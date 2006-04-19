ПИФ-ы акций!
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Доброго дня! Дамы и Господа!
Не могу понять, форум начался с обсуждения возможностей приобретения инвестиционных паёв, а продолжается спором про торговые терминалы, брокерские тарифы..
Для тех, кто не имеет возможности торговать самостоятельно на рынке ценных бумаг или отдать деньги в доверительное управление-приобретение инвест.паёв через брокера(а не через сбербанк и прочие банки) -разумный шаг: вы получаете возможность инвестировать в акции одного из самых ростущих рынков мира, при минимальных временных затратах. Для того,чтобы приобрести пай,нужно открыть инвестиционный счет у брокера и завести на этот счет деньги. А покупать и продавать паи, вы можете самостоятельно(пользуясь рейтингами паевых компаний,что даст ответ на вопросы о доходности в пред.период и надежности компании) не выходя из своего дома или офиса, Вы просто устанавливаете специальную программу и через интернет совершаете сделки. Это значительно удобнее,чем ездить в банк и каждый раз заполнять документы,необходимые для совершения сделки с паем, плюс, вы не платите комиссию этому банку. Т.е. в итоге вы экономите время и деньги.
p.s.
а рассудить, какой брокер лучше или хуже,может только клиент,который обслуживался или обслуживается до сих пор у двух или более брокеров. В данном случае можно провести сравнительную характеристку. У каждого брокера в России есть свои плюсы, но есть и минусы. Для кого-то эти минусы слишком значительны и он выбирает другого брокера, для кого-то иначе.
Не могу понять, форум начался с обсуждения возможностей приобретения инвестиционных паёв, а продолжается спором про торговые терминалы, брокерские тарифы..
Для тех, кто не имеет возможности торговать самостоятельно на рынке ценных бумаг или отдать деньги в доверительное управление-приобретение инвест.паёв через брокера(а не через сбербанк и прочие банки) -разумный шаг: вы получаете возможность инвестировать в акции одного из самых ростущих рынков мира, при минимальных временных затратах. Для того,чтобы приобрести пай,нужно открыть инвестиционный счет у брокера и завести на этот счет деньги. А покупать и продавать паи, вы можете самостоятельно(пользуясь рейтингами паевых компаний,что даст ответ на вопросы о доходности в пред.период и надежности компании) не выходя из своего дома или офиса, Вы просто устанавливаете специальную программу и через интернет совершаете сделки. Это значительно удобнее,чем ездить в банк и каждый раз заполнять документы,необходимые для совершения сделки с паем, плюс, вы не платите комиссию этому банку. Т.е. в итоге вы экономите время и деньги.
p.s.
а рассудить, какой брокер лучше или хуже,может только клиент,который обслуживался или обслуживается до сих пор у двух или более брокеров. В данном случае можно провести сравнительную характеристку. У каждого брокера в России есть свои плюсы, но есть и минусы. Для кого-то эти минусы слишком значительны и он выбирает другого брокера, для кого-то иначе.
С уважением, ТТ.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 апр 2006, 16:52
Можно долго спорить о тарифах, преимуществах/недостатках терминалов и т. п. Ветераны ФР РФ торговали при помощи факса и платили комиссионные в разы превышающие нынешние. И ничего - до сих пор в рынке.
Пару слов о другом: посетите сайт http://www.alfatraders.narod.ru/ особое внимание обратив на фотоотчёты с коллективных мероприятий АД+ИТ и скажите, где ещё "микро клиенты" могут в такой обстановке пообщаться с брокерами, сэйлзами, аналитиками, профессиональными управляющими активами?
Пару слов о другом: посетите сайт http://www.alfatraders.narod.ru/ особое внимание обратив на фотоотчёты с коллективных мероприятий АД+ИТ и скажите, где ещё "микро клиенты" могут в такой обстановке пообщаться с брокерами, сэйлзами, аналитиками, профессиональными управляющими активами?
Рынок - он и в Африке рынок. А у нас - базар
Что-то давно никто здесь ничего не писал... неужели народу неинтересны альтернативные депозитам способы вложения денег. Уже два месяца поварился на фондовом рынке и понял, что зарабатывать там довольно сложно, но можно, а главное не 9% в год!)
Виктор, очень интересно!
Интересуюсь ПИФами, т.к. времени на управление средствами самому нет, да и знаний маловато... Лично меня очень заинтересовала возможность покупать/продавать паи через интернет. Подскажите где узнать поподробнее в Рязани?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 04 мар 2007, 12:53
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Вообще самый крупный ПИФ работающий с Российским рынком, это Американский ПИФ TRF... я не помню адрес их сайта но если кому надо пишите я узнаю и выложу.
Этим Пифом можно воспользоваться и в Рязани при помощи услуг Intway World Corporation. В компании есть и другие ПИФы, но TRF на мой взгляд самый доходный ПиФ на сегодня в мире, т.к. его вложения ориентированы в основном на страны Восточной Европы (где-то 80% в Россию).
Этим Пифом можно воспользоваться и в Рязани при помощи услуг Intway World Corporation. В компании есть и другие ПИФы, но TRF на мой взгляд самый доходный ПиФ на сегодня в мире, т.к. его вложения ориентированы в основном на страны Восточной Европы (где-то 80% в Россию).
Re: ПИФ-ы акций!
ТТ
Есть брокеры- спекулянты.Они зарабатывают капитал,используя инсайдовскую (бабака на ушко сказала о понижении - повышении курса акций) информацию. Есть брокеры,которые зарабатывают капитал за счет комиссионных. Вот с ними частные лица могут играть на биржах. Первые заламывают свой % до нельзя.
Есть брокеры- спекулянты.Они зарабатывают капитал,используя инсайдовскую (бабака на ушко сказала о понижении - повышении курса акций) информацию. Есть брокеры,которые зарабатывают капитал за счет комиссионных. Вот с ними частные лица могут играть на биржах. Первые заламывают свой % до нельзя.
Re: ПИФ-ы акций!
nikols писал(а):используя инсайдовскую (бабака на ушко сказала о понижении - повышении курса акций) информацию
Инсайдерскую, грамотей...
Re: ПИФ-ы акций!
Я хотел бы поделиться своим опытом работы с брокером Gracex. С самого начала сотрудничества я был приятно удивлён высоким уровнем сервиса и профессионализмом команды. Платформа для торговли очень удобна и интуитивно понятна, что позволяет легко ориентироваться даже новичкам. В общем о Gracex отзывы в сети, с которыми я предварительно ознакомился, оказались верны.
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Одним из главных преимуществ Gracexfx.com https://gracexfx.com/ является их репутация. Я провёл небольшое исследование и обнаружил множество положительных отзывов о Gracexfx от других трейдеров. Это создало уверенность в том, что я выбрал надёжного партнёра для своих инвестиционных целей.
Торговые инструменты и аналитические ресурсы, предоставляемые Gracex, действительно впечатляют. Я смог быстро освоить все функции платформы и начать торговать без лишних задержек. Кроме того, поддержка клиентов работает на высшем уровне: у меня никогда не возникало проблем с получением ответов на мои вопросы.
В целом, я рекомендую брокера Gracex всем, кто ищет надежного брокера с хорошей репутацией и удобной платформой для торговли. Мой опыт с ними был положительным, и я уверен, что они могут помочь вам достичь ваших финансовых целей.
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