-компании, которая ведет к оттоку пользователей на зарубежные сервисы.
Но зарубежные сервисы давно сотрудничают со спецслужбами США и передают интересующуюся их информацию о пользователей,особенно российских пользователей.Не пугает их такое положение.Гуглят,жмалят,фаесбучат,твиттуют. Даже компания П.Дурова не позволяет войти в Телеграм без почты gmail.com.
Принятый в США в 1986 году Electronic Communications Privacy Act позволяет госорганам ознакомиться с перепиской граждан по электронной почте, не обращаясь в суд. Почтовый сервис Google, является крупнейшим в мире: им пользуются почти 288 млн абонентов. Сама Google считает, что у Gmail еще больше пользователей ― свыше 420 млн, включая абонентов мобильного доступа.
Всего в США провайдеры электронной почты только за второе полугодие 2012 года получили от госорганов почти 8,5 тыс. запросов на предоставление частной переписки, и 5,5 тыс. из них были выполнены без судебных ордеров.
Но зарубежные сервисы давно сотрудничают со спецслужбами США и передают интересующуюся их информацию о пользователей,особенно российских пользователей.Не пугает их такое положение.Гуглят,жмалят,фаесбучат,твиттуют. Даже компания П.Дурова не позволяет войти в Телеграм без почты gmail.com.
Принятый в США в 1986 году Electronic Communications Privacy Act позволяет госорганам ознакомиться с перепиской граждан по электронной почте, не обращаясь в суд. Почтовый сервис Google, является крупнейшим в мире: им пользуются почти 288 млн абонентов. Сама Google считает, что у Gmail еще больше пользователей ― свыше 420 млн, включая абонентов мобильного доступа.
Всего в США провайдеры электронной почты только за второе полугодие 2012 года получили от госорганов почти 8,5 тыс. запросов на предоставление частной переписки, и 5,5 тыс. из них были выполнены без судебных ордеров.
Re: Что творится в нашей стране
"Показатель распространенности злокачественных новообразований в массиве населения России в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2008 года (1836,6) на 39,5%. Максимальные значения данного показателя отмечены в Курской области (3331,1), Республике Мордовия (3295,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4), Псковской (3110,5), Рязанской (3100,4) областях".
Наименьший показатель числа больных раком зафиксирован в республиках Дагестан (887 случаев на 100 тыс. населения), Тыва (993,1), Чечня (1044), Ингушетия (1179,3) и Саха (1244,8). Кроме того, вырос индекс накопления контингента больных со злокачественными новообразованиями по сравнению с 2008 годом - с 5,7 до 6,9. Наиболее высокие показатели отмечены в Республике Северная Осетия (8,4), Московской (8), Ленинградской (7,9) и Ростовской (7,9) областях, самые низкие: в Республике Тыва (4,1), Чукотском автономном округе (4,7) и Магаданской области (5).
Наименьший показатель числа больных раком зафиксирован в республиках Дагестан (887 случаев на 100 тыс. населения), Тыва (993,1), Чечня (1044), Ингушетия (1179,3) и Саха (1244,8). Кроме того, вырос индекс накопления контингента больных со злокачественными новообразованиями по сравнению с 2008 годом - с 5,7 до 6,9. Наиболее высокие показатели отмечены в Республике Северная Осетия (8,4), Московской (8), Ленинградской (7,9) и Ростовской (7,9) областях, самые низкие: в Республике Тыва (4,1), Чукотском автономном округе (4,7) и Магаданской области (5).
Re: Что творится в нашей стране
Только за апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, говорится в исследовании, а всего с начала года рост составил 10,2%.
Ранее Центробанк сообщил о том, что за апрель банки выдали кредитов на 7 трлн рублей, что на 23,1% выше, чем было годом ранее.
Может быть бюджет Рязанской области поможет? Своим должникам. 40 тыс числится как пострадавшие дольщики.В чем причина?Риск вкладывания денег в квартиру на этапе проекта или котлована на порядок выше,чем на этапе подготовки к сдаче дома,но дороже.За дешевкой погнались и попались.Никто не вспоминает,что кредит -чужие деньги,ежемесячные платежи за него- из своих.Своих денег жалко. Общая сумма ипотечных кредитов на 01.12.2018г= почти 19 трлн руб.В 2019г кредиты увеличились еще на 7 трлн.
