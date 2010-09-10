Облицовка дома. Чем?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Облицовка дома. Чем?
Водосток - не компьютер. Выбирайте какой больше нравится, только воздержитесь от ультрановомодных полсантиметровой толщины- забьются быстро. Лень возиться - звоните 89605676160 установим. С уважением ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ.
Re: Облицовка дома. Чем?
Мы облицевали фасадным кирпичом. Следует помнить о креплении фасадного кирпича к стене. Сверлили отверстия,вставляли под углом к стене кусок проволоки диам.5 мм и так через два метра по горизонту и пять рядов кладки. для такой кладки надо предусмотреть фундамент.лучше расширенный при строительстве дома.
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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