Сообщение ivanes » 01 фев 2020, 19:20

.Согласно достигнутой сторонами договоренности, на украинское предприятие должна поступить партия алюминиевого проката общим весом 88 724 килограмма.



Учредителем российской «Альфа-Металл» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко. Украинскому предприятию алюминий требуется для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares.

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