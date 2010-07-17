Сообщение tochka » 17 июл 2010, 12:54

Приехали вчера дети.

Мосоловские - умницы, от домашних не отличить.



Заречные - сложные. Многие - озлобленные волчата. Малыши - грязные все, обросшие...(((

Сегодня отловила двух девчат, спрашиваю - чего лохматые такие.

Оказалось расчески потеряли.



Приехала в рязань вот за расческами. Резинки, ободки тоже были бы очень кстати. Если кто-то вдруг сможет купить.