Ранее Центробанк сообщил о том, что за апрель банки выдали кредитов на 7 трлн рублей, что на 23,1% выше, чем было годом ранее.
Может быть бюджет Рязанской области поможет? Своим должникам. 40 тыс числится как пострадавшие дольщики.В чем причина?Риск вкладывания денег в квартиру на этапе проекта или котлована на порядок выше,чем на этапе подготовки к сдаче дома,но дороже.За дешевкой погнались и попались.Никто не вспоминает,что кредит -чужие деньги,ежемесячные платежи за него- из своих.Своих денег жалко. Общая сумма ипотечных кредитов на 01.12.2018г= почти 19 трлн руб.В 2019г кредиты увеличились еще на 7 трлн.
Re: Что творится в нашей стране
История представляет нам шанс воплотить в жизнь мечту президента Вильсона — сделать мир безопасным для демократии.
С этой высокой трибуны я хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность президенту США господину Джорджу Бушу, американскому народу за неоценимую моральную поддержку правого дела российского народа в тот период (ГКЧП).Актуален зловещий урок прошлого: именно в разрушенной стране с обескровленной экономикой большевизм сумел создать тоталитарный режим — гигантскую военную машину, запустить ненасытный военно-промышленный комплекс. Это не должно повториться.Вчера достигнуто беспрецедентное соглашение о глубоких сокращениях стратегических наступательных вооружений в два этапа. Причём, не на 30–40 % как раньше и договаривались 15 лет, а более чем в три раза: с 21 тысячи боеголовок до 6–7 тысяч договорились всего за пять месяцев и эту всю работу провести к 2000-му году. И я очень надеюсь, что мы с Бушем доживём до этого года.Россия покончила с имперской политикой и признала первыми независимость республик Прибалтики.Россия предоставила реальные права своим автономиям, подписан Федеративный договор, и наше государство избежало участи Советского Союза — Россия сохранила своё единство.Я ответственно заявляю, мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже, и подтвердит здесь министр обороны России присутствующий, к снятию с боевого дежурства ракет тяжёлых «СС-18», нацеленных на Соединённые Штаты Америки.
Это касается экспериментов с бактериологическим оружием, и известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому «Боингу» и многое другое.Более того, мы приглашаем Соединённые Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих тёмных страниц бывшей империи.Обещаю вам — будет просмотрен каждый документ в каждом архиве, чтобы выяснить судьбу каждого американца, пропавшего без вести.
Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу. Волей народа России я предлагаю вам и в вашем лице народу Соединённых Штатов встать на путь партнёрства во имя свободы и справедливости в XXI веке. И вот сейчас хотел бы закончить своё выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина: «Господи, благослови Америку!» И добавлю к этому: и Россию.Из речи Ельцина в Конгрессе США 17 июня 1992г была настолько символической, что сохранилась в исторической памяти до сих пор.
С этой высокой трибуны я хотел бы выразить искреннюю благодарность и признательность президенту США господину Джорджу Бушу, американскому народу за неоценимую моральную поддержку правого дела российского народа в тот период (ГКЧП).Актуален зловещий урок прошлого: именно в разрушенной стране с обескровленной экономикой большевизм сумел создать тоталитарный режим — гигантскую военную машину, запустить ненасытный военно-промышленный комплекс. Это не должно повториться.Вчера достигнуто беспрецедентное соглашение о глубоких сокращениях стратегических наступательных вооружений в два этапа. Причём, не на 30–40 % как раньше и договаривались 15 лет, а более чем в три раза: с 21 тысячи боеголовок до 6–7 тысяч договорились всего за пять месяцев и эту всю работу провести к 2000-му году. И я очень надеюсь, что мы с Бушем доживём до этого года.Россия покончила с имперской политикой и признала первыми независимость республик Прибалтики.Россия предоставила реальные права своим автономиям, подписан Федеративный договор, и наше государство избежало участи Советского Союза — Россия сохранила своё единство.Я ответственно заявляю, мы, не дожидаясь подписания договора или соглашения, приступили уже, и подтвердит здесь министр обороны России присутствующий, к снятию с боевого дежурства ракет тяжёлых «СС-18», нацеленных на Соединённые Штаты Америки.
