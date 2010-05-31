Где взять старый баннер?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Thrasher
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Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Где взять старый баннер?

Сообщение Thrasher » 31 май 2010, 14:55

Люди. Может кто в курсе.
Где взять старый, ненужный баннер (тот, который на щите висел 6 х 3 м) для хозяйственных нужд?
Куда вообще рекламодатели девают старые баннеры?
Желательно найти два таких.
Спасибо.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Водитель

Re: Где взять старый баннер?

Сообщение Водитель » 31 май 2010, 18:16

Попробуй сгонять в типографию Альтернативных систем на Радиозаводскую.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Где взять старый баннер?

Сообщение DS » 31 май 2010, 23:59

Thrasher писал(а):Куда вообще рекламодатели девают старые баннеры?

Тебе из ткана или из сетки? У меня есть один 2х4 из сетки.
А вообще - или выбрасывают, или заказчик себе берёт, или трофей водителя (возможно монтажников).
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Re: Где взять старый баннер?

Сообщение Thrasher » 01 июн 2010, 12:57

DS писал(а):Тебе из ткана или из сетки? У меня есть один 2х4 из сетки.

Честно говоря, не разбираюсь в этом. Думал, все одинаковые. Ну которые на улицах висят. Они, вроде, не промокаемые.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Re: Где взять старый баннер?

Сообщение Thrasher » 01 июн 2010, 13:02

Водитель писал(а):Попробуй сгонять в типографию Альтернативных систем на Радиозаводскую.

Адес не подскажешь? На их сайте только адрес офиса на МОГЭС.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Где взять старый баннер?

Сообщение DS » 01 июн 2010, 14:27

Thrasher писал(а):Думал, все одинаковые. Ну которые на улицах висят. Они, вроде, не промокаемые.

Есть сплошная ткань, а есть сетка. Сетка легче в разы и парусность поменьше. Но разрешающая способность хуже (это понятно - дырки ведь). На стены и щиты вешают сплошную ткань, как правило, а на перетяжки - сетку.
Поздно, однако, я вчера свой кусок выложил из багажника на даче.
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Re: Где взять старый баннер?

Сообщение Thrasher » 01 июн 2010, 16:55

DS писал(а):На стены и щиты вешают сплошную ткань, как правило, а на перетяжки - сетку.

А, понял. Мне сплошная ткань нужна.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Водитель

Re: Где взять старый баннер?

Сообщение Водитель » 03 июн 2010, 13:21

Thrasher писал(а):
Водитель писал(а):Попробуй сгонять в типографию Альтернативных систем на Радиозаводскую.

Адес не подскажешь? На их сайте только адрес офиса на МОГЭС.

Подсказать адрес вряд ли смогу, попробую объяснить, как проехать: движешься по Радиозаводской в сторону НИТИ, проезжаешь перекрёсток с Новой, по правой стороне сначала жилой пятиэтажный дом, а потом стена забора. Въезжать надо примерно во вторые или третьи ворота, сразу после въезда слева приземистое кирпичное здание - типография. Особых надписей там нет, надо искать наощупь. Дверь в дальнем от въезда углу. Как-то так.
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: Где взять старый баннер?

Сообщение Wolf » 03 июн 2010, 23:09

Thrasher
Там еще тарелка большая на крыше.
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Re: Где взять старый баннер?

Сообщение Thrasher » 04 июн 2010, 10:23

Спасибо, поищу.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Где взять старый баннер?

Сообщение staspavlov777 » 46 минут назад

А мы вот буквально пару недель назад для фирму приобрели баннер и рекламный брандмауэр по доступной стоимости благодаря услугам фирмы с сайта ред л. У них широкий ассортимент и весьма высокое качество исполнения. Рекомендую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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