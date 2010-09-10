Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
.Согласно достигнутой сторонами договоренности, на украинское предприятие должна поступить партия алюминиевого проката общим весом 88 724 килограмма.
Учредителем российской «Альфа-Металл» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко. Украинскому предприятию алюминий требуется для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares.
Пригодится для Нептуна.бизнес вне политики только в России.Помпео,Госдеп США,обещает Белоруссии 100% обеспечение энергоносителями-Нефтью и СПГ.Белоруссия изучит предложение. Союзничик.
Учредителем российской «Альфа-Металл» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко. Украинскому предприятию алюминий требуется для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares.
Пригодится для Нептуна.бизнес вне политики только в России.Помпео,Госдеп США,обещает Белоруссии 100% обеспечение энергоносителями-Нефтью и СПГ.Белоруссия изучит предложение. Союзничик.
Re: Что творится в нашей стране
Что думаете про страховую пенсию по старости чем она отличается от обычной пенсии и вообще, какой вид пенсии выбрать, чтобы не бедствовать на старости?
Re: Что творится в нашей стране
В то время, как правительство из за пандемии до конца этого года освободило население и управляющие компании от штрафов за просрочку оплат по жилищно-коммунальным услугам, с начала этого месяца в среднем на 3% повысили оптовые цены на газ, который предназначен для населения и промышленности https://promdevelop.ru/news/tseny-na-ga ... lichatsya/ Я считаю, что результатом этого станет взрывной рост неплатежей, которых накопилось и так много.
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