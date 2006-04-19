Сообщение ТТ » 19 апр 2006, 17:27

Доброго дня! Дамы и Господа!Не могу понять, форум начался с обсуждения возможностей приобретения инвестиционных паёв, а продолжается спором про торговые терминалы, брокерские тарифы..Для тех, кто не имеет возможности торговать самостоятельно на рынке ценных бумаг или отдать деньги в доверительное управление-приобретение инвест.паёв через брокера(а не через сбербанк и прочие банки) -разумный шаг: вы получаете возможность инвестировать в акции одного из самых ростущих рынков мира, при минимальных временных затратах. Для того,чтобы приобрести пай,нужно открыть инвестиционный счет у брокера и завести на этот счет деньги. А покупать и продавать паи, вы можете самостоятельно(пользуясь рейтингами паевых компаний,что даст ответ на вопросы о доходности в пред.период и надежности компании) не выходя из своего дома или офиса, Вы просто устанавливаете специальную программу и через интернет совершаете сделки. Это значительно удобнее,чем ездить в банк и каждый раз заполнять документы,необходимые для совершения сделки с паем, плюс, вы не платите комиссию этому банку. Т.е. в итоге вы экономите время и деньги.p.s.а рассудить, какой брокер лучше или хуже,может только клиент,который обслуживался или обслуживается до сих пор у двух или более брокеров. В данном случае можно провести сравнительную характеристку. У каждого брокера в России есть свои плюсы, но есть и минусы. Для кого-то эти минусы слишком значительны и он выбирает другого брокера, для кого-то иначе.