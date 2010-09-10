Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
.Согласно достигнутой сторонами договоренности, на украинское предприятие должна поступить партия алюминиевого проката общим весом 88 724 килограмма.
Учредителем российской «Альфа-Металл» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко. Украинскому предприятию алюминий требуется для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares.
Пригодится для Нептуна.бизнес вне политики только в России.Помпео,Госдеп США,обещает Белоруссии 100% обеспечение энергоносителями-Нефтью и СПГ.Белоруссия изучит предложение. Союзничик.
Учредителем российской «Альфа-Металл» является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко. Украинскому предприятию алюминий требуется для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares.
Пригодится для Нептуна.бизнес вне политики только в России.Помпео,Госдеп США,обещает Белоруссии 100% обеспечение энергоносителями-Нефтью и СПГ.Белоруссия изучит предложение. Союзничик.
Re: Что творится в нашей стране
Что думаете про страховую пенсию по старости чем она отличается от обычной пенсии и вообще, какой вид пенсии выбрать, чтобы не бедствовать на старости?
Re: Что творится в нашей стране
Kyper писал(а):Что думаете про страховую пенсию по старости чем она отличается от обычной пенсии и вообще, какой вид пенсии выбрать, чтобы не бедствовать на старости?
Страховая пенсия выплачивается тем кто имеет определенный стаж работы.Это то,что выплатили за период работы.Есть социальные пенсии.есть пенсии по выслуге лет(без возрастного ограничения).Есть доплаты из регионального бюджета.
Re: Что творится в нашей стране
Да печально все с пенсиями...
Re: Что творится в нашей стране
polpol писал(а):В то время, как правительство из за пандемии до конца этого года освободило население и управляющие компании от штрафов за просрочку оплат по жилищно-коммунальным услугам, с начала этого месяца в среднем на 3% повысили оптовые цены на газ, который предназначен для населения и промышленности https://promdevelop.ru/news/tseny-na-ga ... lichatsya/ Я считаю, что результатом этого станет взрывной рост неплатежей, которых накопилось и так много.
Про оптовые цены на газ не могу сказать,но про тариф могут для Москвы- население за 1 куб при наличии плиты и колонке надо платить 5 руб37 коп.
Re: Что творится в нашей стране
Cyrax писал(а):Подскажите как сейчас можно переводить деньги в европейские страны?
Есть несколько популярных служб для перевода денег в Европу, таких как TransferWise, Western Union, PayPal, Skrill, Платежка https://platejka.com/ и многие другие. Важно учитывать комиссии за перевод, курс обмена валюты, скорость перевода и уровень безопасности. Рекомендуется сравнить условия различных служб и выбрать ту, которая подходит вам по всем параметрам.
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