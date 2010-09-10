Модератор
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Модератор
Vredtech писал(а):listen10 писал(а):Вот хотелось бы кнопочки игнора.
Надо уметь слушать всех. Даже если этого и не хочется.
Неуважаемый Vredtech,кнопочка игнора нужна хотя бы для того,чтобы не выслушивать хамов .
Re: Модератор
Vredtech писал(а):listen10 писал(а):Вот хотелось бы кнопочки игнора.
Надо уметь слушать всех. Даже если этого и не хочется.
Неуважаемый Vredtech,кнопочка игнора нужна хотя бы для того,чтобы не выслушивать хамов .
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3379
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Модератор
listen10 писал(а):Неуважаемый Vredtech,кнопочка игнора нужна хотя бы для того,чтобы не выслушивать хамов .
А придется.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Модератор
после того,как опубликовал на ветке Коттеджные поселки московскую детскую площадку и коттеджи в СНТ в Подмосковье.тему практически закрыта. Не обсуждают свои плюсы и минусы.
Re: Модератор
Боятся крутого москаля.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Модератор
Не по карману иметь детскую площадку с резиновым покрытием, не по карману построить коттедж из кирпича и в три этажа. Поэтому нет оппонента. Тема пустует.
Re: Модератор
Не все же вертолеты воровали у Родины.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Модератор
Я понял что к чему. Форум специально сдали импортным ботам, чтоб не платить ольгинским козлам. И это очень крутое решение. Я думаю, в других областях творится такое же. Мы можем перебрехиваться сколько угодно. Народ уже не читает форум из за этих спецпрограмм.
Крик души. Дайте мне побыть модером. Обязуюсь вычищать только импортоязычных ботов. И до 18 го постить только нейтральные сообщения на рязанские темы. После 18го снимаю с себя обязанности.
Крик души. Дайте мне побыть модером. Обязуюсь вычищать только импортоязычных ботов. И до 18 го постить только нейтральные сообщения на рязанские темы. После 18го снимаю с себя обязанности.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Модератор
Уважаемые модераторы!
Большое спасибо за то, что в последнее время на форуме появилась возможность купить множество полезных вещей, как то косметические средства, БАДЫ и прочее. Особая благодарность за то, что почитать объявления можно на языке продавца, что немаловажно при заказе зарубежных товаров.
Однако, вынужден заметить избирательное отношение модераторов к таким объявлениям – некоторые из них безжалостно удаляются. В частности, есть основания полагать, что из-за действий модераторов я не могу сделать через форум нужный мне заказ.
Для приготовления пудинга мне необходимо некоторое количество кассавы, купить которую в магазинах не представляется возможным. Исторически, я предпочитаю кассаву из ДР Конго, поэтому прошу модераторов не удалять объявление о ее продаже. Предпочтительно оставить объявление на конголезском диалекте французского языка.
С уважением, заранее спасибо!
Большое спасибо за то, что в последнее время на форуме появилась возможность купить множество полезных вещей, как то косметические средства, БАДЫ и прочее. Особая благодарность за то, что почитать объявления можно на языке продавца, что немаловажно при заказе зарубежных товаров.
Однако, вынужден заметить избирательное отношение модераторов к таким объявлениям – некоторые из них безжалостно удаляются. В частности, есть основания полагать, что из-за действий модераторов я не могу сделать через форум нужный мне заказ.
Для приготовления пудинга мне необходимо некоторое количество кассавы, купить которую в магазинах не представляется возможным. Исторически, я предпочитаю кассаву из ДР Конго, поэтому прошу модераторов не удалять объявление о ее продаже. Предпочтительно оставить объявление на конголезском диалекте французского языка.
С уважением, заранее спасибо!
Только живи, и до всего доживешь
Re: Модератор
Посмотрел список активных тем, это что-то. Я такого нашествия и бомбежки еще не видел. Самое печальное, что тем полутора модерам, которые вроде бы еще и иногда сражаются нужно заходить в каждую испорченную тему и удалять каждое сообщение отдельно, вместо того, чтобы удалить сразу все сообщения конкретного бота. Товарищ admin в курсе и наблюдает, но никак не реагирует и ничего не делает. По идее, одному из последних модеров стоило бы поднять права для облегчения каторжного труда.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Модератор
Достаточно сделать ограничение на 10-20-30 сообщений
Re: Модератор
hardbone писал(а): Товарищ admin в курсе и наблюдает, но никак не реагирует и ничего не делает.
зачем!? Главное кол-во сообщений! Поэтому, благодаря подобным вбросам "самый посещаемый" форум приказывает долго жить.listen10 писал(а):Достаточно сделать ограничение на 10-20-30 сообщений
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 авг 2016, 16:51
- Откуда: Indonesia
- Контактная информация:
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Доброго времени суток друзья!
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Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
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Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
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2)минеральные удобрения купить Минск - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)неорганические удобрения купить - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)минеральные удобрения в Беларуси - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на интернет ресурсе НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
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