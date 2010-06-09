Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 7 сообщений • Страница 1 из 1

DJMER Пользователь RZN.info Сообщения: 544 Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20 Откуда: Рязань Re: Алкоголь на свадьбу. Цитата Сообщение DJMER » 10 июн 2010, 18:27 Пётр Линёв писал(а): Эээххх...не пьюТь панимашь ноне смагонку...разучились ...

а что толко от этого покупного пойла? Химикаты и только...

Пётр ты не прав, что не пьют. Шиловская даст фору любому вискарю, пробовал знаю. Пётр ты не прав, что не пьют. Шиловская даст фору любому вискарю, пробовал знаю. Вложения Четверть.JPG (210.08 КБ) 3377 просмотров Вернуться к началу

Alisik Гость RZN.info Сообщения: 22 Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38 Re: Алкоголь на свадьбу. Цитата Сообщение Alisik » Вчера, 22:28

" "Недавно у брата была свадьба, с алкоголем сразу же определились. У отца свой самогонный аппарат, так что алкоголь у нас был домашний, настоянный на разных травах. Докупили комплектующие к нему на сайте bestsam.ru/category/dioptry-dlya-samogonnyh-apparatov/ , у них в ассортименте есть все необходимое для этого. Сделали несколько литров качественного самогона, как раз на то, чтоб хорошо погулять свадьбу хватило. Мало того, что деньги сэкономили, ведь в магазине он дороже бы обошелся, так еще и продукт натуральный, никому плохо не было. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 7 сообщений • Страница 1 из 1

Вернуться в «Свадьба в Рязани»