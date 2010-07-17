Родительский день в лагере

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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Родительский день в лагере

Сообщение tochka » 17 июл 2010, 12:54

Приехали вчера дети.
Мосоловские - умницы, от домашних не отличить.

Заречные - сложные. Многие - озлобленные волчата. Малыши - грязные все, обросшие...(((
Сегодня отловила двух девчат, спрашиваю - чего лохматые такие.
Оказалось расчески потеряли.

Приехала в рязань вот за расческами. Резинки, ободки тоже были бы очень кстати. Если кто-то вдруг сможет купить.
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Селиванова
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:27

Re: Родительский день в лагере

Сообщение Селиванова » 17 июл 2010, 15:25

Ок. Приедем только после 25 (((. Женя пока занята. Напиши плиз сколько девочек какого возраста, в смысле старших.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Родительский день в лагере

Сообщение tochka » 19 июл 2010, 22:56

Много, человек 10-15 будет. Но не факт, что все пойдут.
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Селиванова
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 28 фев 2010, 22:27

Re: Родительский день в лагере

Сообщение Селиванова » 31 июл 2010, 21:18

все. эвакуация. (((
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Родительский день в лагере

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 08:49

Извините за дубль но так как завтра рабочий день то необессудте хочу завтра на рыбалку в чугуевском направлении дернуть,если кто есть с подобными мыслями и лодкой давайте сообразим0936829336 макс
ехать на электричке с лосево


п.с. в другой теме справшивали про ремонт электроники для производства, советую - https://prom-electric.ru/ (не реклама)
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