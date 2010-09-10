Сообщение Citrus » 27 мар 2016, 00:52

Я только в магазинах покупаю одежду или через интернет с возможностью оплаты после примерки. Не представляю, как можно без примерки. У меня родственники очень любят заказывать с Алиэксресс, и частенько им приходит полная ерунда или очень маленький размер. Уже столько хохм по интернету ходит про покупки с алиэкспреес, что я бы не решилась сыграть в эту лотерею.