Это касается экспериментов с бактериологическим оружием, и известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому «Боингу» и многое другое.Более того, мы приглашаем Соединённые Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих тёмных страниц бывшей империи.Обещаю вам — будет просмотрен каждый документ в каждом архиве, чтобы выяснить судьбу каждого американца, пропавшего без вести.
Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу. Волей народа России я предлагаю вам и в вашем лице народу Соединённых Штатов встать на путь партнёрства во имя свободы и справедливости в XXI веке. И вот сейчас хотел бы закончить своё выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина: «Господи, благослови Америку!» И добавлю к этому: и Россию.Из речи Ельцина в Конгрессе США 17 июня 1992г была настолько символической, что сохранилась в исторической памяти до сих пор.
Re: Что творится в нашей стране
Открытую часть новой ядерной доктрины, представленной в виде обзора, Пентагон опубликовал в пятницу, в том числе на русском языке. В документе уделено большое внимание развитию ядерных сил России, КНДР, Ирана и Китая. В Пентагоне указывают на стремление Москвы стать сверхдержавой.
КНДР в Пентагоне называют «непредсказуемой» угрозой для США в связи с чередой ядерных испытаний.
Иран якобы продолжает развивать крупнейшую ракетную программу на Ближнем Востоке, химическое и биологическое оружие.
Новая военная стратегия США определяет Северную Корею, Китай, Россию и Иран в качестве главных конкурентов Вашингтона. При этом в документе говорится, что США готовы применить ядерное оружие в ответ даже на неядерное нападение, если понадобится защитить «жизненно важные интересы страны, ее союзников и партнеров». Поводом для удара могут послужить атаки на гражданское население, инфраструктуру, а также атаки по американским объектам предупреждения о нападении.
Январь 2018г
КНДР в Пентагоне называют «непредсказуемой» угрозой для США в связи с чередой ядерных испытаний.
Иран якобы продолжает развивать крупнейшую ракетную программу на Ближнем Востоке, химическое и биологическое оружие.
Новая военная стратегия США определяет Северную Корею, Китай, Россию и Иран в качестве главных конкурентов Вашингтона. При этом в документе говорится, что США готовы применить ядерное оружие в ответ даже на неядерное нападение, если понадобится защитить «жизненно важные интересы страны, ее союзников и партнеров». Поводом для удара могут послужить атаки на гражданское население, инфраструктуру, а также атаки по американским объектам предупреждения о нападении.
Январь 2018г
Re: Что творится в нашей стране
Департамент макроэкономического развития в прошлом году насчитал 15-17 миллионов официально неработающих россиян. Из-за них госбюджет недополучил 4 миллиарда рублей подоходного налога и страховых взносов.
Министерство экономического развития РФ готовит предложения о введении контроля за расходами граждан. При этом в ведомстве назвали введение контроля «первым шагом выявления теневого дохода».
Всемирный банк оценивает потери бюджета от недополученных платежей работников, не занятых в формальном секторе, в 1–2,3% ВВП.
До 26% всех денежных доходов в стране (14,38 трлн руб. по данным за 2017 год) являются неучтенными: это зарплата, укрываемая от налогообложения, доходы наемных работников у ИП и других физических лиц, доходы самозанятых.
Министерство экономического развития РФ готовит предложения о введении контроля за расходами граждан. При этом в ведомстве назвали введение контроля «первым шагом выявления теневого дохода».
Всемирный банк оценивает потери бюджета от недополученных платежей работников, не занятых в формальном секторе, в 1–2,3% ВВП.
