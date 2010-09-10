Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
.Согласно достигнутой сторонами договоренности, на украинское предприятие должна поступить партия алюминиевого проката общим весом 88 724 килограмма.
Учредителем российской «Альфа-Металл» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко. Украинскому предприятию алюминий требуется для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares.
Пригодится для Нептуна.бизнес вне политики только в России.Помпео,Госдеп США,обещает Белоруссии 100% обеспечение энергоносителями-Нефтью и СПГ.Белоруссия изучит предложение. Союзничик.
Учредителем российской «Альфа-Металл» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко. Украинскому предприятию алюминий требуется для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares.
Пригодится для Нептуна.бизнес вне политики только в России.Помпео,Госдеп США,обещает Белоруссии 100% обеспечение энергоносителями-Нефтью и СПГ.Белоруссия изучит предложение. Союзничик.
Re: Что творится в нашей стране
Что думаете про страховую пенсию по старости чем она отличается от обычной пенсии и вообще, какой вид пенсии выбрать, чтобы не бедствовать на старости?
Re: Что творится в нашей стране
В то время, как правительство из за пандемии до конца этого года освободило население и управляющие компании от штрафов за просрочку оплат по жилищно-коммунальным услугам, с начала этого месяца в среднем на 3% повысили оптовые цены на газ, который предназначен для населения и промышленности https://promdevelop.ru/news/tseny-na-ga ... lichatsya/ Я считаю, что результатом этого станет взрывной рост неплатежей, которых накопилось и так много.
Re: Что творится в нашей стране
Kyper писал(а):Что думаете про страховую пенсию по старости чем она отличается от обычной пенсии и вообще, какой вид пенсии выбрать, чтобы не бедствовать на старости?
Страховая пенсия выплачивается тем кто имеет определенный стаж работы.Это то,что выплатили за период работы.Есть социальные пенсии.есть пенсии по выслуге лет(без возрастного ограничения).Есть доплаты из регионального бюджета.
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