Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
.Согласно достигнутой сторонами договоренности, на украинское предприятие должна поступить партия алюминиевого проката общим весом 88 724 килограмма.
Учредителем российской «Альфа-Металл» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко. Украинскому предприятию алюминий требуется для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares.
Пригодится для Нептуна.бизнес вне политики только в России.Помпео,Госдеп США,обещает Белоруссии 100% обеспечение энергоносителями-Нефтью и СПГ.Белоруссия изучит предложение. Союзничик.
Учредителем российской «Альфа-Металл» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко. Украинскому предприятию алюминий требуется для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares.
Пригодится для Нептуна.бизнес вне политики только в России.Помпео,Госдеп США,обещает Белоруссии 100% обеспечение энергоносителями-Нефтью и СПГ.Белоруссия изучит предложение. Союзничик.
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