Алкоголь на свадьбу.
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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7 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 апр 2010, 21:16
Алкоголь на свадьбу.
Доброе времени суток, уважаемые! Предлагаю обсудить тему алкоголя - кто где планирует закупаться (уже закупался), какие марки водки, вина, шампанского лучше?
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
- Пётр Линёв
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2055
- Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
- Откуда: Есенинский край
Re: Алкоголь на свадьбу.
Эээххх...не пьюТь панимашь ноне смагонку...разучились ...
а что толко от этого покупного пойла? Химикаты и только...
а что толко от этого покупного пойла? Химикаты и только...
Подсел на Canon .
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Алкоголь на свадьбу.
Пётр Линёв писал(а):Эээххх...не пьюТь панимашь ноне смагонку...разучились ...
а что толко от этого покупного пойла? Химикаты и только...
Пётр ты не прав, что не пьют. Шиловская даст фору любому вискарю, пробовал знаю.
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- Пётр Линёв
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2055
- Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
- Откуда: Есенинский край
Re: Алкоголь на свадьбу.
Согласен...
немного отвлекусь..
Имел возможность давольно часто пить вместе с американцами....
не пьющие...не курящие...исключительно верующие...
но Раша ХАЙД-виски очень карашо...
немного отвлекусь..
Имел возможность давольно часто пить вместе с американцами....
не пьющие...не курящие...исключительно верующие...
но Раша ХАЙД-виски очень карашо...
Подсел на Canon .
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 апр 2010, 21:16
Re: Алкоголь на свадьбу.
ну почему все химикаты? Есть достойное и вино и водка. Например Лыхны.
Re: Алкоголь на свадьбу.
"Недавно у брата была свадьба, с алкоголем сразу же определились. У отца свой самогонный аппарат, так что алкоголь у нас был домашний, настоянный на разных травах. Докупили комплектующие к нему на сайте bestsam.ru/category/dioptry-dlya-samogonnyh-apparatov/ , у них в ассортименте есть все необходимое для этого. Сделали несколько литров качественного самогона, как раз на то, чтоб хорошо погулять свадьбу хватило. Мало того, что деньги сэкономили, ведь в магазине он дороже бы обошелся, так еще и продукт натуральный, никому плохо не было.
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7 сообщений • Страница 1 из 1
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