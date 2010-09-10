Что творится в нашей стране

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7200
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 19:20

.Согласно достигнутой сторонами договоренности, на украинское предприятие должна поступить партия алюминиевого проката общим весом 88 724 килограмма.

Учредителем российской «Альфа-Металл» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко. Украинскому предприятию алюминий требуется для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares.
Пригодится для Нептуна.бизнес вне политики только в России.Помпео,Госдеп США,обещает Белоруссии 100% обеспечение энергоносителями-Нефтью и СПГ.Белоруссия изучит предложение. Союзничик.
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