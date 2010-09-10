ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:08
- Откуда: Рязань
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Здравствуйте жильцы ЖК Кремлевский
прочитала всю ветку с начала и до конца - волосы дыбом, от вашей УК, хотелось бы узнать, чем закончилась ваша история?
Рассматриваем ваш ЖК вторую очередь для покупки жилья. Район и положение очень устраивает, как и планировка квартиры. Хотелось бы быть готовым ко всем подводным камням.
Спасибо за ответы. И удачи с УК. Кстати, сейчас дожди - текут ли крыши?
прочитала всю ветку с начала и до конца - волосы дыбом, от вашей УК, хотелось бы узнать, чем закончилась ваша история?
Рассматриваем ваш ЖК вторую очередь для покупки жилья. Район и положение очень устраивает, как и планировка квартиры. Хотелось бы быть готовым ко всем подводным камням.
Спасибо за ответы. И удачи с УК. Кстати, сейчас дожди - текут ли крыши?
Я - маленькая Вселенная
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Да, отпишитесь как УК себя ведет сейчас? Сам у капитала в Добрыне купил, морально готовлюсь к непоняткам.
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Здравствуйте, мы продаем однокомнатную квартиру вместе с кладовкой в 4-м подъезде на 1-м этаже по улице Лесопарковая дом 18.Заинтересовавшихся, просьба звонить по телефону 89209568667 - Михаил.
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Кому из жильцов дома по улице Лесопарковая дом 18, 4-го подъезда нужна кладовка на первом этаже -метраж 5,4 м также можно звонить по телефону 89209568667.
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
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Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Здравствуйте!
Купил квартиру в Кремлевское-2, в договоре стоит коэфициент 1 на всю площадь квартиры и лоджии тоже.
Подскажите, возможно ли добиться перерасчета лоджии по коэфициенту 0.5 или уже это нереально?
Заранее спасибо!
Купил квартиру в Кремлевское-2, в договоре стоит коэфициент 1 на всю площадь квартиры и лоджии тоже.
Подскажите, возможно ли добиться перерасчета лоджии по коэфициенту 0.5 или уже это нереально?
Заранее спасибо!
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
mishajet писал(а):Здравствуйте!
Купил квартиру в Кремлевское-2, в договоре стоит коэфициент 1 на всю площадь квартиры и лоджии тоже.
Подскажите, возможно ли добиться перерасчета лоджии по коэфициенту 0.5 или уже это нереально?
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Это невозможно, так как в договоре прописан порядок оплаты лоджий.
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Goracio, понятно. Спасибо за инфу.
У меня вопрос к жителям Кремлевского 1 очереди: тут на форуме примерно с июня 2013г почему-то больше нет сообщений о ужастности УК, ее бездействия и прочих негативов, связанных с ЖК Кремлевское-1.
У вас сейчас, почти спустя год, все нормально стало с этим или как?
У меня вопрос к жителям Кремлевского 1 очереди: тут на форуме примерно с июня 2013г почему-то больше нет сообщений о ужастности УК, ее бездействия и прочих негативов, связанных с ЖК Кремлевское-1.
У вас сейчас, почти спустя год, все нормально стало с этим или как?
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
mishajet, УК сменилась, поэтому жители успокоились. Проблемы постепенно решаются.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 май 2014, 13:37
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Добрый день! ЖК Кремлевский-2 очереди! Когда сдаются дома? Дело в том, что в отделе продаж говорят : "вот-вот...." уже продолжительное время?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 июл 2011, 17:26
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
ТатьянаТатьяна, Кремлевское-2 (1,2,5,6 секции) введены в эксплуатацию 30 апреля 2014 года.
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Кремлевское-62 что на счет 3,4 секций 1 декабря?
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
есть кто-нибудь ,кто сегодня принял?отпишитесь
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Друзья, только перед Новым годом заселились (все вроде не плохо, только лифты включили только на днях(((().
Вчера я бежал запломбировать зуб,
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Господа, кто жил уже весной, скажите, не заливает ли двор, дом? Как вообще дела обстоят с водой в округе по весне?
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Кто нибудь знает чем все закончилось, тяжба с застройщиком и УК и как сейчас дела в ЖК. Какая УК в комплексе, довольны ей?
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Живу по адресу ул.Лесопарковая д.18,вопрос такой почему цены за жильё так взлетели,нет ли тут плохого умысла у УК нашего дома?Кто что может подсказать или знает что?
Re: ЖК Кремлевский- ул. Лесопарковая
Штирлиц писал(а):Кто нибудь знает чем все закончилось, тяжба с застройщиком и УК и как сейчас дела в ЖК. Какая УК в комплексе, довольны ей?
УК полное ГГ