Облицовка дома. Чем?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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PRalp
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 17:00

Re: Облицовка дома. Чем?

Сообщение PRalp » 03 июн 2016, 22:42

Водосток - не компьютер. Выбирайте какой больше нравится, только воздержитесь от ультрановомодных полсантиметровой толщины- забьются быстро. Лень возиться - звоните 89605676160 установим. С уважением ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7210
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Облицовка дома. Чем?

Сообщение ivanes » 24 окт 2016, 12:42

Мы облицевали фасадным кирпичом. Следует помнить о креплении фасадного кирпича к стене. Сверлили отверстия,вставляли под углом к стене кусок проволоки диам.5 мм и так через два метра по горизонту и пять рядов кладки. для такой кладки надо предусмотреть фундамент.лучше расширенный при строительстве дома.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Облицовка дома. Чем?

Сообщение polpol » 39 минут назад

Прошлой осенью заканчивали отделку фасада дома и выбор фасадного декора несколько выбивался из отведённого бюджета выделенного на декорирование дома. Хорошо, что на глаза попалась статья с информацией по разным видам материалов, из которых делают фасадную лепнину https://topfacade.ru/blog/fasadnaya-lep ... aterialov/ Так я и определился с материалом оформив фасад лепниной из полимербетона и уложился в выделенный бюджет...
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