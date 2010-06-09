Алкоголь на свадьбу.

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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Александр62
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2010, 21:16

Алкоголь на свадьбу.

Сообщение Александр62 » 09 июн 2010, 20:17

Доброе времени суток, уважаемые! Предлагаю обсудить тему алкоголя - кто где планирует закупаться (уже закупался), какие марки водки, вина, шампанского лучше?
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Марвин Гудмэн
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
Откуда: Моя болота

Re: Алкоголь на свадьбу.

Сообщение Марвин Гудмэн » 09 июн 2010, 21:44

viewtopic.php?f=53&t=2893
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Пётр Линёв
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2055
Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
Откуда: Есенинский край

Re: Алкоголь на свадьбу.

Сообщение Пётр Линёв » 10 июн 2010, 18:19

Эээххх...не пьюТь панимашь ноне смагонку...разучились ...
а что толко от этого покупного пойла? Химикаты и только...
Подсел на Canon .
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя DJMER

Re: Алкоголь на свадьбу.

Сообщение DJMER » 10 июн 2010, 18:27

Пётр Линёв писал(а):Эээххх...не пьюТь панимашь ноне смагонку...разучились ...
а что толко от этого покупного пойла? Химикаты и только...

Пётр ты не прав, что не пьют. Шиловская даст фору любому вискарю, пробовал знаю. :lol:
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Пётр Линёв
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2055
Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
Откуда: Есенинский край

Re: Алкоголь на свадьбу.

Сообщение Пётр Линёв » 10 июн 2010, 19:48

Согласен...
немного отвлекусь..
Имел возможность давольно часто пить вместе с американцами....
не пьющие...не курящие...исключительно верующие...
но Раша ХАЙД-виски очень карашо...
Подсел на Canon .
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Александр62
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2010, 21:16

Re: Алкоголь на свадьбу.

Сообщение Александр62 » 10 июн 2010, 22:22

ну почему все химикаты? Есть достойное и вино и водка. Например Лыхны.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Алкоголь на свадьбу.

Сообщение Alisik » Вчера, 22:28

"Недавно у брата была свадьба, с алкоголем сразу же определились. У отца свой самогонный аппарат, так что алкоголь у нас был домашний, настоянный на разных травах. Докупили комплектующие к нему на сайте bestsam.ru/category/dioptry-dlya-samogonnyh-apparatov/ , у них в ассортименте есть все необходимое для этого. Сделали несколько литров качественного самогона, как раз на то, чтоб хорошо погулять свадьбу хватило. Мало того, что деньги сэкономили, ведь в магазине он дороже бы обошелся, так еще и продукт натуральный, никому плохо не было.
"
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Алкоголь на свадьбу.

Сообщение Laca » Сегодня, 11:28

Вот это отличная идея, с таким аппаратов и про закупку спиртного думать не надо. Очень полезная штука, особенно в наше время.
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