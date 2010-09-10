Сообщение ivanes » 03 дек 2020, 16:36

polpol писал(а): В то время, как правительство из за пандемии до конца этого года освободило население и управляющие компании от штрафов за просрочку оплат по жилищно-коммунальным услугам, с начала этого месяца в среднем на 3% повысили оптовые цены на газ, который предназначен для населения и промышленности В то время, как правительство из за пандемии до конца этого года освободило население и управляющие компании от штрафов за просрочку оплат по жилищно-коммунальным услугам, с начала этого месяца в среднем на 3% повысили оптовые цены на газ, который предназначен для населения и промышленности https://promdevelop.ru/news/tseny-na-ga ... lichatsya/ Я считаю, что результатом этого станет взрывной рост неплатежей, которых накопилось и так много.

Про оптовые цены на газ не могу сказать,но про тариф могут для Москвы- население за 1 куб при наличии плиты и колонке надо платить 5 руб37 коп.