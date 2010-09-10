ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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karamelkaramel
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:08
Откуда: Рязань

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение karamelkaramel » 16 сен 2013, 20:01

Здравствуйте жильцы ЖК Кремлевский

прочитала всю ветку с начала и до конца - волосы дыбом, от вашей УК, хотелось бы узнать, чем закончилась ваша история?

Рассматриваем ваш ЖК вторую очередь для покупки жилья. Район и положение очень устраивает, как и планировка квартиры. Хотелось бы быть готовым ко всем подводным камням.

Спасибо за ответы. И удачи с УК. Кстати, сейчас дожди - текут ли крыши?
Я - маленькая Вселенная
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Brrr
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 02 дек 2008, 11:46

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение Brrr » 17 сен 2013, 09:20

Да, отпишитесь как УК себя ведет сейчас? Сам у капитала в Добрыне купил, морально готовлюсь к непоняткам.
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kalinina
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 сен 2013, 14:51

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение kalinina » 20 сен 2013, 15:03

Здравствуйте, мы продаем однокомнатную квартиру вместе с кладовкой в 4-м подъезде на 1-м этаже по улице Лесопарковая дом 18.Заинтересовавшихся, просьба звонить по телефону 89209568667 - Михаил.
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kalinina
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 сен 2013, 14:51

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение kalinina » 20 сен 2013, 15:23

Кому из жильцов дома по улице Лесопарковая дом 18, 4-го подъезда нужна кладовка на первом этаже -метраж 5,4 м также можно звонить по телефону 89209568667.
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Goracio
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 15:26

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение Goracio » 21 фев 2014, 17:17

Специально для участников группы Капитал Вконтакте
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mishajet
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:42
Откуда: Рязань

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение mishajet » 23 фев 2014, 18:04

Здравствуйте!
Купил квартиру в Кремлевское-2, в договоре стоит коэфициент 1 на всю площадь квартиры и лоджии тоже.
Подскажите, возможно ли добиться перерасчета лоджии по коэфициенту 0.5 или уже это нереально?
Заранее спасибо!
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Goracio
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 фев 2013, 15:26

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение Goracio » 23 фев 2014, 18:10

mishajet писал(а):Здравствуйте!
Купил квартиру в Кремлевское-2, в договоре стоит коэфициент 1 на всю площадь квартиры и лоджии тоже.
Подскажите, возможно ли добиться перерасчета лоджии по коэфициенту 0.5 или уже это нереально?
Заранее спасибо!

Здравствуйте!
Это невозможно, так как в договоре прописан порядок оплаты лоджий.
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mishajet
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 14:42
Откуда: Рязань

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение mishajet » 24 фев 2014, 12:05

Goracio, понятно. Спасибо за инфу.
У меня вопрос к жителям Кремлевского 1 очереди: тут на форуме примерно с июня 2013г почему-то больше нет сообщений о ужастности УК, ее бездействия и прочих негативов, связанных с ЖК Кремлевское-1.
У вас сейчас, почти спустя год, все нормально стало с этим или как?
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Lana_62
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 сен 2012, 10:22

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение Lana_62 » 27 фев 2014, 15:51

mishajet, УК сменилась, поэтому жители успокоились. Проблемы постепенно решаются.
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ТатьянаТатьяна
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 май 2014, 13:37

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение ТатьянаТатьяна » 06 май 2014, 13:53

Добрый день! ЖК Кремлевский-2 очереди! Когда сдаются дома? Дело в том, что в отделе продаж говорят : "вот-вот...." уже продолжительное время?
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Кремлевское 62
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 17:26

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение Кремлевское 62 » 18 июн 2014, 16:19

ТатьянаТатьяна, Кремлевское-2 (1,2,5,6 секции) введены в эксплуатацию 30 апреля 2014 года.
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sudo
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 18:39

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение sudo » 28 авг 2014, 18:55

Кремлевское-62 что на счет 3,4 секций 1 декабря?
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sudo
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 18:39

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение sudo » 18 окт 2014, 14:34

есть кто-нибудь ,кто сегодня принял?отпишитесь
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Natka_62
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 10:49

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение Natka_62 » 13 фев 2015, 11:15

Друзья, только перед Новым годом заселились (все вроде не плохо, только лифты включили только на днях(((().
Вчера я бежал запломбировать зуб,
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
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ZorkaO
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 13:11

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение ZorkaO » 07 фев 2016, 23:36

Господа, кто жил уже весной, скажите, не заливает ли двор, дом? Как вообще дела обстоят с водой в округе по весне?
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Штирлиц
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 16:38

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение Штирлиц » 14 апр 2016, 13:01

Кто нибудь знает чем все закончилось, тяжба с застройщиком и УК и как сейчас дела в ЖК. Какая УК в комплексе, довольны ей?
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brys
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 15:35

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение brys » Сегодня, 15:43

Живу по адресу ул.Лесопарковая д.18,вопрос такой почему цены за жильё так взлетели,нет ли тут плохого умысла у УК нашего дома?Кто что может подсказать или знает что?
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brys
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 15:35

Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая

Сообщение brys » 58 минут назад

Штирлиц писал(а):Кто нибудь знает чем все закончилось, тяжба с застройщиком и УК и как сейчас дела в ЖК. Какая УК в комплексе, довольны ей?

УК полное ГГ
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