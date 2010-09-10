Сообщение ivanes » 24 окт 2016, 12:42

Мы облицевали фасадным кирпичом. Следует помнить о креплении фасадного кирпича к стене. Сверлили отверстия,вставляли под углом к стене кусок проволоки диам.5 мм и так через два метра по горизонту и пять рядов кладки. для такой кладки надо предусмотреть фундамент.лучше расширенный при строительстве дома.