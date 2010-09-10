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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Модератор

Сообщение listen10 » 05 июл 2016, 11:18

Vredtech писал(а):
listen10 писал(а):Вот хотелось бы кнопочки игнора.


Надо уметь слушать всех. Даже если этого и не хочется.

Неуважаемый Vredtech,кнопочка игнора нужна хотя бы для того,чтобы не выслушивать хамов :wink: .
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Модератор

Сообщение listen10 » 05 июл 2016, 11:20

Vredtech писал(а):
listen10 писал(а):Вот хотелось бы кнопочки игнора.


Надо уметь слушать всех. Даже если этого и не хочется.

Неуважаемый Vredtech,кнопочка игнора нужна хотя бы для того,чтобы не выслушивать хамов :wink: .
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3357
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Модератор

Сообщение Vredtech » 05 июл 2016, 17:42

listen10 писал(а):Неуважаемый Vredtech,кнопочка игнора нужна хотя бы для того,чтобы не выслушивать хамов :wink: .


А придется. :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Модератор

Сообщение ivanes » 24 авг 2016, 14:16

после того,как опубликовал на ветке Коттеджные поселки московскую детскую площадку и коттеджи в СНТ в Подмосковье.тему практически закрыта. Не обсуждают свои плюсы и минусы.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11097
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Модератор

Сообщение UNCLE1911 » 24 авг 2016, 14:35

Боятся крутого москаля.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Модератор

Сообщение ivanes » 25 авг 2016, 18:54

Не по карману иметь детскую площадку с резиновым покрытием, не по карману построить коттедж из кирпича и в три этажа. Поэтому нет оппонента. Тема пустует.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11097
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Модератор

Сообщение UNCLE1911 » 25 авг 2016, 22:11

Не все же вертолеты воровали у Родины.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11097
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Модератор

Сообщение UNCLE1911 » 29 авг 2016, 20:33

Я понял что к чему. Форум специально сдали импортным ботам, чтоб не платить ольгинским козлам. И это очень крутое решение. Я думаю, в других областях творится такое же. Мы можем перебрехиваться сколько угодно. Народ уже не читает форум из за этих спецпрограмм.
Крик души. Дайте мне побыть модером. Обязуюсь вычищать только импортоязычных ботов. И до 18 го постить только нейтральные сообщения на рязанские темы. После 18го снимаю с себя обязанности.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Модератор

Сообщение Дед Анатольич » 30 авг 2016, 00:42

Уважаемые модераторы!
Большое спасибо за то, что в последнее время на форуме появилась возможность купить множество полезных вещей, как то косметические средства, БАДЫ и прочее. Особая благодарность за то, что почитать объявления можно на языке продавца, что немаловажно при заказе зарубежных товаров.
Однако, вынужден заметить избирательное отношение модераторов к таким объявлениям – некоторые из них безжалостно удаляются. В частности, есть основания полагать, что из-за действий модераторов я не могу сделать через форум нужный мне заказ.
Для приготовления пудинга мне необходимо некоторое количество кассавы, купить которую в магазинах не представляется возможным. Исторически, я предпочитаю кассаву из ДР Конго, поэтому прошу модераторов не удалять объявление о ее продаже. Предпочтительно оставить объявление на конголезском диалекте французского языка.
С уважением, заранее спасибо!
Только живи, и до всего доживешь
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Модератор

Сообщение hardbone » 30 авг 2016, 03:34

Посмотрел список активных тем, это что-то. Я такого нашествия и бомбежки еще не видел. Самое печальное, что тем полутора модерам, которые вроде бы еще и иногда сражаются нужно заходить в каждую испорченную тему и удалять каждое сообщение отдельно, вместо того, чтобы удалить сразу все сообщения конкретного бота. Товарищ admin в курсе и наблюдает, но никак не реагирует и ничего не делает. По идее, одному из последних модеров стоило бы поднять права для облегчения каторжного труда.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Модератор

Сообщение listen10 » 30 авг 2016, 22:11

Достаточно сделать ограничение на 10-20-30 сообщений
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1904
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Модератор

Сообщение Raider » 04 янв 2017, 08:01

hardbone писал(а): Товарищ admin в курсе и наблюдает, но никак не реагирует и ничего не делает.
listen10 писал(а):Достаточно сделать ограничение на 10-20-30 сообщений
зачем!? Главное кол-во сообщений! Поэтому, благодаря подобным вбросам "самый посещаемый" форум приказывает долго жить.
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freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 12:29

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freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 12:29

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Сообщение freelancehr » 59 минут назад

Зарабатывайте, приглашая людей на работу через интернет!

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прозвон резюме и т. д.

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данные в форму заявки через вашу реф ссылку

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Вы получаете оплату за каждого человека, который зарегистрировался от вас в системе и работает на одной или нескольких вакансиях нашего проекта vacancii.com

Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com

Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования

Реферальные ссылки находятся в вашем личном кабинете

Следите в режиме онлайн за статистикой переходов, регистраций и трудоустройства аудитории работников, которую вы привлекли в нашу систему. Помогайте людям устраиваться на работу и зарабатывайте сами!

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Вернуться к началу
freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 12:29

https://freelancehr.ru Зарабатывай в интернете трудоустраивая людей на работу!

Сообщение freelancehr » 42 минуты назад

Зарабатывайте, приглашая людей на работу через интернет!

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Краткое видео про нашу систему можете посмотреть в ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=8tGz1aBtscQ

Как зарабатывать в системе FREELANCE HR
Зарегистрируйтесь в нашей системе

Выберите вакансии для привлечения работников

Определите способы поиска работников: соцсети, размещение вакансий ,
прозвон резюме и т. д.

Отправляйте свою реферальную ссылку работникам на вакансию, чтобы они вносили свои
данные в форму заявки через вашу реф ссылку

Если вы обзваниваете работников, для идентификации вносите их данные в нашу систему самомтоятельно, и им придет смс с ссылкой на вакансию

Вы получаете оплату за каждого человека, который зарегистрировался от вас в системе и работает на одной или нескольких вакансиях нашего проекта vacancii.com

Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com

Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования

Реферальные ссылки находятся в вашем личном кабинете

Следите в режиме онлайн за статистикой переходов, регистраций и трудоустройства аудитории работников, которую вы привлекли в нашу систему. Помогайте людям устраиваться на работу и зарабатывайте сами!

https://freelancehr.ru/
Вернуться к началу
freelancehr
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Сегодня, 12:29

https://freelancehr.ru Зарабатывай в интернете трудоустраивая людей на работу!

Сообщение freelancehr » 38 минут назад

Зарабатывайте, приглашая людей на работу через интернет!

https://freelancehr.ru/

Краткое видео про нашу систему можете посмотреть в ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=8tGz1aBtscQ

Как зарабатывать в системе FREELANCE HR
Зарегистрируйтесь в нашей системе

Выберите вакансии для привлечения работников

Определите способы поиска работников: соцсети, размещение вакансий ,
прозвон резюме и т. д.

Отправляйте свою реферальную ссылку работникам на вакансию, чтобы они вносили свои
данные в форму заявки через вашу реф ссылку

Если вы обзваниваете работников, для идентификации вносите их данные в нашу систему самомтоятельно, и им придет смс с ссылкой на вакансию

Вы получаете оплату за каждого человека, который зарегистрировался от вас в системе и работает на одной или нескольких вакансиях нашего проекта vacancii.com

Вы получаете оплату каждый раз, когда ваш работник устраивается на одну из вакансий проекта vacancii.com

Реферальная ссылка - это ссылка, перейдя по которой, ваш работник запомнится в нашей системе как работник пришедший от вас и вы сможете видеть всю статистику его работы и записей на собеседования

Реферальные ссылки находятся в вашем личном кабинете

Следите в режиме онлайн за статистикой переходов, регистраций и трудоустройства аудитории работников, которую вы привлекли в нашу систему. Помогайте людям устраиваться на работу и зарабатывайте сами!

https://freelancehr.ru/
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