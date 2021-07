Сообщение Thrasher » 31 май 2010, 14:55

Люди. Может кто в курсе.

Где взять старый, ненужный баннер (тот, который на щите висел 6 х 3 м) для хозяйственных нужд?

Куда вообще рекламодатели девают старые баннеры?

Желательно найти два таких.

Спасибо.

...And Justice For All!!! Jedem das Seine...