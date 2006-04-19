ПИФ-ы акций!

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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ТТ
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 16:56

Сообщение ТТ » 19 апр 2006, 17:27

Доброго дня! Дамы и Господа!
Не могу понять, форум начался с обсуждения возможностей приобретения инвестиционных паёв, а продолжается спором про торговые терминалы, брокерские тарифы..:(

Для тех, кто не имеет возможности торговать самостоятельно на рынке ценных бумаг или отдать деньги в доверительное управление-приобретение инвест.паёв через брокера(а не через сбербанк и прочие банки) -разумный шаг: вы получаете возможность инвестировать в акции одного из самых ростущих рынков мира, при минимальных временных затратах. Для того,чтобы приобрести пай,нужно открыть инвестиционный счет у брокера и завести на этот счет деньги. А покупать и продавать паи, вы можете самостоятельно(пользуясь рейтингами паевых компаний,что даст ответ на вопросы о доходности в пред.период и надежности компании) не выходя из своего дома или офиса, Вы просто устанавливаете специальную программу и через интернет совершаете сделки. Это значительно удобнее,чем ездить в банк и каждый раз заполнять документы,необходимые для совершения сделки с паем, плюс, вы не платите комиссию этому банку. Т.е. в итоге вы экономите время и деньги.

p.s.
а рассудить, какой брокер лучше или хуже,может только клиент,который обслуживался или обслуживается до сих пор у двух или более брокеров. В данном случае можно провести сравнительную характеристку. У каждого брокера в России есть свои плюсы, но есть и минусы. Для кого-то эти минусы слишком значительны и он выбирает другого брокера, для кого-то иначе.
С уважением, ТТ.
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ТТ
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 16:56

Сообщение ТТ » 19 апр 2006, 17:31

Специально для Мига:
Обновления Альфа-Директ проходят значительно чаще, чем обновления терминала Квик.
И слава Богу,что в Квике наконец-то можно ставить стоп по дате.Еще этой зимой таковой возможности не имелось.
С уважением, ТТ.
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Витя
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 ноя 2005, 14:31

Сообщение Витя » 20 апр 2006, 12:30

Смотрю..., людей из ИТ больше. Они подтягивают своих клиентов, наверно. Что-то из Финама никого не видно(
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Вицлипуцли
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 апр 2006, 16:52

Сообщение Вицлипуцли » 20 апр 2006, 16:56

Работаю с Инвест-Телеком уже год, и очень доволен обслуживанием. Рекомендую их без тени сомнения
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Ильдар
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 апр 2006, 17:37

Сообщение Ильдар » 21 апр 2006, 10:18

Можно долго спорить о тарифах, преимуществах/недостатках терминалов и т. п. Ветераны ФР РФ торговали при помощи факса и платили комиссионные в разы превышающие нынешние. И ничего - до сих пор в рынке.
Пару слов о другом: посетите сайт http://www.alfatraders.narod.ru/ особое внимание обратив на фотоотчёты с коллективных мероприятий АД+ИТ и скажите, где ещё "микро клиенты" могут в такой обстановке пообщаться с брокерами, сэйлзами, аналитиками, профессиональными управляющими активами? :wink:
Рынок - он и в Африке рынок. А у нас - базар
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Витя
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 ноя 2005, 14:31

Сообщение Витя » 26 июн 2006, 13:20

Что-то давно никто здесь ничего не писал... неужели народу неинтересны альтернативные депозитам способы вложения денег. Уже два месяца поварился на фондовом рынке и понял, что зарабатывать там довольно сложно, но можно, а главное не 9% в год!)
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Bazooka
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1454
Зарегистрирован: 26 сен 2005, 09:35
Откуда: Рязань

Сообщение Bazooka » 26 авг 2006, 17:28

Что-то давно никто здесь ничего не писал... неужели народу неинтересны альтернативные депозитам способы вложения денег. Уже два месяца поварился на фондовом рынке и понял, что зарабатывать там довольно сложно, но можно, а главное не 9% в год!)

Виктор, очень интересно!
Интересуюсь ПИФами, т.к. времени на управление средствами самому нет, да и знаний маловато... Лично меня очень заинтересовала возможность покупать/продавать паи через интернет. Подскажите где узнать поподробнее в Рязани?
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Kirion
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 мар 2007, 12:53
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Kirion

Сообщение Kirion » 04 мар 2007, 19:42

Вообще самый крупный ПИФ работающий с Российским рынком, это Американский ПИФ TRF... я не помню адрес их сайта но если кому надо пишите я узнаю и выложу.

Этим Пифом можно воспользоваться и в Рязани при помощи услуг Intway World Corporation. В компании есть и другие ПИФы, но TRF на мой взгляд самый доходный ПиФ на сегодня в мире, т.к. его вложения ориентированы в основном на страны Восточной Европы (где-то 80% в Россию).
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nikols
Гуру RZN.info
Сообщения: 12989
Зарегистрирован: 11 сен 2008, 15:34

Re: ПИФ-ы акций!

Сообщение nikols » 17 июн 2010, 15:06

ТТ
Есть брокеры- спекулянты.Они зарабатывают капитал,используя инсайдовскую (бабака на ушко сказала о понижении - повышении курса акций) информацию. Есть брокеры,которые зарабатывают капитал за счет комиссионных. Вот с ними частные лица могут играть на биржах. Первые заламывают свой % до нельзя.
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Водитель

Re: ПИФ-ы акций!

Сообщение Водитель » 17 июн 2010, 17:38

nikols писал(а):используя инсайдовскую (бабака на ушко сказала о понижении - повышении курса акций) информацию

Инсайдерскую, грамотей...
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: ПИФ-ы акций!

Сообщение viktorcok » Сегодня, 17:09

Я хотел бы поделиться своим опытом работы с брокером Gracex. С самого начала сотрудничества я был приятно удивлён высоким уровнем сервиса и профессионализмом команды. Платформа для торговли очень удобна и интуитивно понятна, что позволяет легко ориентироваться даже новичкам. В общем о Gracex отзывы в сети, с которыми я предварительно ознакомился, оказались верны.

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