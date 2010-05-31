Сообщение DS » 01 июн 2010, 14:27

Thrasher писал(а): Думал, все одинаковые. Ну которые на улицах висят. Они, вроде, не промокаемые.

Есть сплошная ткань, а есть сетка. Сетка легче в разы и парусность поменьше. Но разрешающая способность хуже (это понятно - дырки ведь). На стены и щиты вешают сплошную ткань, как правило, а на перетяжки - сетку.Поздно, однако, я вчера свой кусок выложил из багажника на даче.