Где вы покупаете себе одежду?
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Re: Где вы покупаете себе одежду?
carl5 писал(а):Vikushka писал(а):Здравствуйте! в основном покупки делаю в магазинах, но в последнее время начала еще воспользоваться услугами интернет магазинов. Как раз вчерашнего дня мучаюсь, хочу сделать покупку но не могу оплатит заказ (яндекс деньги не принимает магазин), в общем надо закинуть в вебмани. Посоветовали воспользоваться услугами обменников, уже нашла такие ресурсы но в каком сделать? помогите разобраться.
Поскольку информация на всех обменниках постоянно меняется, лучше вначале посмотреть на мониторингах обменок)))
где сейчас лучшие условия и так же можно узнать о них подробнее, почитав отзывы от пользователей! и потом уже закидывать вебмани!))
Спасибо за помощь, вот кое-какие варианты в есть уже тут, но так много обменников что не знаю в каком сделать обмен. По этому хочу доверенные сайты, если есть пожалуйста поделитесь.
Re: Где вы покупаете себе одежду?
в основном в магазинах, мне обязательно нужно все мерить. в интернете почти ничего не беру из одежды.
- Citrus
- Пользователь RZN.info
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Re: Где вы покупаете себе одежду?
Я только в магазинах покупаю одежду или через интернет с возможностью оплаты после примерки. Не представляю, как можно без примерки. У меня родственники очень любят заказывать с Алиэксресс, и частенько им приходит полная ерунда или очень маленький размер. Уже столько хохм по интернету ходит про покупки с алиэкспреес, что я бы не решилась сыграть в эту лотерею.
Детский и семейный фотограф | vk.com/club47224335
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- Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
- Откуда: Москва
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Re: Где вы покупаете себе одежду?
Чаще всего покупаю в Финляндии, в конце сезона на скидках)
Re: Где вы покупаете себе одежду?
Я покупала себе белье, боди и корсеты через интернет магазин большой и интересный выбор, если интересно: https://www.vkostume.ru/catalog/Nizhnee_bele/
Re: Где вы покупаете себе одежду?
Я часто заказываю на Али
А на ТаоБао брал кто-то? как там оформлять все?
А на ТаоБао брал кто-то? как там оформлять все?
Re: Где вы покупаете себе одежду?
Что касается например детей, то есть кое-какой неплохой интернет-магазин детской одежды, мне гораздо проще искать и выбирать там, нежели ходить по магазинам, кои находятся не так уж и рядом друг к другу и к моему дому.
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