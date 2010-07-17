Родительский день в лагере
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Re: Родительский день в лагере
Приехали вчера дети.
Мосоловские - умницы, от домашних не отличить.
Заречные - сложные. Многие - озлобленные волчата. Малыши - грязные все, обросшие...(((
Сегодня отловила двух девчат, спрашиваю - чего лохматые такие.
Оказалось расчески потеряли.
Приехала в рязань вот за расческами. Резинки, ободки тоже были бы очень кстати. Если кто-то вдруг сможет купить.
Мосоловские - умницы, от домашних не отличить.
Заречные - сложные. Многие - озлобленные волчата. Малыши - грязные все, обросшие...(((
Сегодня отловила двух девчат, спрашиваю - чего лохматые такие.
Оказалось расчески потеряли.
Приехала в рязань вот за расческами. Резинки, ободки тоже были бы очень кстати. Если кто-то вдруг сможет купить.
- Селиванова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:27
Re: Родительский день в лагере
Ок. Приедем только после 25 (((. Женя пока занята. Напиши плиз сколько девочек какого возраста, в смысле старших.
Re: Родительский день в лагере
Много, человек 10-15 будет. Но не факт, что все пойдут.
- Селиванова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:27
Re: Родительский день в лагере
все. эвакуация. (((
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Родительский день в лагере
Извините за дубль но так как завтра рабочий день то необессудте хочу завтра на рыбалку в чугуевском направлении дернуть,если кто есть с подобными мыслями и лодкой давайте сообразим0936829336 макс
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п.с. в другой теме справшивали про ремонт электроники для производства, советую - https://prom-electric.ru/ (не реклама)
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