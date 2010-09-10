Где вы покупаете себе одежду?

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Vikushka
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 14:58

Re: Где вы покупаете себе одежду?

Сообщение Vikushka » 22 фев 2016, 16:21

carl5 писал(а):
Vikushka писал(а):Здравствуйте! в основном покупки делаю в магазинах, но в последнее время начала еще воспользоваться услугами интернет магазинов. Как раз вчерашнего дня мучаюсь, хочу сделать покупку но не могу оплатит заказ (яндекс деньги не принимает магазин), в общем надо закинуть в вебмани. Посоветовали воспользоваться услугами обменников, уже нашла такие ресурсы но в каком сделать? помогите разобраться.



Поскольку информация на всех обменниках постоянно меняется, лучше вначале посмотреть на мониторингах обменок)))
где сейчас лучшие условия и так же можно узнать о них подробнее, почитав отзывы от пользователей! и потом уже закидывать вебмани!))


Спасибо за помощь, вот кое-какие варианты в есть уже тут, но так много обменников что не знаю в каком сделать обмен. По этому хочу доверенные сайты, если есть пожалуйста поделитесь.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
0P0linka0
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 17:11

Re: Где вы покупаете себе одежду?

Сообщение 0P0linka0 » 10 мар 2016, 17:16

в основном в магазинах, мне обязательно нужно все мерить. в интернете почти ничего не беру из одежды.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Citrus
Пользователь RZN.info
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 00:40
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Citrus

Re: Где вы покупаете себе одежду?

Сообщение Citrus » 27 мар 2016, 00:52

Я только в магазинах покупаю одежду или через интернет с возможностью оплаты после примерки. Не представляю, как можно без примерки. У меня родственники очень любят заказывать с Алиэксресс, и частенько им приходит полная ерунда или очень маленький размер. Уже столько хохм по интернету ходит про покупки с алиэкспреес, что я бы не решилась сыграть в эту лотерею. :D
Детский и семейный фотограф | vk.com/club47224335
Вернуться к началу
Светуля225
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 июн 2015, 14:46
Откуда: Москва
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Светуля225

Re: Где вы покупаете себе одежду?

Сообщение Светуля225 » 13 июн 2016, 22:49

Чаще всего покупаю в Финляндии, в конце сезона на скидках)
Вернуться к началу
Женька01
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 июл 2016, 15:31

Re: Где вы покупаете себе одежду?

Сообщение Женька01 » 07 июл 2016, 15:44

Я покупала себе белье, боди и корсеты через интернет магазин большой и интересный выбор, если интересно: https://www.vkostume.ru/catalog/Nizhnee_bele/
Вернуться к началу
BlaBlaBla
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 10:02

Re: Где вы покупаете себе одежду?

Сообщение BlaBlaBla » 25 авг 2016, 10:15

Я часто заказываю на Али
А на ТаоБао брал кто-то? как там оформлять все?
Вернуться к началу
Monch
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 апр 2017, 10:18

Re: Где вы покупаете себе одежду?

Сообщение Monch » 25 минут назад

Что касается например детей, то есть кое-какой неплохой интернет-магазин детской одежды, мне гораздо проще искать и выбирать там, нежели ходить по магазинам, кои находятся не так уж и рядом друг к другу и к моему дому.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Совместные покупки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей