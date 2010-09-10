Модератор
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Модератор
Vredtech писал(а):listen10 писал(а):Вот хотелось бы кнопочки игнора.
Надо уметь слушать всех. Даже если этого и не хочется.
Неуважаемый Vredtech,кнопочка игнора нужна хотя бы для того,чтобы не выслушивать хамов .
Re: Модератор
Vredtech писал(а):listen10 писал(а):Вот хотелось бы кнопочки игнора.
Надо уметь слушать всех. Даже если этого и не хочется.
Неуважаемый Vredtech,кнопочка игнора нужна хотя бы для того,чтобы не выслушивать хамов .
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3358
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Модератор
listen10 писал(а):Неуважаемый Vredtech,кнопочка игнора нужна хотя бы для того,чтобы не выслушивать хамов .
А придется.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Модератор
после того,как опубликовал на ветке Коттеджные поселки московскую детскую площадку и коттеджи в СНТ в Подмосковье.тему практически закрыта. Не обсуждают свои плюсы и минусы.
Re: Модератор
Боятся крутого москаля.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Модератор
Не по карману иметь детскую площадку с резиновым покрытием, не по карману построить коттедж из кирпича и в три этажа. Поэтому нет оппонента. Тема пустует.
Re: Модератор
Не все же вертолеты воровали у Родины.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Модератор
Я понял что к чему. Форум специально сдали импортным ботам, чтоб не платить ольгинским козлам. И это очень крутое решение. Я думаю, в других областях творится такое же. Мы можем перебрехиваться сколько угодно. Народ уже не читает форум из за этих спецпрограмм.
Крик души. Дайте мне побыть модером. Обязуюсь вычищать только импортоязычных ботов. И до 18 го постить только нейтральные сообщения на рязанские темы. После 18го снимаю с себя обязанности.
Крик души. Дайте мне побыть модером. Обязуюсь вычищать только импортоязычных ботов. И до 18 го постить только нейтральные сообщения на рязанские темы. После 18го снимаю с себя обязанности.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Модератор
Уважаемые модераторы!
Большое спасибо за то, что в последнее время на форуме появилась возможность купить множество полезных вещей, как то косметические средства, БАДЫ и прочее. Особая благодарность за то, что почитать объявления можно на языке продавца, что немаловажно при заказе зарубежных товаров.
Однако, вынужден заметить избирательное отношение модераторов к таким объявлениям – некоторые из них безжалостно удаляются. В частности, есть основания полагать, что из-за действий модераторов я не могу сделать через форум нужный мне заказ.
Для приготовления пудинга мне необходимо некоторое количество кассавы, купить которую в магазинах не представляется возможным. Исторически, я предпочитаю кассаву из ДР Конго, поэтому прошу модераторов не удалять объявление о ее продаже. Предпочтительно оставить объявление на конголезском диалекте французского языка.
С уважением, заранее спасибо!
Большое спасибо за то, что в последнее время на форуме появилась возможность купить множество полезных вещей, как то косметические средства, БАДЫ и прочее. Особая благодарность за то, что почитать объявления можно на языке продавца, что немаловажно при заказе зарубежных товаров.
Однако, вынужден заметить избирательное отношение модераторов к таким объявлениям – некоторые из них безжалостно удаляются. В частности, есть основания полагать, что из-за действий модераторов я не могу сделать через форум нужный мне заказ.
Для приготовления пудинга мне необходимо некоторое количество кассавы, купить которую в магазинах не представляется возможным. Исторически, я предпочитаю кассаву из ДР Конго, поэтому прошу модераторов не удалять объявление о ее продаже. Предпочтительно оставить объявление на конголезском диалекте французского языка.
С уважением, заранее спасибо!
Только живи, и до всего доживешь
Re: Модератор
Посмотрел список активных тем, это что-то. Я такого нашествия и бомбежки еще не видел. Самое печальное, что тем полутора модерам, которые вроде бы еще и иногда сражаются нужно заходить в каждую испорченную тему и удалять каждое сообщение отдельно, вместо того, чтобы удалить сразу все сообщения конкретного бота. Товарищ admin в курсе и наблюдает, но никак не реагирует и ничего не делает. По идее, одному из последних модеров стоило бы поднять права для облегчения каторжного труда.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Модератор
Достаточно сделать ограничение на 10-20-30 сообщений
Re: Модератор
hardbone писал(а): Товарищ admin в курсе и наблюдает, но никак не реагирует и ничего не делает.
зачем!? Главное кол-во сообщений! Поэтому, благодаря подобным вбросам "самый посещаемый" форум приказывает долго жить.listen10 писал(а):Достаточно сделать ограничение на 10-20-30 сообщений
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: Сегодня, 14:07
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Сочные эротик фоты О. Бузовой в секс-шопе
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Говорили мы долго, пока тетя не пришла. Говорили открыто, без этой ерунды типа "это была случайность". Игорь снял ботинки, и мы вдвоем стали красться к двери кабинета. По звукам из-за двери мы поняли, что там все было в самом разгаре. Хорошо было слышно, как ее приятель выкрикивал непристойности, а она лишь громко постанывала. Но тут мы услышали еще один стон, по которому мы поняли, что там был еще кто-то, кроме тех двоих. Тембр голоса был достаточно высоким, и я могла поклясться, что голос принадлежал Саше. Если это было так, то что же там еще за девица была в кабинете? Мы с Игорем с понимающей улыбкой переглянулись.
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