До 26% всех денежных доходов в стране (14,38 трлн руб. по данным за 2017 год) являются неучтенными: это зарплата, укрываемая от налогообложения, доходы наемных работников у ИП и других физических лиц, доходы самозанятых.
Re: Что творится в нашей стране
Потребительские цены в мае (за литр топлива):
АИ-92 — 41,83 руб. АИ-95 — 45,14 руб. АИ-98 — 50,85 руб.
Цены производителей в мае (за литр топлива):
от АИ-81 до АИ-92 — 18,88 руб. от АИ-93 до АИ-95 — 20 руб. от АИ-96 до АИ-98 — 20,36 руб.
АИ-92 — 41,83 руб. АИ-95 — 45,14 руб. АИ-98 — 50,85 руб.
Цены производителей в мае (за литр топлива):
от АИ-81 до АИ-92 — 18,88 руб. от АИ-93 до АИ-95 — 20 руб. от АИ-96 до АИ-98 — 20,36 руб.
Re: Что творится в нашей стране
По предварительным данным, добавила она, потерпевшими за период с 2016 по 2019 годы стали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд рублей.Пирамида финансовая ликвидирована в Ярославской области. Сколько вложил в пирамиду один вкладчик из Ярославской области? Где такие деньги взяли в нищей России?
Re: Что творится в нашей стране
Севастопольцы жалуются на высокие цены.
Сегодня я купила в Ленте бананы по 68. Масло "Золотая семечка" - 69.99. Молоко литр, упаковка тетрапак - 57.19, сметана 20% 200гр - 48.29, ряженка - 36,69 - молочные продукты все местные, но разных производителей.
Яблоки лежали в районе 100 за кг, апельсины где-то 60-70. Самые дешевые апельсины видела в этом году в Магните по 45 рублей, но они все полугнилые лежали в ящике.
Десяток яиц С0 в пластиковом контейнере - 69.
Бананы привезли из банановой республики,Масло Золотая семечка из Кубани,молоко не доят в Севастополе,апельсины из Турции или Израиля. А что же производит Севастополь? Из перечисленного ничего. Даже виноград,там поблизости выращенный, стоит как в Питере.
Сегодня я купила в Ленте бананы по 68. Масло "Золотая семечка" - 69.99. Молоко литр, упаковка тетрапак - 57.19, сметана 20% 200гр - 48.29, ряженка - 36,69 - молочные продукты все местные, но разных производителей.
Яблоки лежали в районе 100 за кг, апельсины где-то 60-70. Самые дешевые апельсины видела в этом году в Магните по 45 рублей, но они все полугнилые лежали в ящике.
Десяток яиц С0 в пластиковом контейнере - 69.
Бананы привезли из банановой республики,Масло Золотая семечка из Кубани,молоко не доят в Севастополе,апельсины из Турции или Израиля. А что же производит Севастополь? Из перечисленного ничего. Даже виноград,там поблизости выращенный, стоит как в Питере.
Re: Что творится в нашей стране
Стахановец Булаев дает стране угля: https://metla.press/2019/zampred-poluchil-kvartiru-ot-upravdelami-prezidenta/
Трудовая династия Булаевых обеспечит работой журналистов на годы.
Трудовая династия Булаевых обеспечит работой журналистов на годы.
Re: Что творится в нашей стране
Зачастили новости из Рязани на телеканалах. То паренек из РГРТУ что то изобрел и теперь в инновационном центре при МФТИ,то девочку нашли на вокзале и теперь после 20 лет родителей нашел ее муж.Они потеряли девочку в Белоруссии.Теперь они встретились. Тогда ей было 4 года,ныне 24.
- Машечка1980
- Гость RZN.info
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 авг 2019, 07:20
Re: Что творится в нашей стране
Это точно, тоже заметила такое)
Хорошая девочка
Re: Что творится в нашей стране
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). При этом она сравнила их с тунеядцами и уголовниками.
Что она так.А о почти 20 млн бездоходных граждан в Госдуме не говорят.Не говорят о почти 25% теневой экономики.
Что она так.А о почти 20 млн бездоходных граждан в Госдуме не говорят.Не говорят о почти 25% теневой экономики.
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