Облицовка дома. Чем?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Облицовка дома. Чем?
Водосток - не компьютер. Выбирайте какой больше нравится, только воздержитесь от ультрановомодных полсантиметровой толщины- забьются быстро. Лень возиться - звоните 89605676160 установим. С уважением ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ.
Re: Облицовка дома. Чем?
Мы облицевали фасадным кирпичом. Следует помнить о креплении фасадного кирпича к стене. Сверлили отверстия,вставляли под углом к стене кусок проволоки диам.5 мм и так через два метра по горизонту и пять рядов кладки. для такой кладки надо предусмотреть фундамент.лучше расширенный при строительстве дома.
Re: Облицовка дома. Чем?
Прошлой осенью заканчивали отделку фасада дома и выбор фасадного декора несколько выбивался из отведённого бюджета выделенного на декорирование дома. Хорошо, что на глаза попалась статья с информацией по разным видам материалов, из которых делают фасадную лепнину https://topfacade.ru/blog/fasadnaya-lep ... aterialov/ Так я и определился с материалом оформив фасад лепниной из полимербетона и уложился в выделенный бюджет...
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